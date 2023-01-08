Как Россия будет пытаться разделить украинское общество

Традиционные для России подходы к информационной войне, основанные на желании части украинцев закончить войну на Донбассе «любой ценой» и позиции «какая разница», перестали работать после начала их полномасштабного вторжения. С выводом войск агрессора из Киевской и Черниговской областей Россия окончательно сосредоточила свои усилия на скрытых инструментах. Популярных теорий заговора в украинском информационном пространстве сильно поубавилось.

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В 2023 году Россия продолжит действовать с использованием тактик информационного противоборства, показавших высокую эффективность. Теперь каждый второй украинский пользователь Facebook публикует сообщения, рекламирующие российские информационные операции. Большинство из них работают на то, чтобы разделить страну. Чего ждать украинцам дальше?

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Во-первых, можно ожидать продолжения попыток расколоть страну посредством энергетического кризиса. Периодические отключения электроэнергии делают людей менее устойчивыми к информационным вирусам. Как только электричество возвращается, все идут в Telegram или Facebook за новостями, а там ждут «правильно подобранных сообщений», предлагающих быстрые решения сложных проблем: протест будет светлым, требуйте переговоров с Россией и бомбежки прекратятся. , и тому подобное.

Во-вторых, «переговорное принуждение» станет одним из основных факторов информационной войны в 2023 году. Россия действует по широкому фронту — от давления Запада до попыток ввести в поле зрения украинцев, чтобы отстранить Владимира Зеленского от власти. Учитывая недоверие украинцев к своей власти и нежелание идти на какие-либо уступки с Россией, противник может добиться определенных результатов, например, за счет популяризации мнений о «договоренностях» или «предательстве Украины Западом».

Эйфорию побед сменят реалии послевоенной жизни

История продолжается

В-третьих, Россия будет пытаться распространять сообщения о коррупции в Украине, говоря, что все воруют. Российская пропаганда годами работала в этом направлении, но теперь она набирает новый вес. Под таким лозунгом можно добиваться сокращения военной и финансовой помощи. Любые случаи коррупции среди чиновников, которые всплывут во время войны, дадут дополнительные аргументы для лоббирования интересов России на Западе и для нагнетания недовольства властью внутри Украины.

В-четвертых, добровольцы будут по-прежнему подвергаться критике. Основное внимание будет по-прежнему уделяться крупным организациям. В России прекрасно понимают, что, подорвав чей-то авторитет, она сильно дискредитирует все волонтерское движение. Этот вектор информационной борьбы не был бы столь успешным, если бы не политическая борьба и проблемы роста самих гуманитарных организаций.

В-пятых, возврат к конспирологии и формирование в обществе мнений «не все так просто».. Объективный информационный вакуум и непонимание сути ключевых процессов (от того, как работает энергосистема, до международной политики) только повышают эффективность этого вектора.

В-шестых, осенью Россия активизировала работу по смягчению репутации россиян и «примирению» их с украинцами.. Речь идет об ответвлении широкомасштабной месседж-кампании «Все дело в Путине, русский народ не виноват», продвигаемой «хорошими русскими». Это нашло отклик в основном у тех украинцев, которые до 24 февраля считали, что между киевскими властями и теми, кто служит Москве, нет большой разницы. Однако неясно, сможет ли Россия добиться видимых результатов на этом носителе.

В-седьмых, усилия российских СМИ останутся разделенными.. Украинский надо противопоставлять украинскому, и предмет спора значения не имеет. Перемещенные лица, язык, электрификация, деление на уехавших и оставшихся — Россия продолжит следить за информационным полем, выявлять разделения и работать над их углублением.

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2023 год будет годом эмоциональных взлетов и падений. Эйфорию побед сменят реалии послевоенной жизни и проблемы восстановления экономики. Усталость, разрозненность информации и сложность процессов, для понимания которых требуется узкая специализация, никуда не денутся. Все это создаст благодатную почву для информационных операций противника. Их успех или неуспех напрямую зависит от украинцев — поверят ли они в российские манипуляции, будут ли обсуждать и предавать гласности.

Читайте оригинал статьи на Новый голос Украины