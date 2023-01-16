Как Россия планирует спасательную операцию по возвращению космонавтов домой

«Это следующий «Союз», который должен был полететь в марте», — сказал Джоэл Монтальбано, руководитель программы космической станции НАСА. — Вы прилетите немного раньше.

Потребность в новом корабле «Союз» возникла после того, как 14 декабря пристыкованный к космической станции вездеход начал извергать брызги белых частиц. Частицы оказались охлажденными из космического корабля, что вызвало вопросы о том, может ли часть капсулы нагреваться в полете, и сделало корабль небезопасным для доставки астронавтов обратно на Землю.

Поврежденный корабль прибыл туда в сентябре, доставив на космическую станцию ​​россиян Сергея Прокопьева и Дмитрия Петлина, а также Фрэнка Рубио из НАСА. Их возвращение на Землю должно было состояться в марте, но теперь астронавты останутся на орбите еще на несколько месяцев.

Следующий «Союз», который должен был доставить на борт трех астронавтов — двоих от Роскосмоса, государственной компании, курирующей российскую космическую отрасль, и одного от НАСА, — теперь будет запущен с пустыми креслами 20 февраля. , вероятно, где-то в марте, с какими-то испытаниями и мерчендайзом.

Пока не прибудет запасной корабль «Союз», существует более высокий уровень риска в случае чрезвычайной ситуации, такой как серьезная утечка, которая может потребовать эвакуации. Капсула «Союз» и капсула SpaceX Crew Dragon служат аварийными спасательными шлюпками для семи астронавтов, находящихся в настоящее время на станции. Но чиновники были взвешены в отношении рисков.

«Я скажу вам, что сегодня экипажу не нужно срочно возвращаться домой, и все системы работают», — сказал Монтальбано.

Во время пресс-конференции в среду исполнительный директор программы пилотируемых космических полетов Роскосмоса Сергей Крикалев заявил, что космонавты попытаются остаться на станции. Но в некоторых случаях риск вернуться на поврежденном «Союзе» может быть меньше, чем риск не улететь.

Монтальбано сказал, что ведутся переговоры со SpaceX, чтобы выяснить, возможно ли для экстренной эвакуации члена экипажа «Союза» лететь на Землю на Crew Dragon.