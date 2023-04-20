Economy

Как страны БРИКС работают вместе, чтобы бросить вызов доллару США?

20 апреля, 2023
Marfa Fedoroa

Между тем, падение доллара США продолжается. Доллар США постоянно сталкивается с негативной реакцией. Россия теперь считает, что БРИКС должен делать больше. Я выдвинул идею единой валюты. Первые признаки появились в январе, когда министр иностранных дел России выступил с заявлением, в котором сказал, что «серьезные, уважающие себя страны прекрасно осознают, о чем идет речь, и хотят создать свои механизмы для обеспечения устойчивого развития. направлении, недавно была выражена необходимость осмысления создания собственных валют в рамках БРИКС. Сейчас эта идея набирает обороты. В сообщениях говорится, что они работают над предложением, которое, вероятно, будет представлено в августе, когда в Южной Африке пройдет саммит БРИКС.

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БРИКС — это аббревиатура, обозначающая объединение пяти крупных развивающихся национальных экономик: Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки. Термин БРИК был первоначально введен в 2001 году экономистом Goldman Sachs Джимом О’Нилом для обозначения четырех стран: Бразилии, России, Индии и Китая, которые должны были стать доминирующими поставщиками промышленных товаров, услуг и сырья. материалов к середине 2000-х гг. В 2010 году в группу была включена ЮАР, а аббревиатура была изменена на БРИКС. Все пять стран являются членами G20, и вместе на них приходится около 42% населения мира, 23% мирового ВВП и 17% мировой торговли. Страны БРИКС сотрудничают в различных областях, таких как торговля, инвестиции, финансы и технологии, и ежегодно проводят встречи на высшем уровне для обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес. Страны БРИКС изучают способы бросить вызов доминированию доллара США в международной торговле и финансах. Один из способов, которым они это делают, — увеличение использования своих валют для торговли друг с другом. В 2014 году страны БРИКС учредили Новый банк развития (НБР), целью которого является предоставление альтернативного источника финансирования инфраструктурных проектов в развивающихся странах. Банк имеет капитал в размере 100 миллиардов долларов, при этом каждое из пяти государств-членов вносит равную долю в размере 20 миллиардов долларов. Кроме того, страны БРИКС настаивают на проведении реформ в Международном валютном фонде и Всемирном банке, чтобы предоставить странам с развивающейся экономикой большее представительство и право голоса. Они также призывали к созданию новой международной резервной валюты, менее зависимой от доллара США.

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Зачем нужно создавать новую валюту?

Россия продвигает идею создания единой валюты среди членов БРИКС с прошлого года. Президент России поддерживает эту идею. он сказал в прошлом году Рассматривается вопрос создания международной резервной валюты на основе валютной корзины наших стран.. У России есть свои причины настаивать на этом. Он находится под санкциями Запада, его доступ к мировой банковской системе ограничен, и он также не может свободно использовать доллар США, поэтому он настаивает на новой глобальной резервной валюте, и другие члены БРИКС, похоже, также открыты для идея, поскольку они также хотели бросить вызов господству долларов. Путь вперед разделял российский депутат Александр Бабаков, вице-спикер Государственной Думы РФ, нижней палаты российского парламента. В своем заявлении Бабаков подчеркнул тот факт, что в настоящее время Индия и Россия, две из крупнейших развивающихся экономик мира, выиграют от создания общей валюты, которую можно будет использовать для платежей, назвав это «наиболее жизнеспособным» способом их использования в настоящее время. . . «Нью-Дели и Москва должны создать новый экономический альянс с новой общей валютой, которой может быть цифровой рубль или индийская рупия», — сказал Бабаков. Он также отметил, что Китай также будет играть важную роль в развитии единой валюты, поскольку он добавляет в систему еще 1,4 миллиарда участников.

Далее российский законодатель отметил, что переход на расчеты в национальных валютах — это первый шаг. Следующим шагом является обеспечение цифровой торговли или любой другой формы принципиально новой валюты в ближайшем будущем. Кое-что из этого уже происходит. Например, торговый расчет в национальной валюте. У Индии есть соглашение с Россией. Это называется механизм рупия-рубль, когда Индия платит за российские товары в рупиях, а Россия зарабатывает в рублях. Они делают это с помощью собственных счетов Vostro, и это способствовало развитию торговли бинарными опционами. Согласно статистике, товарооборот Индии с Россией в 2022 году достиг рекордной отметки в 30 миллиардов долларов. Считается, что это рекордный показатель. Конечно, рост был вызван закупками нефти, но у России больше ожиданий, чем у Индии. Он рассчитывает на Индию для большей поддержки. Зачем поддерживать? Президент России Владимир Путин раскрыл свой взгляд на внешнюю политику. В новых инструкциях, опубликованных в московском справочнике для российских дипломатов, говорится: Россия будет и впредь выстраивать особо выгодное стратегическое партнерство с Республикой Индией с целью укрепления и расширения сотрудничества во всех взаимовыгодных сферах..

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У России все еще есть надежда на Китай. План о том, что валюта БРИКС не может быть реализована без помощи Индии и Китая. России нужна поддержка обоих, и это будет непросто. Даже бывший главный экономист Goldman Sachs Джим О’Нил, придумавший аббревиатуру БРИК, призвал блок БРИКС расшириться и бросить вызов гегемонии доллара США, чтобы бороться с дестабилизирующим воздействием долларовой гегемонии на его денежно-кредитную политику. Об этом он написал в статье, опубликованной в журнале Global Policy. Доллар США играет очень доминирующую роль в мировых финансах. Всякий раз, когда ФРС начинает период ужесточения или смягчения, наоборот, последствия для стоимости доллара и побочные эффекты катастрофичны. О’Нил рассматривает господство доллара как бремя для стран с долларовым долгом, поскольку их денежно-кредитная политика дестабилизируется колебаниями обменного курса.

Заключение:

Укрепление российского рубля после жестких санкций, введенных США и другими европейскими странами, свидетельствует о высоком уровне противодействия доминированию доллара США, и страны БРИКС видят в этом возможность воспользоваться растущий уровень недовольства США

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