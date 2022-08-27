Как Украина использует антиповстанческую войну США для борьбы с Россией

Почти бескровная аннексия Россией и аннексия оккупированных территорий ошеломили Украину и Запад, активизировав изучение того, как разработать план тотальной безопасности, который включает не только военных, но и гражданских лиц.

Но более широкая война Путина с Украиной, начатая в феврале, стала его испытательным полигоном.

Доктрина, также известная как РПЦ, обеспечивает инновационный и нетрадиционный подход к ведению войны и полной безопасности, в котором участвуют не только военные Украины, но и граждане страны в рамках единого сопротивления российским военным.

«С точки зрения комплексной безопасности для правительства Украины все в порядке», — сказал генерал-лейтенант в отставке Марк Шварц, который был командующим Командованием специальных операций в Европе во время разработки доктрины. «Они используют все ресурсы, и используют очень нетрадиционные способы дестабилизации вооруженных сил Российской Федерации».

Планирование национального сопротивления

Украина, численно превосходящая, вооруженная и недоукомплектованная, столкнулась с российской армией, которая думала, что сможет захватить большую часть страны в течение нескольких недель, если не больше.

«Это способ изменить ситуацию с первой мировой державой», — сказал Шварц. «Несмотря на невероятную потерю жизней и жертв, невероятно видеть, на что способна воля и решимость сопротивляться».

Недавние нападения и взрывы на российских позициях в Крыму побудили полковника армии в отставке Кевина Д. Стрингер видит признаки его использования.

«Поскольку вы не можете сделать это в обычном режиме, вы используете силы специальных операций. [forces] Доступ в эти регионы требует поддержки сопротивления — разведки, ресурсов, логистики».

В заявлении украинского правительства, переданном CNN, признается, что Украина стоит за нападениями на российские базы и склады боеприпасов. Атаки были в тылу врага, за пределами досягаемости оружия, которое США и другие страны публично направили в Украину, а на видео взрывов не было видно приближающихся ракет или беспилотников. Россия обвинила взрывы в саботаже или детонации взрывчатых веществ.

«Чем вероятнее, тем правдоподобнее будет [the ROC] «В настоящей войне действуют принципы, — сказал Стрингер.

В начале апреля командующий Командованием специальных операций США генерал Ричард Кларк заявил на слушаниях в Сенатском комитете по вооруженным силам, что США помогали обучать организации сопротивления, связанные со спецназом в Украине, за последние 18 месяцев. На вопрос, видит ли он успех этой практики в нынешнем конфликте, Кларк ответил прямо.

— Да, сенатор, мы.

Протест в Украине

В начале конфликта украинское правительство создало веб-сайт, на котором объяснялись различные способы сопротивления. На сайте описываются способы использования ненасильственных действий, в том числе бойкоты публичных мероприятий, забастовки, использование юмора и сатиры. Цель состоит в том, чтобы подорвать способность пророссийских властей управлять, напомнив людям о законном суверенитете Украины. Доктрина сопротивления также выступала за акты насилия, включая использование коктейлей Молотова, преднамеренные поджоги и добавление химикатов в бензобаки для саботажа вражеских транспортных средств.

Теория также призывает к широкой кампании по обмену сообщениями, чтобы контролировать повествование о конфликте, предотвращать распространение сообщений агрессора и поддерживать единство населения. Видео украинских атак на российские танки, часто под саундтрек к поп-музыке или хэви-металу, а также клипы украинских солдат, спасающих бездомных животных, становятся вирусными. Преднамеренно или нет, но это становится частью сопротивления, позволяя Украине формировать заголовки в западных СМИ в свою пользу и часто очеловечивая украинских военнослужащих так, как это не удалось сделать российским военным.

В авангарде оппозиции находится президент Украины Владимир Зеленский, который своими ночными речами и частыми международными выступлениями не позволяет конфликту исчезнуть из поля зрения. Его визиты на передовую освещают мировые новости, а президента России Владимира Путина редко можно увидеть за пределами Кремля или курорта Сочи.

