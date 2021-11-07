Как смотреть «Лондонград» Бенедикта Камбербэтча в Великобритании

Бенедикту Камбербэтчу не привыкать изображать выдающихся исторических деятелей, его актерское резюме включает таких фигур, как Алан Тьюринг, Гревилл Винн и Доминик Каммингс. Теперь он может добавить в список новое имя, так как сыграет убитого экс-агента КГБ Александра Литвиненко в сериале HBO. Лондон. На основе Терминальный шпион Эта ограниченная серия, написанная Аланом Койлом, будет посвящена отравлению Литвиненко в 2006 году и его последствиям в связи с применением ядерного терроризма.

Такие как Сериал в настоящее время в разработкеПока рано говорить, когда Лондон будет транслировать. Но поскольку его продюсирует HBO, можно с уверенностью предположить, что его можно будет посмотреть на Sky Atlantic и СЕЙЧАС, как это было для других шоу от вещателя, таких как Чернобыль Грядущую драму поставит Оливия Колман. Сады.

Однако известно, что Камбербэтч является исполнительным продюсером сериала, написанного Дэвидом Скарпа. Скарпа написал сценарии для Последний замок И новая версия День когда земля остановилась, Он также написал несколько серий Мужчина в высоком замке. Сейчас Работаем над следующим сценарием для Дени Вильнева Клеопатра.

Об этом сейчас мало что известно Лондон, но потому что это зависит от Терминальный шпион Скорее всего, он пойдет по тому же пути к книге. Написал бывший глава лондонского офиса Нью-Йорк ТаймсКнигу называют «последней историей» убийства Литвиненко и эскалации ядерного терроризма.

Литвиненко Он был офицером ФСБ России. (ФСБ) до того, как стать агентом КГБ. В 1998 году Литвиненко был арестован после разоблачения предполагаемого заговора с целью убийства российского бизнесмена. Литвиненко в конце концов бежал в Великобританию в 2000 году, заявив о преследовании, и получил убежище.

Он стал гражданином Великобритании незадолго до своей смерти в 2006 году, которая произошла посмертно. Отравление полонием-210 В отеле «Миллениум» в центре Лондона. Считается, что яд залил ему в чашку бывший российский агент Андрей Луговой, с которым он встречался. Литвиненко в то время расследовал возможные связи Испании с русской мафией.

После его смерти жена Литвиненко обвинила Кремль и заявила, что президент России Владимир Путин несет ответственность «за все, что с ним случилось».