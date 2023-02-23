ЯНа Бедствие 14 февраля ОтчетГруппа исследователей из Йельского университета подсчитала, что более 6000 детей из Украины содержатся в лагерях и учреждениях на материковой части России и в оккупированном Крыму. Исследователи обнаружили, что в России без необходимости отдают детей на усыновление и патронатную опеку. Такое обращение может быть военным преступлением, совершенным не только правительством, но и Марией Львовой-Беловой, уполномоченным президента по правам ребенка в Российской Федерации, которая является очевидным лидером этих усилий, предупреждает отчет.

Но в России, где СМИ контролируются или принуждаются правительством, тот же отчет оформлен совсем по-другому. А Беседа С Президентом Владимиром Путиным на госдиспетчерской первый канал, Лавова-Белова объяснила, что Россия спасла детей. На самом деле Лавова-Белова заявила, что благодаря президенту усыновила 15-летнего мальчика из Донбасса.

Инцидент является частью долгосрочной стратегии Кремля по использованию телевидения в качестве инструмента для манипулирования общественным мнением, говорит Максим Алиюков, научный сотрудник с докторской степенью, который занимается исследованием телевидения и других средств массовой информации в Институте России при Королевском колледже Лондона. Цель этой стратегии состоит не только в том, чтобы контролировать историю, но и в том, чтобы посеять путаницу в отношении правды и поставить под сомнение любую информацию — исходит ли она из российского источника новостей, иностранной организации или учреждения, подобного Йельскому университету. должны верить. Это недоверие стало особенно острым после вторжения России в Украину, и оно отчасти объясняет, почему многие россияне либо поддерживают войну, либо воздерживаются от суждений.

Алиюков говорит, что эти обстоятельства позволяют российскому правительству «эксплуатировать недоверие» и подвергать сомнению альтернативные нарративы, бросающие вызов правительству. «Многие люди не особо верят государственному телевидению, но и альтернативным источникам тоже не верят. Они ни во что не верят. Когда ты ни во что не веришь, ты не действуешь», — объясняет Алюков.

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Государственная дезинформация была агентом общественного контроля в России. раньше истоки Советского Союза, но его сторонником является президент России Владимир Путин, который продолжает то, что он называет «информационной войной» с Западом. Правительство ужесточило контроль над СМИ за более чем два десятилетия его правления, но в 2022 году оно пошло еще дальше, введя в действие закон, запрещающий новости, противоречащие военным заявлениям правительства.

В результате такого контроля большинство средств массовой информации, с которыми россияне сталкиваются ежедневно, подвергаются той или иной форме манипуляций со стороны правительства. На протяжении всей войны людей «бомбардировали» информацией, обращались ли они к российскому новостному агрегатору «Яндекс», соцсетям или телевидению, говорит кандидат экономических наук. Один говорит Кристина Александровна Педерсен. Сотрудник Копенгагенского университета изучает авторитарный контроль над СМИ. И для многих россиян телевидение по-прежнему является основой их медийной диеты: шаг Отчет По данным российской исследовательской компании Mediascope, в 2022 году 64% россиян смотрели телевизор ежедневно, а 88% смотрели его хотя бы раз в неделю.

Однако государственный контроль не обязательно означает согласованность охвата. По словам Педерсена, во многих случаях сами российские новости колеблются между противоположными историями. Например, во время войны украинцев называли жертвами украинского государства, нацистами или фальшивой нацией. Часть проблемы заключается в том, что санкционированный государством нарратив не всегда доводится до журналистов ясно, и журналисты не всегда могут быть уверены, что нарушают закон. Как журналист в России, «вы должны охватить все базы», ​​— говорит он. «Думаю, они сами пытаются угадать, где [narratives] собираются.»

Изменения в официальных государственных нарративах приводят к запутанным изменениям в отчетности. Например, когда западные СМИ сообщили об украинском инфлюенсере в Instagram как об одной из жертв российской бомбардировки родильного дома, Диктор Вести настаивал Она говорит, что акция была спровоцирована Украиной, и ей «дали материал для захвата, создания и показа перед камерой». Однако через несколько недель она стала источником Другое заявление Об этом сообщает российский новостной канал НТВ. РТ говорит Она видела, что западные СМИ полностью фальсифицируют авиаудар по роддому.

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По словам Алиюкова, российские СМИ также часто сообщают о «фейковых новостях» или «манипуляциях» со стороны западных источников новостей. В марте 2022 года, незадолго до начала войны, на Первом канале была запущена специальная программа, посвященная зарубежным новостям, «Антифейк», которая призывала зрителей к «психической гигиене», чтобы «справиться с цунами лжи».

«Они часто используют эти конкретные слова и обвинения, чтобы отвести любые ложные обвинения», — объясняет Алюков. «Вы создаете ложные, альтернативные истории, чтобы усилить собственное повествование».

Программы государственных новостей являются каналом для спонсируемой государством информации, и Алюков утверждает, что ток-шоу являются «основными платформами для распространения пропаганды и более подробного обсуждения войны». Судя по его исследованию российских СМИ, такое программирование, похоже, находит поддержку у самых стойких сторонников Кремля, особенно среди старшего поколения.

Ток-шоу также предоставляют представителям СМИ платформу для распространения дезинформации. Среди самых известных говорящих голов — Маргарита Симоньян, главный редактор RT, международной новостной сети, принадлежащей России. Симонян бросил вызов тому, что любые средства массовой информации могут быть свободны от предвзятости, назвав свободную прессу «Красивая басня,» и объявляет В апреле 2022 года «Ни одно большое правительство не может существовать без контроля над информацией». В прошлом году он назвал войну России «Жестокий западный мир,И эта неудача была бы разрушительной, и это привело бы к Ядерная война.

Однако, несмотря на все эти правительственные манипуляции, Педерсен настаивает на том, чтобы русскому народу не разрешалось поддерживать войну. Он отмечает, что у многих россиян есть доступ к VPN, которые они могут использовать для чтения новостей вне российской цензуры. «Очень трудно промыть кому-то мозги, — говорит Педерсен. «Люди, как правило, более восприимчивы к тому, во что они уже верят».

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