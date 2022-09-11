Как Украина проделала сокрушительную брешь в обороне России

Украина использовала хитрость и огневую мощь, чтобы пробить разрушительную брешь в восточной линии фронта России.

Перспектива украинского контрудара по удерживаемым русскими позициям на юге страны давно предвиделась и обсуждалась обеими сторонами.

Но На глазах у украинских сил в последние дни были сорваны российские флаги И снова подняв знамя над селами, поселками и городами восточного района Харькова, они удивили большинство людей, в том числе, видимо, и россиян.

С минимальной суетой украинская армия добилась наиболее значительных успехов, поскольку русским войскам пришлось отказаться от планов по захвату столицы Киева в конце марта.

Ее солдаты с легкостью вернули себе сотни квадратных миль земли в Харьковской области, ранее находившейся под контролем России, включая села, поселки и даже города.

Победы пришли после периода почти полного молчания со стороны украинских лидеров и политических лидеров о каких-либо военных действиях.

Доступ к линии фронта для всех журналистов, кроме тех, кто связан с украинской армией или Минобороны, полностью перекрыт с конца августа.

Это было частью плана по ограничению потока информации, достигающего российской стороны и, возможно, ставящего под угрозу миссию. Этот шаг подчеркнул важность информации или, в данном случае, утаивания информации в военное время.

Под прикрытием этого отключения СМИ и при поддержке все более мощного западного оружия украинская армия начала наступление.

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Расчетливое движение воспользовалось слабостью русских

Начало широко разрекламированного контрнаступления на юг Херсонщины было подтверждено — с минимальными комментариями — 29 августа.

Но ничего не было упомянуто о том, что казалось рассчитанным действием против российских войск в Харьковской области.

История продолжается

Министерство обороны Великобритании в субботу подтвердило, что Харьковская операция началась четыре дня назад.

Москва перебросила тысячи солдат к Херсону, чтобы укрепить свой фланг в ожидании южного наступления. Но командиры, похоже, оставили свои позиции в Харькове опасно слабыми — слабость, которую украинцы, похоже, заметили и использовали.

Фотографии атаки в Харькове начали появляться только в последние три дня в социальных сетях сил, участвующих в операции, а также у журналистов и других комментаторов, которые внимательно следят за российской войной в Украине.

Процесс шел настолько плохо для россиян, что пророссийские социальные сети начали подтверждать украинское наступление.

По мере того, как успехи набирали обороты, было сделано больше официальных комментариев, в том числе со стороны президента Украины.

В субботу прикрытие прорвало и командующего Сухопутными войсками Украины генерал-полковника Александра Сирского.

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В видео он объявил, что небольшой город Балаклия освобожден, и за ним последуют другие. Главнокомандующий упомянул Купянск — крупный центр тылового обеспечения российских войск, помогающий поддерживать войска в решающем регионе Донбасса на юго-востоке, — а также Изюм, награду более важного стратегического значения в Харьковской области.

Затем последовало внеочередное заявление Минобороны России, в котором говорилось, что ее силы в Балаклее и Изюме проводят «перегруппировку» в Донецкой области, входящей в состав Донбасса.

Представитель министерства попытался создать впечатление, что этот шаг должен был сосредоточиться на заявленных военных целях российского вторжения — «освобождении» украинского Донбасса, а не на быстром отступлении.

Подобная псевдоинтерпретация была введена в марте, чтобы попытаться объяснить неспособность России захватить Киев в ее собственной попытке нанести молниеносный удар в первые недели войны.

Уход с двух ключевых позиций в Харьковской области еще раз свидетельствует о том, что военная мощь Украины, воля к бою и разумное использование информации для контроля того, что известно о битве, привели к победе над гораздо более сильной российской армией.

Однако большой вопрос заключается в том, можно ли закрепить эти быстрые завоевания и позволить этому моменту успеха продолжаться, и таким образом мелиорированные земли останутся в руках украинцев.