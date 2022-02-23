Как санкции против России могут повлиять на Лигу чемпионов и крупные футбольные клубы

Российская агрессия в Украине выявила разногласия в европейском футболе, которые угрожают многомиллионным спонсорским сделкам, и привела к призывам перенести самую важную игру в календаре этого сезона, финал Лиги чемпионов, за пределы запланированного принимающего города, Санкт-Петербурга.
Европейская футбольная ассоциация (УЕФА), руководящий орган европейского футбола и организатор Лиги чемпионов, отказалась отвечать на требования некоторых европейских стран о переносе игры, запланированной на 29 мая. Наиболее откровенно возражали против того, чтобы Россия принимала у себя Великобританию, которая могла поставить одного или обоих финалистов. В прошлом году финал был между «Манчестер Сити» и «Челси» в английской премьер-лиге. Последний принадлежит российскому олигарху Роману Абрамовичу.
«У меня серьезные опасения по поводу спортивных мероприятий, которые должны состояться в России, таких как финал Лиги чемпионов, и я обсужу этот вопрос с соответствующими руководящими органами», — заявила Надин Дорис, министр по вопросам спорта в правительстве Великобритании. написал в твиттере.
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила Би-би-си в среду утром, что она против проведения финала в Санкт-Петербурге.
УЕФА заявил, что «постоянно и внимательно следит за ситуацией».
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил во вторник о введении санкций в отношении трех других российских миллиардеров в рамках серии мер, направленных против людей, близких к президенту России Владимиру Путину. У г-на Абрамовича, союзника российского лидера, ранее были трудности с въездом в Великобританию после того, как в 2018 году были введены новые визовые ограничения для российских бизнесменов.
Прямых последствий для его инвестиций в «Челси» не было, но правительство Джонсона заявило, что планирует дальнейшие действия, если Россия не прекратит свою деятельность в Украине.
Болельщики «Эвертона», еще одной команды Премьер-лиги, также ждут с нетерпением. Его крупнейший спонсор, USM, контролируется Алишером Усмановым, еще одним российским миллиардером со связями в Кремле. Маргарет Ходж, депутат от британской оппозиционной Лейбористской партии, заявила в парламенте, что Абрамович и Усманов должны быть подвергнуты санкциям, назвав их «клептократами, укравшими у российского народа».
Последствия кризиса коснулись и Германии, где «Газпром», российский энергетический гигант, с 2007 года спонсирует одну из ведущих команд страны «Шальке». Немецкие спортивные лидеры, политики и фан-группы призвали к прекращению сделки.
В заявлении клуба говорится, что он «будет следить и оценивать дальнейшее развитие событий и срочно призывать к миру, чтобы защитить тех, кто пострадал от кризиса».
«Газпром» является главным спонсором в футболе, перечисляя миллионы долларов командам и, самое главное, УЕФА через долгосрочные деловые отношения. В качестве главного партнера логотип «Газпрома» теперь можно увидеть на стадионах и в телетрансляциях во время Лиги чемпионов, самого богатого клубного футбольного турнира.
У «Газпрома» есть и другие соглашения в сфере футбола, в частности, с ФИФА, организатором чемпионата мира по футболу. ФИФА не прокомментировала свои отношения с компанией или с Россией, поскольку подразделения российской армии под руководством г-на Путина двинулись против соседней Украины.
Возможно, это придется сделать в ближайшее время: Польская футбольная ассоциация во вторник запросила разъяснения о статусе решающего отборочного матча чемпионата мира против России, который состоится в Москве в следующем месяце.
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