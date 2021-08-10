Как спорт стал «полем битвы за месть» в Беларуси | новости прав человека

Александр Убикин руководил одним из самых успешных гандбольных клубов в бывшей советской Беларуси.

Сегодня он находится в розыске по обвинению в «нанесении ущерба национальной безопасности» и живет в изгнании на Украине.

В 2012 году он основал клуб «Витязь» в стране с населением 9,5 миллионов человек, президент которого Александр Лукашенко пропагандирует спорт как идеологическую опору своего многолетнего правления.

С момента вступления в должность в 1994 году он вручил спортсменам государственные награды, ключи от автомобилей и квартир, а также тысячи долларов наличными за их победы на международных турнирах и олимпийские медали.

«Он пытался сделать спортсменов лояльными к себе и передать эту лояльность своей аудитории», – сказал 35-летний Обикен «Аль-Джазире».

Срок пребывания Лукашенко на посту главы Олимпийского комитета Беларуси (НОК) был немного короче, чем его нынешний срок – он закончил его в ноябре прошлого года после того, как Международный олимпийский комитет (МОК) запретил ему участвовать в Играх в Токио.

Сейчас МОК возглавляет старший сын Лукашенко Виктор, которому тоже запретили присутствовать.

Запрет последовал за жестоким подавлением Лукашенко массовых антиправительственных протестов, охвативших Беларусь после победы в спорном голосовании 9 августа 2020 года.

Опрос дал 66-летнему мужчине шестой президентский срок, но его политические оппоненты и некоторые исследователи утверждали, что его убедительная победа была сфальсифицирована.

протесты спортсменов

Гандбольный клуб «Опейкин» прекратил тренировки в знак протеста против исключения из чемпионата страны.

Он и его члены участвовали в недавних митингах и были среди более чем 1000 спортсменов, подписавших петицию, призывающую Лукашенко прекратить репрессии.

Лукашенко счел это «изменой».

«Он очень боялся протестов спортсменов, потому что хорошо знает, что известные спортсмены сильно влияют на общественное мнение», – сказал Убикин, бежавший в соседнюю Украину после того, как в апреле его обвинили в «нанесении ущерба национальной безопасности» и «умышленном распространении ложной информации».

«Лукашенко считает их всех предателями», – добавил он.

Сегодня Убыкин возглавляет Белорусский фонд спортивной солидарности – группу, базирующуюся в украинской столице, Киеве, которая помогает спортсменам, попавшим в беду или в изгнании.

По данным украинского отделения правозащитной группы Amnesty, по меньшей мере 95 из подписавших петицию были арестованы после участия в протестах, семерым предъявлены уголовные обвинения, которые они считают политически мотивированными, а еще 124 подверглись другим формам злоупотреблений. Международный.

«Белорусские спортсмены заплатили высокую цену за то, что осмелились высказаться, и очевидно, что спорт теперь является полем битвы для репрессий в Беларуси», – заявила на прошлой неделе исследователь Amnesty International Хизер МакГилл.

Больше никаких игр

Но бедственное положение белорусских спортсменов привлекло международное внимание только в начале этого месяца, когда олимпийская спринтерка Кристина Циманоская отказалась от приказа своей команды вылететь домой в начале Игр в Токио.

24-летняя девушка сказала, что опасается за свою безопасность в Беларуси.

Даже после того, как Польша предоставила ей гуманитарную визу, опасения по поводу ее безопасности вынудили ее в последнюю минуту сменить самолет и вылететь в Варшаву через Вену.

Эти опасения подогревались инцидентом в мае, когда Лукашенко направил военный самолет, чтобы заставить пассажирский самолет, направлявшийся в Литву над Беларусью, приземлиться в Минске, после чего полиция арестовала на борту диссидента-журналиста Романа Протасевича по обвинению в его причастности к «экстремизму». “.

Протасевич, которому грозит до 15 лет лишения свободы в случае признания виновным, появился на видео с «признанием», которое, по словам его сторонников, было снято под принуждением.

Тогда другой белорусский олимпиец решил перебежать.

3 августа спортсмен Андрей Краученко, завоевавший серебряную медаль на Олимпийских играх 2008 года в Пекине и являющийся рекордсменом Беларуси по этому виду, решил остаться в Германии вместе со своей женой, семилетней Яной Максимовой, в Instagram.

Под фотографией ее и ее маленького сына она написала: «Здесь можно потерять не только свободу, но и жизнь».

«Здесь можно свободно дышать и быть одним из тех, кто борется за свободу своего народа, своих родных и близких, мы обязательно победим», – добавила она.

Пара приняла решение через несколько часов после того, как 26-летний белорусский диссидент Виталий Шешу был найден повешенным в саду недалеко от своего киевского дома.

Украинская полиция сообщила, что на его теле были следы побоев, а его друзья утверждали, что он был убит белорусскими силовиками.

Со своей стороны, Лукашенко отрицал причастность Беларуси к смерти Шешу и заявил, что, по его мнению, решение Циманоской “манипулировали” своим решением “внешними силами”.

Коллапс верховенства закона

С момента обретения независимости в 1991 году никакие выборы в Беларуси не были признаны международными наблюдателями свободными и справедливыми, и все они сопровождались жестоким подавлением инакомыслия.

Но прошлогодние митинги – и реакция Лукашенко – были беспрецедентными по размаху.

Они привлекли до 200 000 человек и длились неделями, парализовав городские центры и спровоцировав забастовки рабочих на государственных заводах, основных покровителях Лукашенко.

Правозащитные группы заявили, что около 30 000 протестующих были арестованы и тысячи якобы избиты.

По сообщениям независимых СМИ, семь человек были застрелены во время акций протеста или умерли вскоре после этого.

«То, что мы видели тогда, с тех пор [the election]«Это полный отказ от верховенства закона в стране и начало конца для режима Лукашенко», – сказал Al Jazeera Ивар Дейл, старший советник по политике Норвежского Хельсинкского комитета, наблюдатель за соблюдением прав человека.

Но у протестующих не было харизматичного и решительного лидера.

Светлана Цихануская, впервые кандидат в президенты и политический деятель, занявшая второе место на прошлогодних выборах с 10 процентами голосов, бежала в соседнюю Литву, а пожилые и ветераны оппозиции не осмелились вернуться в Беларусь из изгнания.

экономический кризис

Хотя Запад был наказан за свою реакцию на прошлогодние протесты и политически загнан в угол, белорусский Лукашенко по-прежнему держит голову над водой в экономическом плане.

В прошлом году многие эксперты предсказывали экономический кризис, но экономический бум, последовавший за пандемией, привел к резкому росту цен на основные статьи белорусского экспорта – калийные удобрения, бензин и продукты питания.

В Беларуси есть химические заводы советских времен и два гигантских нефтеперерабатывающих завода, которые работают на пониженной российской нефти.

Быстро развивающийся ИТ-сектор, который пользуется налоговыми льготами и другими льготами, также процветает, хотя многие компании и программисты покинули страну из-за репрессий.

Однако эксперты предупреждают, что 2022 год может быть еще более вредным.

«В следующем году в белорусской экономике может начаться затяжная стагнация, [coupled with] «Если добавить фактор инфляции, наступит стагфляция», – сказал Al Jazeera киевский аналитик Алексей Кох.

Он также сказал, что Россия сократила поддержку Минска с 5 процентов валового внутреннего продукта Беларуси до примерно 2 процентов.

На протяжении десятилетий Беларусь зависела от кредитов России на миллиарды долларов и направляла большую часть своего экспорта своему гигантскому восточному соседу, где сотни тысяч белорусов работают в строительном и сельскохозяйственном секторах.