Как сделать так, чтобы за вами никто не следил с помощью AirTag

Apple AirTag. рисунок : Яблоко

В этом году Apple AirTags и Samsung SmartTags присоединились к уже переполненному рынку трекеров Bluetooth. Эти небольшие устройства прикрепляются к кольцам для ключей, рюкзакам и багажу, могут быть помещены в чемодан или прикреплены к любым другим вещам, которые вы боитесь потерять, отправляя вам предупреждения, когда вы покидаете свою сторону, и позволяя вам отслеживать последнее известное местоположение на карте .

Полезно, не правда ли? Но есть также очень серьезные опасения по поводу того, как эти инструменты можно использовать для отслеживания людей. Самые распространенные трекеры, сделанные Apple, Tile и т. Д., Не имеют GPS, поэтому они не могут отправлять статический маяк с указанием своего местоположения, но о нем можно сообщить как об отсутствии, после чего другие телефоны будут перечислены анонимно, чтобы их найти.

Когда вы читаете о том, что трекеры, такие как AirTags, используются для отслеживания людей без их ведома, это делается следующим образом: трекеру не нужно много времени, чтобы покинуть диапазон Bluetooth телефона, к которому он подключен, но этот человек может затем отметить трекер как потерянный и получить отчет о его местонахождении от других пользователей. Это полезно, если вы забыли свой телефон на одном из ремней, и не будет столь полезным, если кто-то наденет трекер на вас или ваши вещи, даже не осознавая этого.

В случае Apple, у которой в сети Find My активировано почти миллиард устройств, пинг негласно означает, что вы, вероятно, получите довольно точное местоположение трекера. Сети, которыми управляют конкуренты Apple, намного меньше, и они полагаются на то, что пользователи устанавливают сопутствующее приложение, но нежелательное отслеживание по-прежнему может быть проблемой.

Компании, которые производят эти трекеры, хорошо осведомлены о потенциальных проблемах. Они требуют дополнительных инструментов и средств защиты, чтобы усложнить отслеживание кого-либо (или чьей-то машины или чьей-то сумки) таким образом. Мы начнем с последних версий Apple AirTags, а затем рассмотрим некоторые другие типы трекеров, которые могут у вас быть.

G / O Media может получить комиссию

Как найти нежелательные метки безопасности

iOS предупредит вас о неизвестном AirTag. снимок экрана : Яблоко

В AirTags с самого начала встроены некоторые меры по борьбе с преследованием. Любой AirTag, который отделен от своего владельца и, кажется, движется вместе с вами, вызовет появление предупреждения на вашем iPhone — хотя Apple не указывает, сколько времени это займет, и это не помогает пользователям Android.

Apple также сообщает, что по прошествии «длительного периода времени» (до 24 часов) AirTag, который ушел от человека, который первоначально записал его, и находится в движении, издаст звуковой сигнал. Это предлагает некоторую базовую защиту как для пользователей iPhone, так и для Android, но это не всегда работает (например, может быть трудно услышать звуки от AirTag, спрятанного в вашей машине), а временные рамки для прослушивания этого звука слишком велики. .

Бета-версия iOS 15.2 включала дополнительную опцию в приложении Find My ниже. вещи вкладка, помеченная Предметы, которые могут подписаться на меня. При нажатии на нее показывались находящиеся рядом AirTags, которые потеряли своего владельца и могли быть захвачены сетью устройств Apple, но они исчезли из последней версии iOS 15.2, отправленной пользователям. Мы предполагаем, что эта работа все еще продолжается, и мы надеемся, что она скоро появится.

Apple выпустила специальное приложение для отслеживания Android. снимок экрана : Android

Apple только что отправила файл Обнаружение Tracker Приложение для пользователей Android, доступное в магазине Google Play, позволяет вручную искать нежелательные теги AirTags. Кран протирать на начальном экране, и приложение начнет поиск устройства слежения. Любые AirTags или другие трекеры, совместимые с Find My, которые находятся рядом с вами и были отделены от своих первоначальных владельцев, будут перечислены, и вы можете предложить обнаруженным элементам воспроизвести звук, чтобы помочь вам их найти.

