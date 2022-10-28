Как смотреть прямую трансляцию, ссылка на трансляцию, новости команды

«Манчестер Юнайтед» встречает «Вест Хэм» на «Олд Траффорд» в воскресенье, поскольку положительные эмоции начинают окружать обе команды.

Прямая трансляция Манчестер Юнайтед против Вест Хэма

«Юнайтед» под руководством Эрика Тен Хага имеет семь беспроигрышных матчей во всех турнирах и после них. Впечатляющее шоу в Челси в минувшие выходныеДела у «красных дьяволов» идут очень хорошо, потому что они более стабильны в обороне.

Что касается Вест Хэма, Три победы в последних пяти Команда Дэвида Мойеса поднялась в таблице, а также выиграла все пять матчей Лиги Европы. Хаммеры вернулись к своим лучшим качествам.

Здесь есть все, что нужно для матча «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм».

Как смотреть матч Манчестер Юнайтед Вест Хэм в прямом эфире, ссылка на трансляцию и время начала

Начало: 12:15 по восточному времени, воскресенье

Телеканал: USA Network

Онлайн: Трансляция через NBCSports.com

Ключевые сюжетные линии

Сейчас в «Манчестер Юнайтед» царит спокойствие и контроль, даже несмотря на то, что последняя сага Криштиану Роналду едва мелькает в зеркале заднего вида. Эта команда выглядит сильной и решительной, выдержала сильное давление против «Челси» в прошлый раз и должна была выиграть ту игру, если бы они упустили хоть один из огромных моментов, созданных ими в первом тайме. Для «Вест Хэма» они снова стали помехой, против них действительно ужасно играть. Они побеждают и скоро будут бороться за выход в Европу.

Игроки в форме, за которыми стоит следить

Каземиро был великолепен в полузащите «Юнайтед», и его поздний удар головой принес заслуженное очко в «Челси». Бразильский эсминец хорошо взаимодействует с Кристианом Эриксеном в центре, а Бруну Фернандеш снова в лучшей форме и контролирует ситуацию. Люк Шоу тоже был хорош на позиции левого защитника. Единственное, чего не хватает «Юнайтед», — это четкой атаки, и, может быть, только может быть, Криштиану Роналду сможет вернуться в стартовый состав. Что касается «Хаммерс», то Деклан Райс подталкивает их к победе из полузащиты, а Флинн Даунс стал для него откровением в полузащите.

История продолжается

Новости команды «Манчестер Юнайтед», травмы и варианты составов

Аарон Ван-Биссака, Аксель Туанзебе и Брэндон Уильямс остаются вне поля, а Энтони Марсьяль остается под вопросом из-за травмы спины. Рафаэль Варан будет отсутствовать до конца чемпионата мира из-за травмы бедра, которую он получил в прошлые выходные, но, похоже, он попадет в сборную Франции, потому что проблема настолько серьезна, как он изначально опасался. Это означает, что Виктор Линделоф или Харри Магуайр получили шанс стать партнером Лисандро Мартинеса в обороне.

Новости команды Вест Хэм, травмы и варианты составов

Лукас Пакета (плечо), Максвелл Корнетт (икры) и Крейг Доусон (бедро) вызывают сомнения, а у Джаррода Боуэна травма лодыжки. У Мойеса есть много возможностей в атаке, и будет интересно посмотреть, начнет ли Антонио угрожать им в контратаке.

Манчестер Юнайтед – Вест Хэм: Как смотреть прямую трансляцию, ссылка на трансляцию, новости команды Первоначально появился NBCSports.com