Как смотреть финал Кубка Дэвиса 2021 года: дата, время, телеканал, информация о трансляции и заголовок события

Финал Кубка Дэвиса пройдет с 25 ноября по 5 декабря и будет включать 25 игр. Все действия можно наблюдать в приложениях CBS Sports, CBS Sports или PlutoTV.

Вот все, что вам нужно знать перед финалом Кубка Дэвиса, включая весь график трансляций:

Кто будет участвовать?

В финале примут участие 18 команд, 12 квалификационных матчей, четыре полуфинала прошлого года и две страны с дикими картами.

В 12 квалификационных турниров вошли Австралия, Австрия, Колумбия, Хорватия, Чехия, Эквадор, Германия, Венгрия, Италия, Казахстан, Швеция и США. В прошлом году в полуфинал вышли Испания, Канада, Великобритания и Российская федерация тенниса. Среди 18 команд Франция и Сербия, две страны с wild card.

Как будет проходить финал?

Команды-участники будут соревноваться в шести группах по три человека. После этих результатов шесть победителей групп вместе с двумя командами, занявшими второе место с лучшими рекордами на основе выигранных групп и матчей, выйдут в четвертьфинал.

В плей-офф определится обладатель Кубка Дэвиса.

Четверг, 25 ноября: групповой этап

Франция — Чехия, 10:00, группа C, ТВ: CBS Sports App

Канада — Швеция, 10:00, группа B, ТВ: CBS Sports App

Хорватия — Австралия, 10:00, группа D, ТВ: Pluto TV

Пятница, 26 ноября: групповой этап

Сербия — Австрия, 10:00, группа F, ТВ: Pluto TV

Испания — Эквадор, 10:00, группа A, ТВ: CBS Sports App

США — Италия, 10:00, группа E, ТВ: CBS Sports App

Суббота, 27 ноября: групповой этап

Франция — Великобритания, 4 часа утра, группа C, ТВ: CBS Sports. App

Сербия — Германия, не раньше 10 утра, группа F, ТВ: CBS Sports App

Казахстан — Швеция, 4:00, Группа B, ТВ: CBS Sports App

Федерация тенниса России — Эквадор, не ранее 10:00, группа A, ТВ: CBS Sports App

Австралия — Венгрия, 4 часа ночи, группа D TV: CBS Sports

Италия — Колумбия, не ранее 10 утра, группа E, ТВ: Pluto TV

Воскресенье, 28 ноября: групповой этап.

Великобритания — Чехия, 4:00, группа C, ТВ: CBS Sports. App

Германия — Австрия, не ранее 10 утра, группа F, ТВ: CBS Sports. App

Канада — Казахстан, 4 часа утра, Группа B, ТВ: CBS Sports App

Испания — Федерация тенниса России, не ранее 10:00, группа A, ТВ: CBS Sports App

Хорватия — Венгрия, 4:00, группа D, ТВ: CBS Sports App

США — Колумбия, не ранее 10:00, группа E, телеканал: CBS Sports и Pluto TV

Понедельник, 29 ноября: 1/4 финала.

Победитель группы D vs. Победитель группы E, 10:00, ТВ: CBS Sports

30 ноября, вторник: 1/4 финала

Победитель группы C vs. Победитель группы F, 10:00, ТВ: CBS Sports

Среда, 1 декабря: 1/4 финала

Победитель группы B против второго лучшего 1 или 2, 10:00 TV: CBS Sports

Четверг, 2 декабря: четвертьфиналы

Победитель группы A против 2-го лучшего 1 или 2, 10:00, ТВ: CBS Sports

Пятница, 3 декабря: полуфиналы

Полуфиналы (нижняя половина) против полуфиналов (нижняя половина), 10:00, ТВ: CBS Sports Network

Суббота, 4 декабря: полуфиналы.

Полуфиналист (первая половина) vs полуфиналист (первая половина), 7:00 TV: CBS Sports App

Воскресенье, 5 декабря: финал.