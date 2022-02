Как трое российских подростков и партнеры по тренировкам стали лучшими цифровыми фигуристами в мире?

Ожидается, что трое молодых, но сильных российских сноубордистов продемонстрируют новаторское техническое мастерство и зажгут лед на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

Под руководством 15-летнего Камила Валеева17-летний обладатель титула чемпиона мира Анна Щербакова и «Четверная королева» Александра Трусова, которому также 17 лет, российские фигуристы предпочитают занять подиум в Пекине — так же, как они это сделали на чемпионате мира 2021 года — и продолжают тенденцию, начавшуюся в 2014 году, когда его товарищ по команде был россиянином. Аделина Сотникова, тогда 17 лет, в Сочи золото захватили.

С тех пор в действии доминировали русские подростки, двое подростков с одного и того же катка в Москве — ему тогда было 15 лет. Алина Загитова И Евгения Медведева, затем 17 — выиграл золото и серебро в Пхенчхане. Направляясь в Китай, на одном и том же катке выступают все три фигуриста, представляющие Олимпийский комитет России (ОКР). Как делится их тренер, Этери Тутберидзе, который лидирует среди российских претендентов на третьи Игры подряд.

Но именно их прыгучесть подняла этих фигуристов в следующую стратосферу и итерацию спорта.

У всех троих в арсенале есть неуловимая «Четверка». Четверной прыжок — прыжок с четырьмя оборотами — когда-то считался почти невозможным подвигом для фигуристок и разрешался только в произвольной программе. Ожидается, что Валиева трижды выступит в произвольной программе, а Трусова заработала пять чистых квадов на национальных соревнованиях в сентябре.

В то время как такие подвиги ставят этих товарищей по команде и партнеров по тренировкам в конечном итоге друг против друга в соревновании, как выразилась Валеева Точка зрения опытного конкурента После победы на чемпионате России в декабре: «Конкуренция всегда хорошая, во всех видах спорта, и, может быть, она подталкивает тебя вперед».

Поскольку успехи молодых студентов в Tutbirds резко возросли, были подняты О бурном питании внутри русского лагеря, особенно после Юлия Липницкая, бывшая ученица Тутберидзе и золотой призер в команде 2014 года, открыл В 2017 году о борьбе с хронической анорексией.

Как Валеева, Щербакова и Трусова поднялись на вершину?

Валеева родилась в Казани, Россия, начала кататься на коньках в возрасте трех лет и занялась балетом в возрасте пяти лет, а в детском саду сказала, что знала, что будет участвовать в Олимпийских играх. Ее любовь к балету и другим изобразительным искусствам, особенно к живописи, повлияла на скейтбординг, и она известна как своим искусством, так и своим техническим мастерством.

Уроженка Москвы Щербакова начала кататься на коньках в возрасте 3 лет, когда последовала за старшей сестрой Инной на каток. Она вышла на сцену с неожиданной победой на чемпионате России 2019, но последние два сезона были смесью побед и здоровых боев. В прошлом году она в третий раз подряд одержала впечатляющую победу на чемпионате России, но из-за приступа пневмонии в сезоне 2020/21 и перелома пальца ноги в июне она пропустила длительные периоды тренировок.

«Вы хотите идти в ногу с этим уровнем [of others] И продолжайте поддерживать себя в форме». Щербакова сказала В декабре у аборигенов, свидетельствующих о своем намерении наверстать упущенное. «Я посвящу максимальное количество тренировочного времени четверным прыжкам, а в будущих соревнованиях постараюсь выполнить каждый набор прыжков, чтобы сделать его более продвинутым».

Дома больше: Расписание зимних Олимпийских игр 2022 года — как смотреть соревнования среди женщин

Трусова, которая родилась в Рязани, Россия, впервые начала кататься на коньках в возрасте четырех лет, но говорит, что наблюдала за соревнованиями российских фигуристок Сотниковой и Либницкой на Играх в Сочи в 2014 году, что вдохновило ее на желание участвовать в Олимпийских играх. С тех пор она стала первой фигуристкой, исполнившей лютню и четверной на соревнованиях в юниорском возрасте, а также первой фигуристкой в ​​одиночной программе. В свой первый сезон Трусова стала первой фигуристкой, выполнившей три четверных прыжка в одной программе, и первой, приземлившейся на соревнованиях.

Вне льда этот квартет объединяет общая любовь к животным: Трусова — собака-мать для чихуахуа. Тина Миниатюрные пудели ЛанаИ Алита И Круэлла — Она была названа так в честь саундтрека к фильму, который послужил музыкой для ее олимпийской лыжницы-фристайлистки; Щербакова говорит, что ее кот мафия Насест и померанский шпиц Валиевой правят его именем Лева Это подарок от ее фан-клуба.

Кто является фаворитом российской фигуристки, завоевавшей золотую медаль в Пекине?

На пути к Олимпийским играм Валеева не проиграла в своем первом крупном международном сезоне и с рекордным отрывом выиграла два своих самых сложных соревнования — чемпионат России и чемпионат Европы в январе. Она выполнила три четверных прыжка в произвольной программе в Таллинне, Эстония, набрав в общей сложности 259,06 балла и установив новый уровень. Стандартный запас победы. Валеева выиграла с разницей в 21,64 балла, побив предыдущий женский рекорд Медведевой, установленный в 2017 году (18,32 балла).

Прошлой осенью Трусова стала первой женщиной, выполнившей пять четверных на шоу, а Щербакова имеет в своем арсенале четверные и четверные лутц.

«Без четверных у вас сейчас нет шансов выиграть соревнования», — сказала Щербакова в прошлом месяце. через Olympics.com. «Поэтому я знаю, что это действительно важно для меня. [to add more]. … моя цель — не иметь ни одного квадроцикла [but] Чтобы больше работать над этим и показывать больше квадов в моем шоу».

До приезда мощного российского трио лишь немногие пытались четверной прыжок с французами. Сурья Бонали идти впереди 30 лет назад на зимних Олимпийских играх в Альбервиле в 1992 г. Бонале сделала неполный четверной прыжок, но не прошла сертификацию, и с тех пор ни одна другая женщина не пробовала одиночный прыжок на Олимпийских играх.

Ожидайте, что это изменится, когда начнутся олимпийские соревнования по фигурному катанию.

«Фигуристкам, у которых нет этих квадрицепсов, будет очень сложно бороться за медаль», Он сказал Аналитик NBC и золотой призер Олимпийских игр 1998 года. Тара Липински. «Никто, естественно, не любит перемен, и это было бы радикальным изменением. Интересно, как вы собираетесь сбалансировать сноубординг — баланс между техникой и артистизмом, который всегда был проблемой в нашем виде спорта. Это период изменять.»

Зимние Олимпийские игры 2022: расписание женского фигурного катания

После командных соревнований на старте Олимпиады 15 февраля стартовали соревнования по фигурному катанию среди женщин.

Событие Дата/время (восточное время США) Дата/время (Пекин, Китай) Женщины, короткая программа 15.02.22 5:00 22.15.22 18:00 Произвольная программа для женщин 22.17.2005 5:00 17/2/22 18:00

Исследователь Олимпийских игр NBC Сара Хьюз внесла свой вклад в этот отчет.