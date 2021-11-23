Как смотреть финал Кубка Дэвиса 2021 года: дата, время, телеканал, информация о трансляции и заголовок события

Финал Кубка Дэвиса пройдет с 25 ноября по 5 декабря и будет включать 25 игр. Все действия можно наблюдать в приложениях CBS Sports, CBS Sports или PlutoTV.
Вот все, что вам нужно знать перед финалом Кубка Дэвиса, включая весь график трансляций:
Кто будет участвовать?
В финале примут участие 18 команд, 12 квалификационных матчей, четыре полуфинала прошлого года и две страны с дикими картами.
В 12 квалификационных турниров вошли Австралия, Австрия, Колумбия, Хорватия, Чехия, Эквадор, Германия, Венгрия, Италия, Казахстан, Швеция и США. В прошлом году в полуфинал вышли Испания, Канада, Великобритания и Российская федерация тенниса. Среди 18 команд Франция и Сербия, две страны с wild card.
Как будет проходить финал?
Команды-участники будут соревноваться в шести группах по три человека. После этих результатов шесть победителей групп вместе с двумя командами, занявшими второе место с лучшими рекордами на основе выигранных групп и матчей, выйдут в четвертьфинал.
В плей-офф определится обладатель Кубка Дэвиса.
Расписание турниров:
Четверг, 25 ноября: групповой этап
- Франция — Чехия, 10:00, группа C, ТВ: CBS Sports App
- Канада — Швеция, 10:00, группа B, ТВ: CBS Sports App
- Хорватия — Австралия, 10:00, группа D, ТВ: Pluto TV
Пятница, 26 ноября: групповой этап
- Сербия — Австрия, 10:00, группа F, ТВ: Pluto TV
- Испания — Эквадор, 10:00, группа A, ТВ: CBS Sports App
- США — Италия, 10:00, группа E, ТВ: CBS Sports App
Суббота, 27 ноября: групповой этап
- Франция — Великобритания, 4 часа утра, группа C, ТВ: CBS Sports. App
- Сербия — Германия, не раньше 10 утра, группа F, ТВ: CBS Sports App
- Казахстан — Швеция, 4:00, Группа B, ТВ: CBS Sports App
- Федерация тенниса России — Эквадор, не ранее 10:00, группа A, ТВ: CBS Sports App
- Австралия — Венгрия, 4 часа ночи, группа D TV: CBS Sports
- Италия — Колумбия, не ранее 10 утра, группа E, ТВ: Pluto TV
Воскресенье, 28 ноября: групповой этап.
- Великобритания — Чехия, 4:00, группа C, ТВ: CBS Sports. App
- Германия — Австрия, не ранее 10 утра, группа F, ТВ: CBS Sports. App
- Канада — Казахстан, 4 часа утра, Группа B, ТВ: CBS Sports App
- Испания — Федерация тенниса России, не ранее 10:00, группа A, ТВ: CBS Sports App
- Хорватия — Венгрия, 4:00, группа D, ТВ: CBS Sports App
- США — Колумбия, не ранее 10:00, группа E, телеканал: CBS Sports и Pluto TV
Понедельник, 29 ноября: 1/4 финала.
- Победитель группы D vs. Победитель группы E, 10:00, ТВ: CBS Sports
30 ноября, вторник: 1/4 финала
- Победитель группы C vs. Победитель группы F, 10:00, ТВ: CBS Sports
Среда, 1 декабря: 1/4 финала
- Победитель группы B против второго лучшего 1 или 2, 10:00 TV: CBS Sports
Четверг, 2 декабря: четвертьфиналы
- Победитель группы A против 2-го лучшего 1 или 2, 10:00, ТВ: CBS Sports
Пятница, 3 декабря: полуфиналы
- Полуфиналы (нижняя половина) против полуфиналов (нижняя половина), 10:00, ТВ: CBS Sports Network
Суббота, 4 декабря: полуфиналы.
- Полуфиналист (первая половина) vs полуфиналист (первая половина), 7:00 TV: CBS Sports App
Воскресенье, 5 декабря: финал.
- Финалист против финалиста, 10:00, ТВ: CBS Sports
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