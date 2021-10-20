Как смотреть прямые трансляции Skate America 2021 на NBC, NBC Sports и Peacock

Серии Гран-при 2021-22 по фигурному катанию начнутся в пятницу, 22 октября, на арене «Орлеан» в Лас-Вегасе, штат Невада, и ваши потребности в просмотре покрываются NBC.
Трехкратный чемпион мира Натан Чен, который не проиграл после проигрыша мужского индивидуального подиума на Олимпийских играх в Пхенчхане 2018, лидирует в соревнованиях. Ожидается, что к нему присоединится его товарищ по американской олимпийской команде. Винсент ЧуСеребряный призер США 2021 года Эмбер ГленнА также Чемпионы США в парах Алекса Книрим А также Брэндон ФрейзерТанцы на льду дважды олимпийцы Мэдисон Чак А также Эван Бейтс Помимо трехкратных международных призеров Мэдисон Хаббл А также Закари Донохью.
Бронзовый призер русского мира Александра Трусова Основные моменты международного поля.
Терри Гэннон Будет выполнять пошаговые обязанности для трансляций NBC и NBCSN, к нему присоединится золотой медалист Олимпийских игр 1998 года. Тара Липински И трехкратный чемпион США Джонни Вейр. На стороне танцев на льду, Серебряный призер Олимпийских игр 2006 года Танит Уайт Он будет действовать как аналитик, и Андреа Джойс Об этом будет сообщено на сайте.
Peacock будет транслировать каждое катание – то есть каждого фигуриста в каждой дисциплине – в прямом эфире на протяжении всего соревнования. Освещение начинается с Peacock’s Skate America Practice Cam, прямая трансляция начнется в четверг, 21 октября, в 13:00 по восточному времени.
Расписание трансляций Skate America 2021 от NBC Sports
Всегда по восточному времени, проверьте местное меню, оно может быть изменено.
|
Дата
|
Покрытие начинается
|
программа
|
Четверг, 21 октября
|
13:00 по восточному времени **
|
Пятница, 22 октября
|
14:00 по восточному времени **
|
Пятница, октябрь. 22
|
21:00 по восточному времени
|
Пятница, октябрь. 22
|
21:00 по восточному времени
|
NBCSN (в прямом эфире)
|
Суббота, 23 октября
|
11:00 (восточноевропейское время) **
|
Суббота, 23 октября
|
16:45 по восточному времени
|
Суббота, 23 октября
|
17:30 по восточному времени
|
NBCSN (в прямом эфире)
|
Суббота, 23 октября
|
21:15 по восточноевропейскому времени
|
Суббота, 23 октября
|
22:00 по восточному времени
|
NBCSN (в прямом эфире)
|
Воскресенье, 24 октября
|
11:00 (восточноевропейское время) **
|
Воскресенье, 24 октября
|
14:15 по восточному времени
|
Воскресенье, 24 октября
|
15:00 по восточному времени
|
NBC (в прямом эфире)
|
** Крышка тренировочного кулачка
Peacock – это эксклюзивный стриминговый центр сноубординга в США, который будет транслировать репортажи о каждой лыже в течение сноубордического сезона 2021–2022 годов. Ранее в этом месяце каналы NBC Sports и US Skating объявленный график На весь сезон, включая более 175 часов репортажей на каналах NBC Sports и Peacock, а также о зимних Олимпийских играх 2022 года.
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