Как смотреть, ТВ информация, результаты матчей

Если бы вы попросили игроков Kansas City Current рассказать, как началась история Золушки от худшего к первому, они, вероятно, сослались бы на девять месяцев назад в календаре — февраль 2022 года.

Оставив 40-градусный снег на четыре недели, новая команда направилась в Саншайн-Стейт и разбила лагерь в Академии IMG в Брадентоне, штат Флорида, к югу от Тампа-Бэй.

В предсезонке я все время говорил: «Что-то не так», — сказал нынешний защитник. Кристен Эдмондс Скажи на ее территории до субботы Чемпионат NWSL Матч против «Портленд Торнс». «Мы ездили во Флориду на месяц, и в первые два дня у меня было такое ощущение, что в этом сезоне что-то совсем другое».

Произошли очевидные изменения: новый генеральный директор в Камилла Левин Эштонновый тренер в Мэтт Поттери популярные дополнения к звездам USWNT Сэм Мойес И Линн Уильямс.

«Мы постоянно были вместе. У нас были встречи по утрам, у нас были тренировки, мы бегали вместе, и мы начали нашу новую сумасшедшую программу подъема», — сказал восьмилетний ветеран NWSL. Ло’о Лабонта. «… Я думаю, поскольку мы начали с нуля, и все поддались на провокации, нам было очень легко собрать успешную команду».

«Честно говоря, это [was] Эдмундс, который присоединился к НФЛ в 2014 году, добавил, что у меня была самая сложная предсезонная подготовка за всю мою карьеру. Я мертв. Мне нужен выходной. Мне нужен дополнительный выходной. «…Но просто быть на съемочной площадке и все время быть вместе, и просто те чувства, которые я испытывал. Просто казалось, что у нас было что-то особенное, и, очевидно, так оно и было».

«После прошлого года мы как бы придумали, что доказывать», — сказал полузащитник. Эд Маккейнкоторый присоединился к Канзас-Сити новичком в 2021 году. «Так что это казалось новым началом. Казалось, все согласны с тем, что могут предложить новые сотрудники, и это как бы окупилось».

Сказать, что их усилия окупились, — ничего не сказать. Всего один сезон назад клуб начал кампанию 2021 года под общим названием «KC NWSL» после того, как к власти пришли новые владельцы. Играя на переоборудованном бейсбольном поле, KC проиграл свои первые 17 игр (включая четыре игры Кубка вызова) и не добился победы до середины августа, победив OL Reign со счетом 1: 0. Они закончили сезон в нижней части таблицы Национальной футбольной лиги из 10 команд со счетом 3–14–7.

Но клуб не позволил прошлогодней борьбе помешать возможности этого года, по словам Поттера, который помог внедрить новую концепцию идентичности для Stream с самого начала.

«Это восходит к предсезонке, когда мы потратили больше времени на выяснение того, на кого мы хотим, чтобы поток Канзас-Сити выглядел как на поле, так и за его пределами», — сказал он.

Более актуальное освещение KC: Алекс Лоэра рассказывает о своей поездке в Канзас-Сити на чемпионат NWSL 2022 года.

Но сезон NWSL 2022 года начался тяжело. После сильной предсезонной подготовки, которая привела к полуфиналу Кубка вызова, KC провел регулярный сезон без каких-либо звездных приобретений, когда Мьюис (колено) и Уильямс (правое подколенное сухожилие и бедро) были исключены из игры из-за травм в конце сезона. Текущие прошли без побед в течение первых пяти игр, включая взрыв со счетом 3: 0 против «Шипов» в их открытии регулярного сезона.

Когда Мьюз и Уильямс остались в стороне, к ним присоединились другие игроки.

«Сейчас не начало 11. У нас письма начинаются на 20. Любой может зайти туда», Лабонта сказал. «Мы называем их революционерами, а не подводными лодками».

Ситуация начала превращаться в уик-энд Дня поминовения, когда KC одержала свою первую победу в сезоне со счетом 1: 0 над Racing Louisville. Победа положила начало серии из 13 беспроигрышных матчей, которые побудили текущих к сентябрю побороться за NWSL Shield.

Беспроигрышная серия (вторая по продолжительности серия в истории NWSL) была прервана в июне переездом в тренировочный центр команды стоимостью 18 миллионов долларов, который, по словам владельцев, финансировался из частных источников. Энджи И Крис Лонг и совладелец Бриттани Махоумскоторый основал команду в декабре 2020 года. К сезону 2024 года готовится специальный стадион вместимостью 11 500 мест, который станет первым стадионом, построенным специально для женской футбольной команды в Соединенных Штатах.

«Очевидно, что после не очень удачного сезона, я думаю, многие люди не думали, что мы добьемся успеха», — сказал полузащитник. Дезире Скотт, который играл с каждой из предыдущих итераций клуба (Канзас-Сити, Юта Роялс). «Но по ходу сезона… Я думаю, что эта вера продолжала расти по мере того, как происходила наша победная серия, то, как мы играли…

Текущие закончили регулярный сезон со счетом 10-6-6, опустившись на пятое место в таблице, но вышли в первый плей-офф NWSL. Они обеспечили себе место в финале с 2-0 победа над OL ReignПобедители NWSL Shield в этом году. В субботу вечером текущий столкнется с грозным противником в Портленде, который играет в своем четвертом чемпионате NWSL и дважды выигрывал ранее (2013, 2017).

«Они определенно находят удовольствие в том, что они делают, и мы стараемся становиться лучше каждый день. Так что, если вы живете такими вещами, это просто еще одна возможность поверить, что мы можем двигаться дальше и делать великие дела. Это то, к чему мы готовимся». и это то, что, мы надеемся, появится завтра вечером, — сказал Поттер.

«Я думаю, что вся группа такая: «Почему бы и нет? Почему мы не можем выиграть все? мы тут,'» Восходящий защитник повторил NWSL Алекс Лоэра.

Алекс Аззи, редактор On Her Turf, внес свой вклад в этот отчет.