Если вы обнаружите неизвестный AirTag рядом с вами, вы можете получить дополнительную информацию о нем, установив его на свой iPhone или любой телефон Android с поддержкой NFC, нажмите на появившееся уведомление, вы увидите серийный номер трекера и независимо от того, является ли он отмечен владельцем как пропавший без вести.

Существуют также сторонние приложения, которые сканируют область вокруг вас в поисках устройств с низким энергопотреблением Bluetooth — устройств, которые не могут быть подключены обычным способом. включают Светло-синий И BLE. Сканер на iPhone и BLE. Сканер И сканер bluetooth на Android. Однако трудно сказать, какие устройства могут отслеживаться (например, AirTags регулярно меняют свои идентификаторы Bluetooth в качестве функции конфиденциальности), и вы, вероятно, получите много результатов, если используете комнату для гаджетов или тесное здание.

Как найти ненужные плитки и трекеры Samsung

В следующем году на устройствах Tile появится улучшенная технология защиты от преследований. рисунок : плитка

Помимо AirTags, самым большим именем в трекерах Bluetooth является Tile, и эти устройства скоро будут поддерживаться новой функцией защиты от преследования под названием Scan and Secure, которая будет развернута в 2022 году. Это значительно упростит поиск ближайших плиток, поскольку встроенная функция в приложении Tile для Android И iOS.

Созданная под руководством организации по защите интересов экспертов в этой области, новая функция сканирования и защиты позволит любому, у кого есть приложение Tile (даже если у него нет активной учетной записи Tile), легко искать и обнаруживать близлежащие устройства Tile и определить, не является ли это неизвестным устройством. рядом с ними «, Объясните плитки.

Если вы беспокоитесь о Samsung SmartTags, Samsung обновила свое приложение SmartThings для Android И iOS Ранее в этом году с новой функцией поиска неизвестных тегов, которая будет искать поблизости теги, которые не зарегистрированы для вас, но перемещаются вместе с вами. Этого должно быть достаточно, чтобы обнаружить любые вкладки, пытающиеся удерживать вкладки на месте без вашего ведома.

Samsung SmartTags работают так же, как и AirTags, и имеют красивые цвета. рисунок : Samsung

Как видите, здесь есть одна загвоздка: вам нужно загрузить несколько приложений, чтобы вас не отслеживали трекеры разных производителей. Вдобавок ко всему, ни одно из этих приложений не сканирует трекеры автоматически — это должно уменьшить фоновые процессы и избежать разряда батареи — поэтому вам нужно вручную открывать и запускать их для сканирования устройств.

Приложения, которые мы упомянули в разделе «AirTags» выше, по-прежнему применимы, с теми же оговорками — будет сложно выбрать отдельные трекеры из списка, если вы находитесь в многолюдном районе, забитом гаджетами. Эти приложения, вероятно, очень полезны, когда вы далеки от цивилизации и можете считать устройства, которые появляются в приложении сканирования Bluetooth, одно за другим (помните, что диапазон Bluetooth LE составляет около 100 метров или 328 футов).

Если вы беспокоитесь, что кто-то пытается вас выследить, есть другой способ, более ручной: проверьте свои сумки, карманы пальто, автокресла и другие места, где ваш трекер может быть тайно спрятан. Благодаря технологиям сталкерам, злоумышленникам и другим хищникам стало намного проще выслеживать и терроризировать жертв, и до тех пор, пока не будет найдено лучшее решение, мы надеемся, что сочетание приложений и осведомленности защитит вас.

Если вы находитесь в непосредственной опасности, звоните 9-1-1. Чтобы получить конфиденциальную и анонимную помощь, круглосуточно и без выходных, позвоните на национальную горячую линию по вопросам домашнего насилия по телефону 7233-799-800-1 (защищенный) или 1-800-787-3224 (телетайп).