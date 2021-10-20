Как смотреть прямые трансляции Skate America 2021 на NBC, NBC Sports и Peacock

Серии Гран-при 2021-22 по фигурному катанию начнутся в пятницу, 22 октября, на арене «Орлеан» в Лас-Вегасе, штат Невада, и ваши потребности в просмотре покрываются NBC.

Трехкратный чемпион мира Натан Чен, который не проиграл после проигрыша мужского индивидуального подиума на Олимпийских играх в Пхенчхане 2018, лидирует в соревнованиях. Ожидается, что к нему присоединится его товарищ по американской олимпийской команде. Винсент ЧуСеребряный призер США 2021 года Эмбер ГленнА также Чемпионы США в парах Алекса Книрим А также Брэндон ФрейзерТанцы на льду дважды олимпийцы Мэдисон Чак А также Эван Бейтс Помимо трехкратных международных призеров Мэдисон Хаббл А также Закари Донохью.

Бронзовый призер русского мира Александра Трусова Основные моменты международного поля.

Терри Гэннон Будет выполнять пошаговые обязанности для трансляций NBC и NBCSN, к нему присоединится золотой медалист Олимпийских игр 1998 года. Тара Липински И трехкратный чемпион США Джонни Вейр. На стороне танцев на льду, Серебряный призер Олимпийских игр 2006 года Танит Уайт Он будет действовать как аналитик, и Андреа Джойс Об этом будет сообщено на сайте.

Peacock будет транслировать каждое катание – то есть каждого фигуриста в каждой дисциплине – в прямом эфире на протяжении всего соревнования. Освещение начинается с Peacock’s Skate America Practice Cam, прямая трансляция начнется в четверг, 21 октября, в 13:00 по восточному времени.

Расписание трансляций Skate America 2021 от NBC Sports

Всегда по восточному времени, проверьте местное меню, оно может быть изменено.

Дата Покрытие начинается программа Четверг, 21 октября 13:00 по восточному времени ** павлин (живой) Пятница, 22 октября 14:00 по восточному времени ** павлин (живой) Пятница, октябрь. 22 21:00 по восточному времени павлин (живой) Пятница, октябрь. 22 21:00 по восточному времени NBCSN (в прямом эфире) Суббота, 23 октября 11:00 (восточноевропейское время) ** павлин (живой) Суббота, 23 октября 16:45 по восточному времени павлин (живой) Суббота, 23 октября 17:30 по восточному времени NBCSN (в прямом эфире) Суббота, 23 октября 21:15 по восточноевропейскому времени павлин (живой) Суббота, 23 октября 22:00 по восточному времени NBCSN (в прямом эфире) Воскресенье, 24 октября 11:00 (восточноевропейское время) ** павлин (живой) Воскресенье, 24 октября 14:15 по восточному времени павлин (живой) Воскресенье, 24 октября 15:00 по восточному времени NBC (в прямом эфире) ** Крышка тренировочного кулачка

Peacock – это эксклюзивный стриминговый центр сноубординга в США, который будет транслировать репортажи о каждой лыже в течение сноубордического сезона 2021–2022 годов. Ранее в этом месяце каналы NBC Sports и US Skating объявленный график На весь сезон, включая более 175 часов репортажей на каналах NBC Sports и Peacock, а также о зимних Олимпийских играх 2022 года.