Продолжающийся обмен сообщениями вызвал шквал иностранной поддержки, и западные правительства успешно увеличили поставки оружия и боеприпасов в Украину.

Устойчивость и сопротивление

В целом, концепция сопротивления обеспечивает основу для повышения устойчивости страны, определяемой как способность противостоять внешнему давлению и планирование сопротивления, общенациональные усилия по восстановлению суверенитета над оккупированными территориями.

«Сопротивление — это сила общества в мирное время, которая во время войны становится сопротивлением агрессорам», — пояснила Даля Панкаускайт, научный сотрудник Центра анализа европейской политики, изучавшая планирование сопротивления в Литве.

Вместо того, чтобы предлагать единые программы для каждой страны, теория адаптирована к демографическим характеристикам, возможностям и ландшафту каждой страны. Он не предназначен для создания или поддержки восстания; Его целью было создание санкционированных правительством сил, которые бы проводили операции против иностранных агрессоров с целью восстановления суверенитета.

Сначала только Эстония, Литва и Польша выразили настоящий энтузиазм по поводу новой доктрины. Но после бескровного захвата и аннексии Крыма Россией в 2014 году, ошеломивших Украину и Запад, интерес к методу сопротивления быстро вырос.

По словам Николь Киршман, пресс-секретаря Командования специальных операций в Европе, создавшего ее, с момента ее создания по крайней мере 15 стран приняли участие в каких-либо учениях, основанных на этой доктрине борьбы с повстанцами.

В середине ноября, когда администрация Байдена озвучила первое публичное предупреждение о возможном российском вторжении в Украину, Венгрия провела конференцию по идее контрдвижения. На конференции присутствовал командующий силами специальных операций Украины, сообщил Киршман CNN и почти дюжине других стран.

Вторжение России в Украину только усилило интерес к этой концепции.

«Страны Балтии, в частности, активно говорят в своих парламентах о внедрении РПЦ на национальном уровне», — сказал представитель США.

Сопротивление в Прибалтике

В мае, спустя почти три месяца после вторжения России в Украину, литовский парламент принял новую стратегию гражданского сопротивления, которая выходит за рамки простого насильственного противодействия оккупации.

Мартинас Бендикас, представитель министерства национальной обороны страны, сказал, что подготовка к сопротивлению включает в себя развитие воли к защите страны, улучшение военных и невоенных знаний и навыков граждан и многое другое в рамках национальной безопасности.

По словам Стрингера, части доктрины сопротивления и планирования сопротивления преднамеренно предаются гласности, чтобы действовать как сдерживающий фактор против потенциального нападения. Но детали программ и организации внутри страны тщательно хранятся.

Для Эстонии, население которой составляет около 1,3 миллиона человек и граничит с северо-западом России, гражданское сопротивление всегда было частью плана обеспечения безопасности.

«У каждого эстонца нет выбора», — сказал Рене Думс, представитель добровольной Лиги защиты Эстонии. «Если кто-то нападет на вас — если на вас нападет Россия — или вы будете бороться за свободу».

По словам Думса, Эстония продолжает обновлять и улучшать свои оборонные программы, объединяя свою постоянную армию с гражданскими и добровольческими силами, число которых увеличилось с начала российского вторжения.

Эстонские официальные лица проанализировали войну на Украине, чтобы извлечь уроки о том, что хорошо сработало против России и где сопротивление Украины можно улучшить. Думс говорит, что эстонцы хорошо помнят советский режим, а тех, кто слишком молод, чтобы помнить, учат в школе.

«Украина преуспела в победе в информационной кампании, — отмечает Думс, — используя посты в СМИ на нескольких платформах, президента, который стал громкой международной фигурой, и постоянную информацию о том, насколько хорошо украинские силы сражаются, не подчеркивая собственных потерь».

Но Думс настаивает на том, что Эстония, столкнувшись с вторжением, будет использовать небольшие, хорошо вооруженные и хорошо обученные подразделения, чтобы быть более активными на любой оккупированной территории. «Я полагаю, что мы можем нанести больше вреда в тылу врага, чем Украина», — сказал Тумс. «Вся логистика, все конвои постоянно подвергаются атакам».