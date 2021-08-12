Как Россия и Украина стали чемпионами клеветнической кампании

Две прыгуны в высоту позировали для совместного фото и обнимались в Токио. Долгожданную золотую медаль завоевала 29-летняя россиянка Мария Ласицкене, а ее постоянная соперница, 19-летняя украинка Ярослава Махушек, завоевала бронзу с прыжком короче четырех сантиметров.
Перед Играми Махучих показал лучший результат в мире в этом сезоне, прыгнув на 206 см, а трехкратный чемпион мира Ласицкене ни разу в этом году не смог преодолеть два метра. Однако именно Ласицкене прыгнул на золото в Токио. Для телезрителей всего мира соревнование двух звезд спорта было захватывающим и вдохновляющим.
Нет ничего удивительного в том, что камеры запечатлели не только буквально взлеты и падения их соперничества, но и то, что произошло дальше. Обладатели золотой и бронзовой медали обнялись, поздравили друг друга и в итоге позировали для фото вместе, что является подходящим выражением истинного олимпийского духа. Не было никаких скрытых мотивов – всего два выдающихся спортсмена вылились победой и искренним азартом.
Но оказывается, они должны были знать лучше. На глазах у миллионов зрителей они должны были вести себя не как дружественные соперники, а как заклятые враги, как представители двух де-факто государств, находящихся в состоянии войны.
В награду за хорошее спортивное мастерство бедняжка Махогани с удовольствием узнала много нового и интересного о себе из социальных сетей и украинских официальных лиц.
Он стал объектом широкомасштабных атак – от обвинений в опрометчивых действиях и демонстрации отсутствия здравого смысла до предположений, которые он передаст России, и до прямых угроз. Спустя несколько часов масла в огонь подлила замминистра обороны Украины Анна Маляр, пообещав вызвать на ковер своенравного юного спортсмена и сообщить о результатах разговора.
Российские пользователи сети ответили своим теперь уже обычным издевательством над Украиной и призывают Ярославу бежать из его родной страны в Россию. Затем к ним присоединились российские политики и пропагандисты, радостно воспользовавшись мощным инструментом пропаганды, который неожиданно бросили им в руки украинские фанаты и официальные лица.
В качестве услуги своим читателям и себе я не буду повторять самые ксенофобные комментарии, сделанные во время этого инцидента. Но даже без этого безобразия мы увидели, что люди с обеих сторон быстро забыли о самих спортсменах и зловещем имидже и стали выражать только одно: неприкрытую взаимную ненависть, которая характеризовала последние семь лет российско-украинских отношений.
У меня нет иллюзий насчет российских пропагандистов, которые в порыве ярости и фальшивого превосходства внезапно закатывают глаза и сочувствуют украинскому народу, который борется под бременем своекорыстных политиков, настолько ослепленных русофобией, что нападают на своих собратьев. земляки.
В то же время официальные лица в Москве любят делать вид, что ничего необычного между Россией и Украиной не произошло.
Они заявляют, что их южным соседям, наконец, пора принять новый баланс сил и полюбовно положить конец конфликту, в котором они необъяснимо разгневаны и используют любые предлоги, чтобы его усугубить. Такую позицию всегда занимали российские «патриоты».
Реакция украинцев на фото была не такой откровенной, как хотелось бы российским СМИ.
Я думаю, что их раздражение по поводу Махучиха, который был лучшей надеждой Украины на олимпийскую золотую медаль и прекрасным символом самой страны, вероятно, увеличился в десять раз, когда они увидели, что она обнимает россиянку, разбившую эти надежды. Ласицкиной сразу напомнили, что она имеет звание капитана ВС РФ, а младшему лейтенанту ВС Украины Махочих сказали, что она не должна обнимать представителя «государства-агрессора».
Россия и Украина унаследовали многие черты Советского Союза, в том числе странную практику присвоения воинских званий выдающимся спортсменам. Ласицкене «служила своей стране» до звания капитана, а Махочек, несмотря на то, что уже был почетным профессором спорта в Украине, дослужился только до младшего лейтенанта – хотя у нее впереди была вся карьера. Сейчас неясно, как быстро она получит повышение, потому что, как сказал замминистра обороны Маллар, противник может использовать ее безрассудный поступок как «цель специальной информационной операции».
Конечно, там, где есть спорт, особенно олимпийский спорт, там есть политика. А там, где есть политика, есть истерия – как Россия неоднократно демонстрировала во время Токийской Олимпиады, самой странной в современной истории.
Но в случае с Махочиком украинские радикалы направили свой гнев не на ту цель, подорвав себя.
Конечно, если бы Махучик каким-то образом проявила пренебрежение к своей сопернице – представителю «государства-агрессора» – ее родина могла бы приветствовать ее как героиню.
Если обе стороны действительно настаивают на том, что любой потенциальный контакт между их игроками в каком-либо виде спорта является потенциально взрывоопасной ситуацией, то, что произошло с прыгунами в высоту, может показаться обычным делом.
В любом случае, вряд ли в ближайшее время мы увидим больше фотографий обнимающихся украинских и российских спортсменов.
Этот момент был подчеркнут – в избытке – и теперь, прежде чем обнимать, пожимать руку или даже выражать уважение или восхищение товарищу-участнику из враждебной страны, каждый спортсмен серьезно подумает о том, кого можно увидеть на той же картинке, и о возможных последствиях. .
Русская версия этой статьи была первой опубликовано от Новой Газеты
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