Как Трамп использует SPAC для финансирования новой компании в социальных сетях

После десятилетий банкротств, неплатежей по кредитам, деловых споров и бизнес-неудач – не говоря уже о поляризованном президентстве, которое закончилось жестокими толпами, штурмовавшими Капитолий, – Дональд Дж. Трамп подвергся остракизму со стороны большей части американского бизнеса.

Теперь, благодаря одной из самых известных причуд Уолл-стрит, бывшему президенту удалось избежать запятнанной репутации и собрать сотни миллионов долларов, чтобы запустить компанию в социальных сетях.

Поездка, чтобы спасти Его: Спакс.

Компании специального назначения – это противоположность первичному публичному размещению акций. Иногда их называют компаниями с пустыми чеками, они сначала публикуются, а деньги собираются с инвесторов с целью найти частную компанию для слияния. Эти инвесторы понятия не имеют, кем станет партнер по слиянию.

Это привело некоторых видных инвесторов в SPAC под названием Digital World Acquisition, в том числе хедж-фонды DE Shaw и Saba Capital, к внезапному осознанию того, что они финансово поддерживают новейшую компанию Трампа.