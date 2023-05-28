Как советская мечта о космической империи до сих пор горит в душе Путина

Я должен признать, что я уязвим перед мечтой человечества об исследовании вселенной. Это неизбежный результат детства, проведенного на постоянной диете из «Звездного пути: Следующее поколение». Кто бы не хотел жить в таком мире? Человечество исследует галактику на варп-скорости, гордые члены единого общества, основанного на любопытстве, рациональности и пацифизме, идеально совместимых с заблокированными фазерами и фотонными торпедами, нагруженными…

Фантазия, конечно, но достаточно, чтобы я всегда чувствовал ползучее волнение по поводу наших маленьких усилий в этом направлении. Где мог бы начаться такой мир, кроме как с ракет, работающих за пределами атмосферы? По словам идеалиста, фигурирующего на страницах книги Михала Эльчанинова «Ленин шел по Луне», «ракеты не являются самоцелью. Конечная цель — улучшение человеческой жизни и человеческого счастья».

Впрочем, скептически настроенных душ больше, чем меня, и среди них Чаниновы. Как свидетельствует история движения, известного с 1970-х годов как «русская космология», мечта о межзвездной жизни окутана большим мраком. Цитата выше двойная. Ее автором был ученый-первооткрыватель Константин Циолковский (1857-1935), труды которого заложили основы современной ракетостроения, — человек, который, по его словам, уцепился за «светлую мечту о будущем, бесконечном счастье» среди звезд. Однако идеалистические слова Циолковского о человеческой жизни и человеческом счастье повторились в 2007 году, оказавшись в устах Владимира Путина.

Цель ленинской «Походки по луне» — исследовать течения русской мысли, лежащие в основе слов Циолковского, которые российский президент процитировал с восхищением. Первоначально опубликованная на французском языке до российского вторжения в Украину, книга появилась на английском языке как запоздалый, но полезный вклад в последнюю серию книг, пытающихся помочь отчаявшимся читателям понять, что происходит в голове Путина. Хотя логично видеть, что его разговоры о «будущем человечества» как бы неспособны убедить нас в том, что война — это мир, рабство свободы, тем не менее он является наследником утопической традиции, такой как «космополитизм». Как утверждает Эльчанинов, если мы хотим «понять некоторые из фантастических идей, которыми лелеют некоторые представители сегодняшней российской элиты», нам нужно понять и универсальное.

Космология процветала на стыке науки и мистицизма. Его отец-основатель, Николай Федоров (1829-1903), был ученым, одержимым идеей, что миссия русского православия заключается в достижении всеобщего спасения и жизни без конца в буквальном смысле этого слова: через воскрешение мертвых. Вся человеческая наука должна быть направлена ​​на то, чтобы победить смерть в настоящем, а затем воскресить из праха и пепла когда-то живых уже умерших, сколько бы они ни были стары. Другими словами, воля Христа была исполнена для него наукой. Одним из следствий этого является необходимость разгрузить Землю, найдя способы заселить другие миры.