Как стелс-доставка помогает России

Автор — старший научный сотрудник Американского института предпринимательства и консультант Gallos Technologies.

С тех пор, как Россия вторглась в Украину, в Керченском проливе собирается флот нового типа. Наблюдатели в этом узком канале, который соединяет Азовское море с Черным морем и, следовательно, с остальным миром, фиксируют рекордные размеры кораблей с пробелами в их автоматических передачах распознавания, что указывает на то, что они хотят замаскировать свои движения. Этот флот тайных кораблей стал главным фактором удивительной устойчивости российской экономики во время войны. И его активизация операций предполагает, что вызов Москвой западным санкциям будет только продолжаться.

В соответствии с международными морскими правилами все торговые суда, кроме самых маленьких, должны транслировать автоматическую идентификационную систему (AIS), чтобы информировать другие суда о своем местоположении. Согласно новым данным Lloyd’s List Intelligence, в течение третьего квартала 2020 года — в целом нормальный период для мирового судоходства — 42 корабля, проходящих через Керченский пролив, отключали свою систему АИС в общей сложности 86 раз. Для этого могут быть законные причины; Иногда АИС дает сбои. В любом случае, эти 42 корабля составляли едва ли не ничтожную долю от числа 10 000 кораблей которые пересекали пролив в среднем за год до вторжения России в Украину.

Но с тех пор количество темных кораблей в проливе увеличилось в геометрической прогрессии. Сразу после вторжения, во втором квартале 2022 года, 468 кораблей потемнели 1126 раз. А за первый квартал этого года темнота достигла беспрецедентного уровня: 586 судов, подавляющее большинство из которых ходит под российским флагом, проделали 1753 дыры в системе АИС. Некоторые, возможно, просто пытались избежать обнаружения военными кораблями во время конфликта, но вполне вероятно, что действуют и другие факторы.

«Эта высота настолько высока, что наводит на мысль, что есть вещи, которые русские хотят скрыть», — сказала Бриджит Дикон из Lloyd’s List Intelligence. «По разным причинам, как законным, так и незаконным, русские, вероятно, не хотят, чтобы люди их смотрели». В нем было задействовано около трех четвертей пробелов в АИС на грузовых судах; Цифры Ллойда показывают, что четверть из них были авианосцами. Так большое количество сухих грузов, а также меньшее количество нефти и другой жидкости ушло из Азовского моря под покровом темноты АИС.

Керченский пролив является стандартным маршрутом экспорта российского зерна: небольшие суда ходят из российских портов в Азовском море и совершают перевалку в южной части канала. Но если эти обмены происходят в сочетании с пропусками AIS, они затрудняют отслеживание товаров. Россия, конечно, может импортировать и экспортировать по желанию из своих портов. Однако после вторжения Москва могла переправить и контрабанду из оккупированных украинских портов в Азовском море. Более высокий разрыв в АИС может свидетельствовать о попытках России скрыть перемещение украденного украинского зерна, отмечает Диакон.

Между тем, союзники Украины обязаны соблюдать санкции, направленные на ослабление Кремля. Тот факт, что в Панаме и на Сент-Китс и Невис было зарегистрировано несколько судов, ответственных за уязвимость АИС, указывает на то, что эти страны с удобным флагом допускают отключения электроэнергии. Многие страны, в том числе такие крупные торговые партнеры России, как Индия, Китай и Объединенные Арабские Эмираты Они не осудили украинское вторжение и не подписались под западными санкциями.

Теоретически скептики АИС должны понести наказание, поскольку они увеличивают риск столкновения с близлежащими судами. «Трудно понять, что законопослушная сторона отрасли может сделать с преднамеренным уклонением от уплаты налогов, потому что у нее нет полицейских полномочий», — говорит Нил Робертс, секретарь Объединенного военного комитета, занимающегося оценкой рисков морского страхования. На самом деле Международная морская организация ООН не является глобальной судоходной полицией. Договор 2003 года дает России и Украине право инспектировать торговые суда, проходящие через Керченский пролив, но вряд ли они будут делать это сейчас. И по мере того, как западные страховщики, которые доминируют в морском андеррайтинге, уходят от компаний, подпадающих под санкции, Кремль сейчас Он обеспечивает Сменный морской чехол.

Экспоненциальный рост пропусков AIS в Керченском проливе предполагает, что это скрытое судоходство будет способствовать российской торговле в течение некоторого времени. Геополитика санкций также радикально изменилась за последние три десятилетия. Во время холодной войны эмбарго, введенные Западом, были эффективными, потому что его экономическая мощь позволяла плохо себя вести странам с несколькими альтернативными торговыми партнерами. Сегодня Китай, Индия и Объединенные Арабские Эмираты, Королевство Саудовская Аравия Другие могут легко помочь объектам санкций обойти эти ограничения и в процессе заключить сделку. Таким образом, темная АИС сегодня похожа на войну, мир и глобализацию.