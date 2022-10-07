Как сделать предварительный заказ на Google Pixel 7 или Pixel 7 Pro: лучшие ранние предложения

Вчера утром было представлено несколько новых устройств Google, и у нас есть все, что вам нужно знать, чтобы сделать предварительный заказ на Google Pixel 7 или Pixel 7 Pro.

Ожидается прибытие магазина Гугл пиксель 7 Pro теперь можно заказать по стартовой цене 599 и 899 долларов соответственно. Многие розничные продавцы и операторы беспроводной связи предлагают заманчивые предварительные предложения, если вы готовы обменять устройство или добавить новую линию в свою услугу беспроводной связи, и у нас есть лучшие акции, собранные ниже.

Интересно, что в этом такого? Ну, для начала, серия Pixel 7 берет все, что нам нравилось в Google Pixel 6, и делает его еще лучше. Я говорю о постоянно включенном дисплее с частотой 90 Гц (120 Гц для Pro), 72 часах автономной работы и самом умном программном обеспечении камеры Pixel. И, конечно же, есть Tensor G2, новейший собственный чипсет Google, который, как ожидается, обеспечит исключительную производительность и непревзойденную безопасность. И все это во флагманском устройстве от 600 долларов? Считай нас.

Продолжайте читать, чтобы узнать о лучших предложениях по предварительному заказу, доступных сейчас. Мы продолжим обновлять эту страницу по мере появления новых предложений, поэтому зайдите позже, если ни одно из этих предложений вас не заинтересует. Если вы хотите проверить флагманский носимый телефон Google, мы также собрали Лучшие предложения по предварительному заказу на Pixel Watch.

Предзаказ Google Pixel 7

Лучшие на сегодня предложения Google Pixel 7

Оформите предзаказ на Google Pixel 7 Pro.

Серия Pixel 7 может быть доступной для флагмана, но никогда не помешает подготовиться! Разместив предзаказ, защитите свое устройство еще до того, как оно будет доставлено кому-либо Лучшие чехлы для Pixel 7 или же Чехлы для Pixel 7 Pro.

Не забудьте ознакомиться с нашим руководством по Оформить предзаказ Google Pixel Watch Если вы хотите завершить экосистему вашего устройства Google!