Как санкции против России могут повлиять на Лигу чемпионов и крупные футбольные клубы

Российская агрессия в Украине выявила разногласия в европейском футболе, которые угрожают многомиллионным спонсорским сделкам, и привела к призывам перенести самую важную игру в календаре этого сезона, финал Лиги чемпионов, за пределы запланированного принимающего города, Санкт-Петербурга.

Европейская футбольная ассоциация (УЕФА), руководящий орган европейского футбола и организатор Лиги чемпионов, отказалась отвечать на требования некоторых европейских стран о переносе игры, запланированной на 29 мая. Наиболее откровенно возражали против того, чтобы Россия принимала у себя Великобританию, которая могла поставить одного или обоих финалистов. В прошлом году финал был между «Манчестер Сити» и «Челси» в английской премьер-лиге. Последний принадлежит российскому олигарху Роману Абрамовичу.

«У меня серьезные опасения по поводу спортивных мероприятий, которые должны состояться в России, таких как финал Лиги чемпионов, и я обсужу этот вопрос с соответствующими руководящими органами», — заявила Надин Дорис, министр по вопросам спорта в правительстве Великобритании. написал в твиттере.