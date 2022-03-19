Как удалить все электронные письма под адресом в Gmail

Ваш почтовый ящик Gmail очень легко может выйти из-под контроля. Этикетки — отличный способ упорядочить вещи, но они пригодятся не только для этого. Мы покажем вам, как отправить все электронные письма с ярлыком в корзину.

Гораздо проще удалить группу писем, организованных под одним заголовком, чем делать это вручную, страница за страницей. Вам также не нужно беспокоиться о случайном удалении неправильных электронных писем. Вы сможете решить, хотите ли вы Удалить или архивировать электронные письма.

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Сначала перейдите на веб-сайт Gmail в настольном браузере, таком как Google Chrome или Microsoft Edge. К сожалению, это невозможно сделать в мобильных приложениях Gmail для iPhone и Android. Перейдите к ярлыку, содержащему электронные письма, которые вы хотите удалить.

Щелкните значок пустого поля слева над электронными письмами. Это выберет все электронные письма на этой странице.

Над всеми выбранными электронными письмами появится сообщение с возможностью «Выбрать все ### разговоры в [label name]. Нажмите на нее.

совет: если вы владеете много Для появления этой опции в сообщениях электронной почты с ярлыком может потребоваться некоторое время. хорошо застрял.

Теперь, когда выбраны все электронные письма под этим ярлыком, вы можете щелкнуть значки удаления или архивации.

Это оно! Все выбранные вами электронные письма будут удалены. Если у вас слишком много писем, их удаление, вероятно, займет немного больше времени.

Помните, что, поскольку электронные письма отправляются в корзину Gmail, вы не сможете сразу же освободить место для хранения, связанное с ними. Они будут автоматически удалены через 30 дней, или вы можете сразу Очистить корзину Gmail.

Электронные письма могут занимать место в хранилище вашего аккаунта Google, поэтому это файл Хорошая идея регулярно убирать вещи.

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