Елена Рыбакина дала Казахстану повод для праздника.

Победа 23-летнего игрока на Уимблдоне — его первая победа в одиночном разряде на турнирах Большого шлема для страны. Рыбакина, занимающая второе место среди чемпионок Уимблдона с 23-м номером, сильно выросла за последний год.

Ее восхождение к славе и недавние события, связанные с российским вторжением в Украину, привлекли внимание к спортсменке, родившейся в России.

Кто такая Елена Рыбакина?

Елена Рыбакина — последнее пополнение в списке победителей Уимблдона. она побежден Анас Жабер из Туниса взяла в субботу три сета и одержала свою первую победу на турнирах Большого шлема.

Откуда Елена Рыбакина?

Рыбакина родилась и выросла в Москве. Она соревновалась в гимнастике и фигурном катании, но, поняв, что ее рост был проблемой в этих видах спорта, 6-футовая спортсменка в конце концов занялась теннисом.

В конце концов Рыбакина перешла в теннисный клуб «Спартак» в Москве и тренировалась вместе с бывшим игроком топ-10 Андреем Чесноковым.

С каких это пор Елена Рыбакина представляет Казахстан?

Она начала представлять Казахстан в 2018 году в возрасте 19 лет. Казахстанка предложила поддержать ее карьеру Он сказал Это произошло в то время, когда российские официальные лица считали, что она не готова конкурировать на вершине женского турнира.

Какой была реакция Уимблдона на вторжение России в Украину?

В апреле Уимблдон присоединился к растущему числу спортивных федераций и руководящих органов по всему миру. Запрещены спортсмены из России и Белоруссии В ответ на вторжение в Украину.

Oни утверждение читать:

Учитывая важность турниров в Великобритании и во всем мире, мы обязаны сыграть свою роль в широкомасштабных усилиях правительства, промышленности, спорта и творческих институтов по уменьшению глобального влияния России с помощью самых решительных средств.

«В условиях такой необоснованной и беспрецедентной военной агрессии для российской системы было бы неприемлемо извлекать какие-либо выгоды из участия российских или белорусских игроков в турнирах».

Эта политика означает, что многие выдающиеся звезды спорта, в том числе Даниил Медведев, занявший первое место, и Андрей Рублев, занявший восьмое место, пропустят участие в турнирах Большого шлема.

Что Елена Рыбакина сказала о вторжении России в Украину?

До сих пор 23-летняя девушка в значительной степени оставалась скрытой от глаз общественности, а о ее переезде из России в Казахстан имеется лишь ограниченная информация. Тем не менее, она дала фанатам возможность увидеть свое мнение в среду после победы в четвертьфинале.

На вопрос о войне в Украине она сказала, что надеется, что она закончится «как можно скорее».

Также ее спросили о бане игроков из России и Белоруссии. Хотя она не влияла на политику ордена, она поделилась своими мыслями о запрещенных спортсменах.

«Все хотят соревноваться. Они не выбирали, где родиться», — сказала Рыбакина.[I] Я просто надеюсь, что в следующем году все вернется к нормальной жизни».

На следующий день, после ее полуфинальной победы, вопрос о государственной лояльности был пересмотрен. Рыбакина подтвердила свою приверженность Казахстану.

«Я очень рада представлять Казахстан», — сказала она. «В меня поверили».

Эти заявления поддержки не мешают людям спекулировать на ее лояльности.

Считается, что Рыбакина до сих пор живет и тренируется в Москве, но на вопрос, где она живет, ответила уклончиво, сославшись на график тренировок и гастроли.