Как российские чиновники проводят выборы, используя обманную тактику

МОСКВА – В соответствии с постсоветской конституцией в России местные и общенациональные выборы проходят как часы, но результаты почти всегда одинаковы: стремительные победы президента Владимира Путина, его политиков и партий.
На парламентских выборах, которые начнутся в пятницу и продлятся до воскресенья, нет сомнений в том, что победит правящая партия «Единая Россия». Для Кремля, который надеется заручиться поддержкой политики правительства и укрепить свою легитимность, уловка состоит в том, чтобы легко победить, сохранив при этом правдоподобность оспариваемого результата.
Вот несколько способов, которыми Кремль пытается создать иллюзию демократического выбора, делая так, чтобы он был первым.
Повторяющиеся кандидаты
Среди кандидатов, которых выберут избиратели в районе Санкт-Петербурга, есть трое мужчин по имени Борис Вишневский, только один из которых является настоящим оппозиционным политиком.
Регистрация нескольких кандидатов с одинаковыми или похожими именами в качестве кандидата от оппозиции – это испытанная российская избирательная тактика. Кандидаты с одинаковыми или похожими именами зарегистрированы в 24 из 225 гонок в одном округе на выборах на этой неделе – около 10 процентов всех гонок, пишет газета Коммерсант. упомянул.
У России нет монополии на этот трюк: он использовался в сенатской гонке Флориды в 2020 году – с успехом, по крайней мере, до тех пор, пока мошенничество не было раскрыто.
В случае с множественным Борисом Вишневским двойники также принимают облик настоящего кандидата от оппозиции, с такими же серыми бородками, светлыми волосами и простыми рубашками на пуговицах.
«Это политическая манипуляция», – заявил в телефонном интервью настоящий г-н Вишневский, профессиональный политик и член политической партии «Яблоко». Он сказал, что в этом году другие на законных основаниях изменили свои имена и, возможно, имитировали его внешность с помощью макияжа или цифровых фотографий.
поддельные политические партии
В отличие от других авторитарных стран, таких как Саудовская Аравия и Китай, в России существует многопартийная политическая система, которая укоренилась, когда г-н Путин пришел к власти в 1999 году.
Чтобы справиться с этим, Кремль использовал две стратегии: фиктивные политические партии и несколько полунезависимых партий, которые он называет «системной оппозицией».
После того, как лидер оппозиции Алексей Навальный был отравлен в результате покушения год назад, возникла партия, направленная на привлечение недовольных молодых специалистов, которые составляют ее базу поддержки. Партия под названием «Новые люди» повторяет многие из своих антикоррупционных посланий, но поддерживает продолжение правления Путина.
Партии, составляющие систематическую оппозицию, более укоренились и настойчивее, чем внешнее мошенничество. Эта группировка, возникшая в середине 2000-х в рамках так называемой «управляемой демократии», включает Коммунистическую партию и Национал-либерально-демократическую партию. Они участвуют в выборах якобы как оппозиционные группы, но после избрания они голосуют последовательно с партией «Единая Россия», создавая ратифицированный парламент.
До прошлого года эти партии сосуществовали с «нерегулярной» оппозицией во главе с г-ном Навальным, призывающей к отстранению Путина от власти. Но за последний год, в ожидании предстоящих выборов, правительство расправилось с законной оппозицией, отправив большинство своих лидеров, включая г-на Навального, в тюрьму или ссылку.
вычеркнуть имена
Если более точных методов недостаточно, есть тупой инструмент для снятия кандидатов с голосования.
Этим летом власти Забанен подавляющее большинство кандидатов – 163 из 174 – подали заявки на баллотирование в парламент в качестве независимых. Они обвинили их в таких вещах, как открытие счетов в иностранных банках или подделка подписей, необходимых для получения бюллетеней.
Законы, допускающие такие злоупотребления, с годами расширились, начиная с возвращения г-на Путина на пост президента в 2012 году после четырехлетнего перерыва на посту премьер-министра.
Закон, позволяющий классифицировать НПО как «выполняющие функции иностранного агента», был принят в 2012 году, а в 2017 году он был расширен, чтобы включить организации средств массовой информации. Его реализация этим летом заставила замолчать такие независимые информационные агентства, как «Медуза», «Проект» и «Дождь ТВ». Поправка к закону 2015 года позволила классифицировать группы как «нежелательные организации» с дополнительными ограничениями.
В этом году г-н Путин распространил жесткое антиэкстремистское законодательство России, первоначально принятое в качестве контртеррористических мер, на оппозиционных политических деятелей в организации г-на Навального.
«Хождение по деньгам»
Следуя когда-то широко распространенной в Соединенных Штатах практике покупки лояльности избирателей, предлагая «дорожные деньги», российское правительство обычно выплачивает единовременные выплаты военнослужащим, государственным служащим и пенсионерам за несколько недель до выборов.
В этом году сотрудники спецслужб получили 15 тысяч рублей, это около 205 долларов, а пенсионеры и родители детей школьного возраста – 10 тысяч рублей. В Серии из Президентские указы За ними прошли июль-август, конкретные выплаты в сентябре – накануне голосования.
Платежи прославлялись в проправительственной предвыборной рекламе. 1 объявлениеРассказанная подругой солдата, она говорит: «После того, как наш президент подписал указ о единовременных выплатах солдатам, курсантам и полицейским, я уверена в своем будущем».
Несекретные избирательные бюллетени
В России разрешено онлайн-голосование, и многие компании организовали голосование сотрудников на компьютерах, установленных отделами кадров.
Критики говорят, что это пугает избирателей, поскольку они делают свой выбор известным начальству.
Регулирование Интернета
Этим летом власти заблокировали около сорока сайтов, принадлежащих движению г-на Навального, которые продвигали его предвыборный справочник. Стратегия, которую он называет «умным голосованием», по существу предполагает объединение оппозиционных избирателей вокруг самого сильного кандидата против Кермина в каждой гонке.
В пятницу эти планы были сорваны, поскольку оставшееся приложение, которое планировали использовать силы Навального, было удалено из магазинов приложений Google и Apple после того, как Кремль пригрозил арестом их сотрудников в России.
Ранее российские власти пробовали более точные подходы. Например, недавно на юге России компания по продаже шерсти зарегистрировала товарный знак «умное голосование».
Затем она подала иск против Google и российской поисковой системы «Яндекс», обвинив их в нарушении ее прав на товарный знак и попросив заблокировать сайты, на которых размещены доказательства голосования г-на Навального. Российский суд быстро вынес решение в пользу компании.
контр-оппозиционные движения
Игра в кошки-мышки с высокими ставками возникла, когда «нерегулярная» оппозиция стремилась саботировать тактику правительства.
Вместо этого появились кандидаты от оппозиции, лишенные свободы или запрещенные по решению суда посещать публичные мероприятия. Картонные вырезы в натуральную величину. Один заключенный кандидат, Андрей Пивоваров, бежал полностью как кусок картона, подпертый в его предвыборном штабе в южном городе Краснодаре.
Группа г-на Навального заявила, что ожидает, что стратегия «умного голосования» позволит получить место в парламенте по крайней мере для одного из оппозиционных политиков, а возможно, и для 20.
Теперь, когда приложение было удалено из магазинов Google и Apple, эта цель, похоже, недостижима, поддерживая сомнительные результаты Кремля на выборах: с 2016 года ни один из «нерегулярных» оппозиционеров не служил в 450-местном органе.
Алина Лобзина внесла свой вклад в отчет.
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