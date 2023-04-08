Как Украина использует американские мины для уничтожения российских танков

Спустя год после начала войны на Украине кажется, что конфликт не приближается к концу, и российские танки, похоже, не лучше избегают уничтожения. Бронетанковые части, пытающиеся захватить украинский город Вохлидар, подрываются на минах.

Так было почти весь февраль. На видео, снятых украинскими боевиками и размещенных в Интернете, видно, как российские танки пытаются пересечь поля и дороги, но останавливаются из-за того, что под ними взорвалась мина. Кажется, это происходит постоянно, поскольку российские войска не могут избежать мин.

Бои вокруг города идут с марта 2022 года, но они обострились с 24 января, когда Россия начала новое наступление. Его рассматривают как первую часть ожидаемого весеннего наступления, и пока оно идет не очень хорошо. Точные потери неизвестны; Украинские военные утверждают, что в середине февраля Россия потеряла 36 танков. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес утверждал, ссылаясь на сообщения о том, что российская бригада «фактически уничтожила» и убила 1000 боевиков в период с 14 по 15 февраля. Несмотря на эти потери, Россия продолжает наступать, но все же пытается переместить свои щиты вперед, прямо на украинские фугасы. И результаты такие же. На видео видно, как ведущие танки застревают, а следующие за ними танки пытаются маневрировать, но их не ждет та же участь.

Подпишитесь на Миссию и цель сегодня. Получайте последние военные, развлекательные новости и новости о снаряжении ежедневно на свой почтовый ящик.

Помимо собственных мин советской эпохи, Украина имеет запасы американских дистанционных противотанковых минных систем, из которых США поставили около 6000 в конце 2022 года. подарен Польшей квитанция На Украине в пятницу — но последние две недели показали, что ее мин достаточно, чтобы парировать российские танки, по крайней мере пока.

Мины сыграли важную роль в боевых действиях на Украине за последний год. После того, как первоначальное вторжение в прошлом году не смогло захватить Киев, российские войска отступили, минируя дороги и поля. Группы работают над расчисткой этих территорий, чтобы сделать их безопасными для гражданских лиц.

Попытки России начать наступление под Волдарем, поскольку большая часть боевых действий в районе Донбасса переросла в фактический тупик, из которого ни одна из сторон не смогла прорваться. Осенью, потеряв участки земли на востоке Украины, Россия попыталась захватить украинский город Бахмут, расположенный в трех часах езды к югу от Волдаря. Это превратилось в битву на истощение, с окопной войной и опустошенной ничейной землей прямо со времен Первой мировой войны. Несмотря на большое количество артиллерии, бронетехники и дронов, ни одна из сторон не смогла прорвать позиции другой.

Бахмут также является местом, где прокремлевская наемническая организация «Группа Вагнера» возглавляет атаку, неся по пути тяжелые потери, многие из заключенных, завербованных в группу. Шеф Вагнера Евгений Пригожин в настоящее время ведет словесную войну с российскими военными, обвиняя их в том, что они не обеспечивают его организацию боеприпасами. В рамках этой борьбы он публикует фотографии погибших солдат Вагнера в Бахмуте и дает представление о тяжелых потерях русских в битве. Это был сам город Борьба сломала егос разбомбленными зданиями и пустынными улицами.

Потери русской бронетехники были столь велики, что военное командование увязло в парке устаревших машин. мобилизация армии Неуточненное количество БТР-50 Бронетранспортеры замечены на оккупированной Россией территории. Первоначально машина была введена в состав Советских Вооруженных Сил в 1954 году. Несмотря на значительное преимущество в бронировании в начале войны, большие потери ослабили русские войска. Тем временем Украина получает различные западные машины, в том числе танки Leopard 2 и боевые машины пехоты Bradley.

Последнее в миссии и цели

Хотите написать миссии и цели? кликните сюда.