Ветеран армии США, который якобы перешел на сторону Москвы, представляет собой яркий пример того, как Кремль использует американцев с военным опытом для продвижения пропаганды конфликта в Украине.

По данным службы, Джон Дэвид Макинтайр служил в армии в качестве рядового пехотинца (11C) с июня 2015 года по август 2017 года. Макинтайр никогда не публиковался во время службы в армии и оставил службу рядовым первого класса.

Макинтайр рассказал российской новостной сети RT, что воевал с Украинским интернациональным корпусом, чтобы собрать информацию об этом подразделении для российских спецслужб. Он также называл своих бывших соратников нацистами, совершившими военные преступления, но ни одно из его утверждений не было подтверждено независимыми экспертами, а его комментарии близко отражали официальную российскую пропаганду о проукраинских силах.

Точно неясно, почему Макинтайр покинул армию США спустя чуть более двух лет. В соответствии с федеральными законами о конфиденциальности армия не может публично раскрывать, какой тип увольнения получил Макинтайр и подлежит ли он каким-либо дисциплинарным или медицинским процедурам, заявил представитель армии Мэтью Леонард в интервью Task & Purpose в понедельник.

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Комментарии Макинтайра для RT, вероятно, были использованы российским правительством в рамках своих усилий по подрыву доверия к вооруженным силам США, считает Ольга Лаутман, эксперт по России и Украине, работающая в российском МИД. Центр анализа европейской политики в Вашингтоне, округ Колумбия, и Европейский институт честности в Брюсселе, Бельгия.

Узнать больше Очень интересно! Американский наемник утверждает, что сбежал в Россию с первой полученной сдачей… Бывшие американские наемники в Украине переходят на сторону России! Он говорит о военных преступлениях и причастности ЦРУ RT приводит эксклюзивное интервью с бывшим американским наемником Джоном Макинтайром, подписавшим… https://t.co/zXbFzp4015 pic.twitter.com/hnv17mZLOe — ГрафическийW (@GraphicW5) 28 февраля 2023 г.

«Они очень завидуют нашим вооруженным силам и всегда пытались конкурировать на мировой арене с нашими вооруженными силами», — сказал Лаутман Task & Purpose. «Понятно, что мы видим после 2022 года, что на самом деле могут сделать российские военные, чего очень мало — кроме жесткой тактики и нападения на мирных жителей».

Но если Россия надеется использовать комментарии Макинтайра, чтобы повлиять на мировое мнение об Украине и Международном Легионе, она вряд ли увидит какие-то результаты, считают эксперты.

«Я думаю, что, хотя это может вызвать вспышку в цикле новостей, это не зайдет слишком далеко», — сказал он. Полковник в отставке Дэвид Максвелл, Старший научный сотрудник аналитического центра Фонда защиты демократий в Вашингтоне, округ Колумбия. «Я думаю, что люди устали и подозрительно относятся к таким людям, как [Edward] Сноуден и те, кто вроде бы ищет свои 15 минут славы или просто дезинформированные и обманутые личности. Может быть, усталость — не то слово, но большинство людей не считают это заслуживающим доверия, поэтому их не воспринимают всерьез. Поначалу это может быть полезно, но люди быстро теряют интерес».

Появление Макинтайра на RT скорее укрепит нынешние взгляды некоторых людей на войну в Украине, чем убедит зрителей в том, что Международный легион — это сборище нацистов и преступников, считает Люк Коффи, старший научный сотрудник Хадсоновского института в Вашингтоне. Капитал

«Я не думаю, что этот эпизод запятнает имидж Международного легиона, — сказал Коффи в интервью Task & Purpose. «Сколько людей — особенно в Америке — смотрят RT?» Если они смотрят RT, значит, они уже приняли решение.

Кови сказал, что, несмотря на его заявления RT о том, что он предоставил России информацию об Украинском интернациональном корпусе, Макинтайр был пехотинцем низшего звена в подразделении, что ограничивало его ценность для российских спецслужб.

«Не похоже, что он находится в цепочке командования, принимающей важные решения», — сказал Кови. «Это не похоже на генерала-отступника».

Бывший армейский Pvt. Джон Дэвид Макинтайр сообщил российским государственным СМИ, что бежал в Россию после сбора разведданных об Украинском интернациональном корпусе. (Скриншот)

Макинтайр сказал, что комментарии Макинтайра, скорее всего, найдут отклик у российской аудитории, а не у американских, европейских или украинских зрителей. Марек Буссарэксперт по дезинформации корпорации RAND.

История может предложить некоторую точку зрения на дело Макинтайра. В 1960-х четыре американских солдата, в том числе Pvt. Джеймс Дреснок, перебежавший в Северную Корею, рассказал Буссар Task & Purpose. Северная Корея использовала Dressbook в своих медиа-операциях, но он был наиболее эффективен во внутренней пропаганде, например, в роли «злого американца» в северокорейских фильмах.

Также стоит отметить, сказал Баззард, что неясно, действительно ли Макинтайр перешел на сторону России или его высказывания в адрес RT носили принудительный характер.

Баззард сказал Task & Purpose, что комментарии Макинтайра о широко распространенном употреблении наркотиков в вооруженных силах США и нацистах в Международном легионе очень похожи на тезисы пропаганды в Кремле.

Если Макинтайр поговорит с RT добровольно, он станет последним американцем, причастным к российским информационным операциям. Ветеран военно-морского флота Патрик Ланкастер, который называет себя «журналистом, финансируемым за счет краудфандинга», снял несколько видеороликов из Украины, в которых некритически повторяется российская пропаганда.

Незадолго до того, как Россия вторглась в Украину в прошлом году, Ланкастер сообщил, что три человека были убиты в результате взрыва придорожной бомбы в Украине, но независимые новостные сайты позже сообщили, что Вероятно, авария была инсценированаотметив, что на черепе одной из предполагаемых жертв взрыва имелись признаки этого Вскрытие было сделано до размещения на месте происшествия.

Скотт Риттер, ветеран военно-морского флота и бывший инспектор ООН по вооружениям, также высказывался о кремлевских теориях заговора в российских СМИ, включая RT и Sputnik. В апреле 2022 г. Аккаунт Риттера в Твиттере был ненадолго заблокирован. После утверждения, что украинская полиция, а не российские силы, несут ответственность за убийство сотен сотен мирных жителей в Буче, пригороде Киева.

По словам Лаутмана, в дальнейшем российское правительство, скорее всего, будет ссылаться на комментарии Макинтайра в интервью RT, чтобы убедить российскую общественность в том, что растущая группа американцев поддерживает цели Кремля в войне на Украине.

Она сказала, что тот факт, что Макинтайр воевал за Украину, а затем якобы дезертировал с картами и другими документами, делает его более полезным для российской пропаганды, чем другие американцы, которые вторят российской пропаганде.

«Буквально каждый день я вижу другого американского ремесленника, который раньше занимал должность в государственном учреждении, которого в российской пропаганде подбрасывают для прокремлевских тезисов о том, что это Соединенные Штаты подтолкнули Россию к войне на Украине», — сказал Лаутман.

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