Как Трамп использует SPAC для финансирования новой компании в социальных сетях

После десятилетий банкротств, неплатежей по кредитам, деловых споров и бизнес-неудач – не говоря уже о поляризованном президентстве, которое закончилось жестокими толпами, штурмовавшими Капитолий, – Дональд Дж. Трамп подвергся остракизму со стороны большей части американского бизнеса.
Теперь, благодаря одной из самых известных причуд Уолл-стрит, бывшему президенту удалось избежать запятнанной репутации и собрать сотни миллионов долларов, чтобы запустить компанию в социальных сетях.
Поездка, чтобы спасти Его: Спакс.
Компании специального назначения – это противоположность первичному публичному размещению акций. Иногда их называют компаниями с пустыми чеками, они сначала публикуются, а деньги собираются с инвесторов с целью найти частную компанию для слияния. Эти инвесторы понятия не имеют, кем станет партнер по слиянию.
Это привело некоторых видных инвесторов в SPAC под названием Digital World Acquisition, в том числе хедж-фонды DE Shaw и Saba Capital, к внезапному осознанию того, что они финансово поддерживают новейшую компанию Трампа.
Новая группа Trump Media and Technology Group, основанная в феврале в Делавэре без особой помпы, без выручки и проверенного бизнес-плана, в среду достигла соглашения о слиянии с Digital World.
Digital World, созданный вскоре после поражения Трампа на выборах 2020 года, в прошлом месяце привлек почти 300 миллионов долларов, в основном от крупных инвесторов. Если предположить, что слияние будет завершено, эти деньги скоро пойдут на финансирование Media Project Трампа, который планирует в начале следующего года представить приложение для социальных сетей, подобное Twitter.
Акции недавно объединенной компании взлетели в четверг, поднявшись более чем на 300% и закрывшись на уровне 45,50 долларов за акцию, что частично отражает ожидания, что медиа-компания бывшего президента может быть очень прибыльной.
SPAC всегда имели сомнительную репутацию в плане предоставления проблемным или непроверенным компаниям, у которых в противном случае не было бы покровителей, выход на публичные рынки. Но в последние годы эти слабо регулируемые предприятия стали очень модными, потому что при сохранении низких процентных ставок инвесторы стремятся найти новые места, где можно заработать свои деньги. Всего за последние два года эти компании привлекли от инвесторов 190 миллиардов долларов.
Но даже по пенистым стандартам Уолл-стрит скорость, с которой Digital World достигла соглашения с г-ном Трампом, о чем многие из ближайшего окружения бывшего президента не знали, была поразительной.
Большинству компаний, занимающихся пустой проверкой, требуется около 17 месяцев, чтобы найти цель и закрыть сделку после того, как она станет публичной. Digital World дал себе год, но достиг своей цели в течение месяца после публикации.
«Это исключительный период времени», – сказал Уша Родригес, преподаватель корпоративного права в юридической школе Университета Джорджии. написал о нем Spax. «Это слишком далеко от нормы».
Основателем и генеральным директором Digital World является Патрик Орландо, ранее работавший в Deutsche Bank и других фирмах с Уолл-стрит. Недавно г-н Орландо, который живет в Майами и знал Трампа до сделки, по словам одного из его коллег из Орландо, уволил еще три компании с пустыми чеками. Хотя они собирали деньги с инвесторов, никто не заключал сделки. План по слиянию одного из SPAC, Yunhong International, с Giga Energy недавно рухнул.
Когда в прошлом месяце Digital World вышла на биржу Nasdaq, она не получила помощи от фирменного инвестиционного банка. Вместо этого она превратилась в небольшую компанию, которая до недавнего времени называлась Kingswood Capital Markets.
