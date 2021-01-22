Как Россия и Запад пытаются друг друга ослабить – европейский совет по международным отношениям

Когда Джо Байден станет президентом, одним из определяющих аспектов его внешней политики станет вопрос о том, как вести себя с Россией. Большая часть дебатов о России в Европе и США в последнее десятилетие или около того была сосредоточена на том, следует ли «перезагрузить» отношения с Россией. Это противоречие принимало различные формы: первоначальная «перезагрузка» Обамы-Клинтона в 2009 году; Партнерство между Европейским Союзом и Россией в целях модернизации; Мезебергская инициатива под руководством Германии в начале 2010 г .; Европейский Союз предложил «выборочное взаимодействие» с Россией в 2016 году; В 2019 году Франция предприняла усилия по вовлечению России в диалог после саммита в Бригансоне.

Этот фокус создает иллюзию политического маятника, колеблющегося между стадиями взаимодействия и дипломатической враждебности. Но набирает обороты более глубокая тенденция – Россия и Запад, каждый из которых проводит политику «взаимного ослабления». Это, вероятно, будет доминировать в президентстве Байдена и в следующем десятилетии.

Как Россия ослабляет Запад

На протяжении большей части первого десятилетия XXI века Россия рассматривала свое возрождение через призму и перспективы роста цен на энергоносители, экономического роста, модернизации и создания сильных государственных компаний мирового уровня, которые продают стратегические ресурсы и тем самым обладают политическим влиянием. Но первое десятилетие двадцать первого века привело к полному изменению стратегии. Надежды на модернизацию экономики угасли. По мере того, как ее экономика склеротически стабилизировалась, путь России к власти через рост исчез.

В результате Москва все больше сосредотачивается, возможно, на более коротком пути к возрождению силы, который не столько полагается на самосовершенствование, сколько на ослабление своих геополитических оппонентов. Это принимало разные формы: ухаживание за крупными политиками, поддержка и финансирование всех видов правых или крайне левых политических партий; Дезинформация и онлайн-пропаганда, иногда в поддержку определенных политических сил, а иногда в поддержку разжигания политического хаоса.

Все это привело к политике отделения от союзников и друзей Запада, в том числе внутри НАТО и Европейского союза. Россия прошла долгий путь в дипломатических и экономических отношениях с Турцией и Венгрией, которые являются государствами-членами НАТО. Он также стремился ослабить Запад везде, где это было возможно: в Сербии, стране-кандидате на вступление в Европейский Союз, то есть Недавно объявлено Открытие Офис военной связи России В Министерстве обороны; В Центральноафриканской Республике – куда Россия поставляет наемников и старшего советника по безопасности главы государства; И в Ливии, Сирии, странах Персидского залива, Египте, Израиле и многих других странах. С российской точки зрения эта политика была достаточно успешной. Но он потерпел неудачу в одном важном аспекте – помешать Западу ответить тем же.

Как Запад ослабляет Россию

На протяжении большей части 1990-х и первого десятилетия 21 века целью Европейского Союза и Соединенных Штатов было не ослабить Россию каким-либо образом. Конечно, европейские и американские интересы заключаются в том, что страна была не такой сильной, как Советский Союз, но они все же хотели, чтобы она была сильнее, чем была в 1990-е годы. Они не хотели большого несостоятельного государства с ядерным оружием и угрожали нарушить все виды геополитического баланса. В 2010 году, после войны 2008 года в Грузии, но в соответствии с переназначением Барака Обамы, он создал Европейский Союз и Россию. Партнерство для модернизацииЧьей целью было явно укрепить Россию экономически и политически, а не ослабить ее. Конечно, военное вторжение в Украину и аннексия Крыма в 2014 году положили конец этой стратегии. США и Европейский Союз ввели санкции против России и стремились изолировать ее дипломатическим путем. По крайней мере, для Европейского Союза первоначальной целью санкций было не обязательно ослабить Россию, но побудить ее прекратить дестабилизировать Украину. По мере того как Россия продолжала свою дестабилизирующую тактику, санкции оставались и постепенно, несколько непреднамеренно, превратились в инструмент ослабления России. С введенными санкциями у страны, безусловно, не только меньше возможностей модернизировать свою экономику, но и меньше денег для инвестирования в вооруженные силы или союзников. У России нет недостатка в деньгах, но враждебная среда, которую она создала вокруг себя, заставляет ее накапливать большие деньги. Военный фонд В ожидании наступления темных дней. Безусловно, ситуация ограничивает ее геополитические возможности, и Россия становится все более скупой, когда дело доходит до финансовой поддержки своих союзников.

