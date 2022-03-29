Как спортсмены выступают против российско-украинской войны

Статья в соавторстве с Джада Пальма

Пока продолжается российско-украинская война, спортсмены со всего мира выступают против продолжающегося конфликта.

Разговор футболистов

Среди спортсменов, выступивших против войны, были футболисты со всего мира, в том числе и из России. Андрей ШевченкоУкраинский нападающий, который был легендой «Милана», а также бывший тренер «Дженоа» и Украины, первым подверг себя напряжению, опубликовав в Instagram фотографию желто-синего флага на фоне карты.

Мать героя до сих пор находится в Киеве, как неделю назад объяснил Шевченко в интервью Sky Sports. С тех пор Шева был в авангарде помощи своим согражданам, будь то утверждения или материальные проекты, такие как Сыграй свою роль Кампания по сбору средств, направленная на прием 150 украинских детей в Лондон, где живет футболист.

После его сообщения игроку «Аталанты» Руслан Малиновский Он же принял призыв к действию, осудив российское вторжение, а затем добавив к нему полезные ссылки Твиттер ТВТР И Фейсбук ФБ Счета для пожертвований (в том числе в криптовалюте) на поддержку украинской армии от имени НПО Вернись живым.

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Российские футболисты также дистанцировались от позиции своего правительства. Федор СмоловНападающий московского «Динамо» призвал к прекращению огня и открыто выступил против военного наступления.

В первые дни завоевания Украины итало-итальянским, Роберто де ЗербиТренер донецкого «Шахтера» застрял в киевской гостинице вместе с семью другими членами своей команды и бывшим тренером «Ромы». Пауло ФонсекаОба вернулись в Италию и Португалию 28 февраля соответственно.

КатринаА украинская жена Фонсека разместила в Instagram комментарий о начале вооруженного конфликта: «Самый страшный день. Боль. Гнев, гнев, гнев, боль. Мой сын не заслужил войны. Дети Украины не заслужили война.»

Он был одним из первых, кто выступил в поддержку детей Дэйвид И Виктория Бекхэм, который говорил о: «Матери вынуждены бежать с детьми. Семьи разбросаны, мальчики взяты из постелей». Затем они начали сбор средств, пожертвовав почти 2 миллиона долларов. ЮНИСЕФ.

Теннисисты идут вперед

Даниил Медведев26-летний житель Москвы, которого недавно выгнали Новак Джокович Чтобы стать новой теннисисткой номер один в мире, она выпустила, пожалуй, самое влиятельное издание, выступающее от имени детей и их мечтаний.

Его слова также должны вдохновить его партнеров по команде, а также украинского теннисиста. Элина Свитолина, чья семья живет в Одессе, объявила, что пожертвует заработанное на помощь своей стране. «До последней минуты мы думали, что на самом деле это не начнется», — сказала она во время интервью. «А потом все это случилось, ночью. Это действительно произошло, это началось, и теперь все в ужасе, все в печали». Британский теннисист Британец Энди Мюррей Вы также пожертвуете всю прибыль за 2022 год ЮНИСЕФ.

российская теннисистка Мария ШараповаТем временем он опубликовал в социальных сетях сообщение солидарности, но при этом старался не нарушать запреты, введенные президентом России. Владимир положить его в . «С каждым днем ​​мое сердце все больше разбивается от образов и историй семей, пострадавших от этого кризиса», — написала она. Шарапова также сообщила о своем пожертвовании Спасите детей.

Тем временем Международная федерация тенниса (ITF) объявила, что на неопределенный срок отменяет все турниры по беговой дорожке, которые должны были пройти в России. Однако в служебной записке Международная федерация дала понять, что делает это для защиты спортсменов, а не в качестве наказания против России.

Другие чувствовали острую потребность помочь своим землякам, отправившись на передовую защиты Родины. В том числе бывшая теннисистка Александр Долгополов, который когда-то занимал 13-е место среди лучших игроков мира и недавно ушел из международных турниров. Он решил вернуться в Украину, чтобы защитить своих соотечественников.

Долгополов вернулся домой с другими добровольцами из Загреба, и они попали в Украину через Польшу. В борьбу вступили и другие украинские спортсмены. Сергей СтаковскийИ еще один теннисист и Виталий Кличконыне мэр Киева, бывший спортсмен, участвовавший в нескольких чемпионатах мира в супертяжелом весе.

Штрафы от основных федераций?

За последний месяц Россия попала под несколько международных санкций. Некоторые нацелены на олигархов, близких к Путину, в том числе Роман Абрамович который поспешно отказался от «Челси» и своей недвижимости. Тем временем все больше транснациональных компаний и банков принимают решение приостановить свою деятельность в России и Беларуси.

Спортивный мир также принял меры, наложив санкции как на РФ, так и на спортсменов. Финал Лиги чемпионов перенесли из Санкт-Петербурга в Париж, а сборную России также исключили из участия в ЧМ-2022.

Более того, все российские клубы отстранены от участия в Лиге чемпионов УЕФА, Лиге чемпионов, Европе и конгрессах до особого распоряжения, а Международный олимпийский комитет (МОК) высказался и рекомендовал исключить российских и белорусских спортсменов из международных соревнований.

Гран-при России Формулы-1 был отменен, а Haas расторгла спонсорское соглашение с российской химической компанией «Уралкалий», а сын владельца, российский гонщик, уволен. Никита Мазепин. В Италии Ferrari немедленно приняла меры, выделив беженцам, спасающимся от конфликта, 1 миллион евро. «Мы не можем оставаться беспомощными перед лицом страданий пострадавших мирных жителей», — сказал он. Бенедетто ВиньяГенеральный директор команды.

Почему важен спорт?

Хотя шаги, предпринятые спортивным миром против России, безусловно, второстепенны с экономической точки зрения, они, вероятно, не связаны с национальной гордостью. Путина в начале марта лишили почетного поста президента Федерации дзюдо, пожалуй, одной из должностей, которыми он больше всего гордился.

Спортивные санкции далеко не символичны, поскольку они были неотъемлемой частью холодной войны, когда Соединенные Штаты и еще 64 страны бойкотировали Московские игры 1980 года в знак протеста против российского вторжения в Афганистан.

Недавно российским спортсменам пришлось выступать под знаменами Олимпийского комитета России (ОКР) на зимних Олимпийских играх 2020. Это было связано с установленным Международным олимпийским комитетом антидопинговым штрафом, который означал, что спортсмены страны не допускались к соревнованиям. соревнуются под российским флагом, во время церемонии награждения гимн России не звучал.