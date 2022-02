Как трое российских подростков и партнеров по тренировкам стали лучшими фигуристами мира?

Ожидается, что трое молодых, но могучих российских фигуристов продемонстрируют новаторское техническое мастерство и зажгут лед на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

Под руководством 15-летнего Камила Валиева, 17-летний действующий чемпион мира Анна Щербакова и «Четверная королева» Александра Трусова, которым также 17 лет, российские фигуристы имеют возможность подняться на подиум в Пекине — так же, как они это сделали на чемпионате мира 2021 года — и продолжают тенденцию, которая началась в 2014 году, когда их соотечественники Аделина Сотникова, тогда 17, взял золото в Сочи.

С тех пор в мероприятии доминировали российские подростки, причем двое подростков с одного и того же московского катка — тогда 15-летние. Алина Загитова и Евгения Медведева, затем 17 – завоевание золота и серебра в Пхенчхане. Направляясь в Китай, на этом же катке выступают все три фигуриста, представляющие Олимпийский комитет России (ОКР). Также общего у них тренер, Этери Тутберидзе, который ведет российских соперников в третьей подряд Играх.

Но именно их прыгучесть подняла этих фигуристов в следующую стратосферу и итерацию спорта.

У всех троих в арсенале есть неуловимый «квадроцикл». Квадратный прыжок с четырьмя оборотами когда-то считался почти невозможным подвигом для фигуристок и разрешен только в произвольной программе. Ожидается, что Валиева выполнит три четверных в произвольной программе, а Трусова на национальных соревнованиях в сентябре выполнила пять чистых четверных прыжков.

В то время как такие подвиги в конечном итоге сталкивают этих товарищей по команде и партнеров по тренировкам друг против друга, сказала Валиева. Взгляд опытного конкурента после победы на чемпионате России в декабре: «Соперничество — это всегда хорошо, во всех видах спорта, и оно, наверное, подталкивает тебя вперед».

Стремительный рост успехов юных учениц Тутберидзе вызывает обеспокоенность. были подняты о беспорядочном питании в русском лагере, особенно после Юлия Липницкая, бывшая ученица Тутберидзе, выигравшая командное золото в 2014 году, раскрылся в 2017 году о борьбе с хронической анорексией.

Как Валиева, Щербакова и Трусова поднялись на вершину?

Валиева родилась в Казани, Россия, начала кататься на коньках в 3 года и заниматься балетом в 5 лет, а в детском саду, по ее словам, она знала, что ей суждено участвовать в Олимпийских играх. Ее любовь к балету и другим изобразительным искусствам, особенно к живописи, повлияла на ее фигурное катание, и она известна не только своим техническим мастерством, но и своим артистизмом.

Уроженка Москвы Щербакова тоже начала кататься на коньках в возрасте 3 лет, когда последовала за старшей сестрой Инной на каток. Она ворвалась на сцену с неожиданной победой на чемпионате России 2019 года, но ее последние два сезона были смесью триумфов и борьбы за здоровье. В прошлом году она одержала впечатляющую третью победу подряд на чемпионате России, но из-за приступа пневмонии в сезоне 2020/21 и перелома пальца ноги в июне она пропустила длительные периоды тренировок.

«Вы хотите не отставать от этого уровня [of others] и продолжай оставаться в форме». Щербакова сказала в декабре на национальных, демонстрируя свою решимость наверстать упущенное. «Я посвящу максимальное количество тренировочного времени четверным прыжкам и будущим соревнованиям. Я постараюсь выполнить все каскадные прыжки, сделав их более совершенными».

Трусова, которая родилась в Рязани, Россия, впервые начала кататься на коньках в возрасте 4 лет, но она говорит, что наблюдение за российскими фигуристами Сотниковой и Липницкой, выступающими на Играх в Сочи в 2014 году, вдохновило ее на желание участвовать в Олимпийских играх. С тех пор она продемонстрировала несколько «первых» результатов, став первой фигуристкой, исполнившей четверной лутц и четверной тулуп на соревнованиях в юниорском возрасте, а также первой, выполнившей два четверных в одной программе. В свой первый взрослый сезон Трусова стала первой фигуристкой, выполнившей три четверных прыжка в одной программе, и первой, выполнившей четверной флип на соревнованиях.

Вне льда эту четверку объединяет общая любовь к животным: Трусова — собака-мать чихуахуа. Тина и миниатюрные пудели Лана, Алита и Круэлла — названа в честь саундтрека к фильму, который послужил музыкой для ее олимпийской произвольной программы; Щербакова говорит, что ее кот Мафия правит насестом; и померанский шпиц Валиевой по кличке Лева был подарком от ее фан-клуба.

Кто из российских фигуристов может выиграть золото в Пекине?

Лидируя на Олимпийских играх, Валиева не проигрывает в своем первом взрослом международном сезоне и выиграла два самых сложных соревнования – чемпионат России и чемпионат Европы в январе – с рекордным отрывом. Она выполнила три четверных прыжка в произвольной программе в Таллинне, Эстония, набрав 259,06 балла и установив новый рекордный отрыв от победы. Валиева выиграла с результатом 21,64 балла, побив предыдущий женский рекорд, установленный Медведевой в 2017 году (18,32 балла).

Этой осенью Трусова стала первой женщиной, исполнившей в программе пять четверных прыжков, а Щербакова имеет в своем репертуаре четверной флип и четверной лутц.

«Без квадов у вас сейчас нет шансов выиграть соревнования», — сказала Щербакова в прошлом месяце. через Olympics.com. «Поэтому я знаю, что для меня это действительно важно [to add more]. … Моя цель сделать не один четверной [but] больше работать над этим и показывать больше квадрицепсов в моей программе».

До приезда мощнейшего российского трио лишь немногие пытались прыгать на четверных, а французы Сурья Бонали впереди 30 лет назад на зимних Олимпийских играх в Альбервиле в 1992 году. Бонали сделала попытку четверных прыжков с недостаточным вращением, которая не была одобрена, и с тех пор ни одна другая женщина не пробовала ее на Олимпийских играх.

Ожидайте, что это изменится, когда стартуют олимпийские соревнования по фигурному катанию.

«Фигуристкам, у которых нет этих квадрицепсов, будет очень сложно бороться за медаль. сказал Аналитик NBC и олимпийский чемпион 1998 года. Тара Липински. «Никто не любит перемены по своей природе, и это будут такие радикальные перемены. Интересно, как вы собираетесь сбалансировать фигурное катание — баланс между техникой и артистизмом, который всегда был проблемой в нашем виде спорта. Это период перемен».

Зимние Олимпийские игры 2022: расписание женского фигурного катания

Вслед за командными соревнованиями на старте Олимпиады в феврале стартуют соревнования по фигурному катанию среди женщин. 15.

Событие Дата/время (восточное время США) Дата/время (Пекин, Китай) Женщины, короткая программа 15.02.22 5:00 15.02.22 18:00 Женщины. Произвольная программа 17.02.22 5:00 17.02.22 18:00

Исследователь Олимпийских игр NBC Сара Хьюз внесла свой вклад в этот отчет.