Этим летом Кингсвуд сменила имя Э. Ф. Хаттону, который принимает один из самых известных брендов на Уолл-стрит, вероятно, в попытке улучшить его маркетинговый характер. (Оригинальный EF Hutton прославился Рекламный логотип «Когда говорит EF Hutton, люди слушают». Джозеф Раллоу, генеральный директор EF Hutton, не ответил на запросы о комментариях.
С помощью банкиров из недавно переименованного EF Hutton, г-на Орландо, хедж-фонды Digital World 11 и другие институциональные инвесторы выстроились в очередь, чтобы выступить в качестве предполагаемых основных инвесторов. Они согласились купить крупные партии акций в рамках публичного размещения акций Digital World 8 сентября.
По словам официальных лиц нескольких хедж-фондов, как это обычно бывает в сделках с «пустыми чеками», инвесторы в некоторых случаях подталкивают к 30 миллионам долларов, не особо указывая, как Digital World тратит свои деньги. Все, что они знают, – это то, что Digital World сообщила в своей документации по ценным бумагам – что они хотели инвестировать в «развивающиеся компании среднего размера, ориентированные на технологии». Он не имел в виду, что надеется объединиться с компанией в социальных сетях или работать с бывшим президентом.
Вик Миттал, главный инвестиционный директор Meteora Capital, одного из крупных инвесторов, сказал, что компания не знала о предстоящей сделке с медиакомпанией Трампа, когда выделяла деньги SPAC Орландо.
Г-н Орландо заключил сделку с г-ном Трампом, с которым у него были отношения. «Я являюсь генеральным директором SPAC, и разговоры в целом велись на самом высоком уровне», – сказал г-н Орландо в коротком интервью в четверг. Он отказался комментировать детали соглашения или его целостность. «Все усердно работали 24 часа в сутки», – сказал он.
Г-н Трамп, со своей стороны, держал большую часть своего внутреннего круга в неведении. По словам участников, его планы не фигурировали в еженедельных звонках его политической команды.
Trump Media and Technology Group, на веб-сайте которой указан частный клуб Трампа, Mar-a-Lago, в качестве почтового адреса, имеет большие амбиции. а слайдшоу На веб-сайте компании вы видите, что она конкурирует не только с Twitter и Facebook, но и с такими компаниями, как Netflix, Disney и CNN. В категории «Долгосрочные возможности» компания перечисляет Google и Amazon в качестве потенциальных конкурентов.
Еще не запущенное приложение г-на Трампа называется Truth Social. Через несколько часов после его объявления хакеры заявили, что создали фальшивые учетные записи на невыпущенной бета-версии на имя г-на Трампа и других.
Некоторые республиканские группы немедленно попытались использовать рекламу сайта социальной сети для сбора средств. Национальный комитет Республиканской партии, например, в четверг разослал «срочное» электронное письмо с просьбой к сторонникам присоединиться к сайту.
Хедж-фонды, которые инвестировали в Digital World, похоже, получили прибыль, по крайней мере, на бумаге, учитывая резкое ралли акций в четверг.
Saba Capital была одним из крупнейших инвесторов в Digital World, хедж-фонд стоимостью 3,5 миллиарда долларов, управляемый Боазом Вайнштейном. Г-н Вайнштейн сказал в четверг, что после того, как он узнал о сделке с Трампом, его компания продала большую часть своей доли в Digital World рано утром, получив небольшую прибыль до того, как акции взлетели. Жена г-на Вайнштейна, Тали Фархадиан Вайнштейн, недавно безуспешно баллотировалась на пост генерального прокурора Манхэттена как демократ.
«Многие инвесторы сталкиваются с трудными вопросами о том, как включить свои ценности в свой бизнес», – сказал г-н Вайнштейн в своем заявлении. «Для нас это не было серьезным вызовом».
Лорен ХиршА также Джереми В. ПитерсА также Николь Перлрот А также Эндрю Росс Соркин Участвуйте в составлении отчетов.
«Любитель алкоголя. Дружелюбный вебоголик. Пожизненный телеведущий. Гордый интроверт».