Самослабляющаяся политика

По мере того как Россия и Запад использовали стратегии взаимного ослабления, они оба ослабили и себя. Рост популистов в Соединенных Штатах, Великобритании и во всем Европейском союзе нанес серьезный ущерб авторитету, сплоченности и внешнеполитическому потенциалу Запада.

Этой саморазрушительной линии в западной политике соответствовала только линия самоуничтожения в России, поскольку ее руководство подчинило ресурсы и экономическое будущее страны внешней политике и военным целям в большей части мира. В настоящий момент Россия лучше Советского Союза сдерживала свое стремление к чрезмерному расширению внешней политики, но она все еще чрезмерно экспансировала себя с очень высокой скоростью.

Линия самоуничтожения Запада соответствовала только линии самоуничтожения России.

Кремль был одержим внешней политикой в ​​ущерб неотложным внутренним делам – в процессе он иссушил политическую и экономическую системы России. У России достаточно ресурсов, чтобы оставаться на правильном пути в течение нескольких десятилетий, но чем дольше она будет действовать, тем больше потерь будет в результате ее внешнеполитических авантюр.

Следующее повторное взаимодействие с Россией

По мере того, как администрация Байдена начинает обсуждать стратегию России со своими европейскими союзниками, эта взаимная слабость, вероятно, сохранится. Ни Россия, ни Запад, похоже, не собираются пересматривать свой подход. Возможности для возобновления игры появятся, но для того, чтобы это произошло, одна сторона должна почувствовать, что она проигрывает гонку. Вместо этого обе стороны одновременно должны решить, что эта политика провалилась и что обеим необходимо изменить курс. На данный момент это маловероятно.

Россия считала, что у нее хорошие дела во внешней политике. С западной точки зрения, несколько инициатив в отношении России за последнее десятилетие действительно не принесли плодов. Многочисленные предложения о повторных назначениях, замораживание расширения НАТО на Украине и в Грузии, продолжающийся отказ от десятилетнего “ гуманитарного вмешательства ” как политического руководства и смягчение политики поощрения прав человека под президентством Обамы и Дональда Трампа не улучшили ситуацию. Отношения с Россией.

Так что вполне вероятно, что политика взаимного ослабления будет доминировать в подходах обеих сторон во время президентства Байдена и, возможно, после него. Государственный департамент США рекламодатель В середине 2020 года, имея дело с Россией (и Китаем), «мы должны работать, чтобы помочь Соединенным Штатам и их союзникам« бежать быстрее »в этом соревновании, как это было, и мы также должны помочь заставить тех, кто пытается конкурировать с нами,« бежать медленнее ». Существует также достаточно возможностей для трансатлантического сотрудничества, когда дело доходит до того, чтобы альянс «работал быстрее». Путь к этому, конечно же, лежит через внутренние политические и экономические сдвиги, которые выходят за рамки данной статьи. Но когда дело доходит до внешней политики, есть один способ преодолеть Ваши противники будут не только возрождать сам трансатлантический альянс. Вам также необходимо будет инвестировать больше ресурсов в новые партнерские отношения в сфере безопасности с избранными странами постсоветского или ближневосточного региона, а также принимать меры по ограничению способности России вытеснять союзников и партнеров с Запада. .