Как российские чиновники проводят выборы, используя обманную тактику

МОСКВА – В соответствии с постсоветской конституцией в России местные и общенациональные выборы проходят как часы, но результаты почти всегда одинаковы: стремительные победы президента Владимира Путина, его политиков и партий.

На парламентских выборах, которые начнутся в пятницу и продлятся до воскресенья, нет сомнений в том, что победит правящая партия «Единая Россия». Для Кремля, который надеется заручиться поддержкой политики правительства и укрепить свою легитимность, уловка состоит в том, чтобы легко победить, сохранив при этом правдоподобность оспариваемого результата.

Вот несколько способов, которыми Кремль пытается создать иллюзию демократического выбора, делая так, чтобы он был первым.

Повторяющиеся кандидаты

Среди кандидатов, которых выберут избиратели в районе Санкт-Петербурга, есть трое мужчин по имени Борис Вишневский, только один из которых является настоящим оппозиционным политиком.