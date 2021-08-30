Как ручка, которая развлекает нас в «Трех идиотах», позволяет нам безопаснее писать в космосе

В культовой сцене из «Трех идиотов» Амира Хана директор инженерного колледжа, которого играет Боман Ирани, говорит студентам, что когда он встречает кого-то столь же хорошего, как он, он даст этому человеку ручку, которую дал ему его учитель. Это был стилус для космонавтов, который работал под любым углом и при любой температуре в условиях невесомости. Любопытный студент спрашивает, почему космонавты не использовали карандаш. Смущенный неожиданным вопросом, учитель говорит ученику, что вернется к нему.

Существует миф, что НАСА потратило миллионы долларов на ненужные деньги на разработку ручки, которая могла бы писать в космосе, в то время как Советы решили использовать карандаш. Однако история не соответствует действительности. Фактически, Пол С. Фишер, основатель Fisher Pen из Иллинойса, США, независимо потратил 1 миллион долларов на разработку ручки Fisher Space, которая появляется в фильме «3 идиота».

Но почему обычная шариковая ручка не работает в космосе? Что нужно, чтобы сделать ручку? Ее тело и ее чернила, верно? Судя по всему, нет. Гравитация – один из важнейших элементов обычной шариковой или гелевой ручки, благодаря которому чернила растекаются по бумаге. Более того, если в резервуаре для чернил создается давление, чернила склонны к утечке.

Для решения этих проблем в Space Pen используется шариковая ручка из карбида вольфрама, которая герметична, поэтому в чернилах не возникает давления. Чернила под давлением, которые текут при использовании или остаются более вязкими, вытесняются сжатым азотом. Чернила герметичны, чтобы избежать утечки.

Когда Фишер показал свой новый продукт НАСА, Центр пилотируемых космических аппаратов космического агентства, ныне известный как Космический центр Нью-Джонсона, в Хьюстоне провел обширные испытания пера. Попробуйте писать пером Fisher Space под разными углами, при разных температурах и погодных условиях.

После прохождения необходимых тестов НАСА одобрило ручку и закупило 400 космических ручек по 6 долларов за штуку. А вскоре Российское космическое агентство купило ручки Фишера. До этого космические агентства использовали разные карандаши. НАСА использовало механический карандаш и избегало деревянных карандашей, потому что они создавали опасность возгорания на богатых кислородом космических кораблях НАСА. В российских космических программах использовались восковые ручки, которые были более безопасной альтернативой.

Читайте все последние новости, последние новости и новости о коронавирусе здесь