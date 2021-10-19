Как указатель мыши обрабатывает выемку в MacBook Pro

И 14-дюймовый, и 16-дюймовый MacBook Pro имеют выемку, впервые для Mac. Поскольку у нас никогда не было выемки на Mac, есть несколько вопросов о том, как macOS обрабатывает выемку, и, в частности, как работает указатель мыши.
Проблема с тем, как указатель мыши обрабатывает выемку, была вопросом, который задавали в Twitter и Reddit в течение последних 24 часов или около того с момента анонса нового MacBook Pro. мультфильм Размещено на Reddit Визуализируйте две основные возможности, в одной из которых указатель мыши перемещается за выемку и невидим для пользователя. Другой вариант показывает, что указатель мыши перемещается по выемке.
Новый MacBook Pro начнет поступать на следующей неделе, но, к счастью, нам не нужно так долго ждать ответа. Линда Донг, один из дизайнеров Apple Подтвердить в Твиттере Указатель macOS перемещается за выемку, позволяя пользователям по существу скрыть указатель мыши от просмотра.
Такое поведение было бы полезно, по сути сделав выемку скрытым местом для указателя мыши. Это может быть полезно, например, когда пользователи хотят легче скрыть указатель мыши во время просмотра видео.
Apple предпринимает шаги, чтобы уменьшить неудобства для большинства клиентов при повседневном использовании. Когда приложения macOS находятся в полноэкранном режиме, Apple добавляет искусственную черную полосу в верхней части экрана, которая скрывает выемку. Однако разработчики могут разрешить своим приложениям полностью использовать все пространство экрана, включая выемку. Узнайте больше о новых 14-дюймовых и 16-дюймовых MacBook Pro исчерпывающий отчет.
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