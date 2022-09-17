Как Украина саботирует региональный план Путина | Российско-украинские военные новости

Председатель КНР Си Цзиньпин сказал несколько знакомых слов президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву, ожидая встречи с ним в аэропорту Самарканда в центре Узбекистана в среду.

«Нет ничего лучше, чем жить в дружбе», — процитировал по прибытии Джи средневекового поэта Алишера Навои, творчество которого глубоко почитается в Узбекистане. Мирцеев, казалось, оценил записку.

Вскоре после этого самолет президента России Владимира Путина также приземлился в бывшем центре Шелкового пути, но Мирцеева не было там, чтобы поприветствовать его, вместо него он отправил своего премьер-министра Абдуллу Орибо.

Си и Путин находятся в Самарканде на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) — блока безопасности, состоящего из восьми членов, в котором доминируют Китай и Россия, и на этой неделе Иран также стал полноправным членом.

Но нарушение Мирцеевым дипломатического протокола знаменует собой тектонический сдвиг на бывшем заднем дворе России, поскольку война в Украине тянется уже более 200 дней, раздираемая обвинениями в военных преступлениях и военным отступничеством, говорят наблюдатели.

«Путин считается обузой, а не активом. Проигравшего просто терпят», — сказал «Аль-Джазире» Алишер Илькамов, директор лондонского аналитического центра Central Asia Due Diligence Алишер Илькамов.

Высота Путина.

Незадолго до своего вторжения в Украину в конце февраля Путин, похоже, достиг пика своего влияния в бывшем Советском Союзе (СССР).

В январе народное восстание в Казахстане вынудило его президента Касым-Жомарта Тогаева «вызвать» сотни военнослужащих возглавляемой Россией Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) для «подавления террористической угрозы».

Тем временем талибы захватили Афганистан в августе 2021 года, помогая России усилить свое влияние в остальной части бывшей советской Центральной Азии.

В прошлом году Россия выступила посредником в заключении мирного соглашения между членом ОДКБ Арменией и Азербайджаном и направила в регион тысячи миротворцев после того, как конфликт вокруг Нагорного Карабаха перерос в недельную войну и силы Азербайджана захватили большие территории.

С другими российскими базами, уже находящимися в Армении и двух отколовшихся грузинских регионах, Россия имеет военный плацдарм во всех трех странах региона Южного Кавказа, граничащих с Ираном и Турцией.

Военное присутствие помогло Москве восстановить часть своего советского влияния на Ближнем Востоке, где российские бомбардировщики сыграли решающую роль в поддержке сил сирийского президента Башара Асада в затянувшейся войне страны.

Кремль использовал сирийскую войну для разработки нового оружия и увеличения его продаж.

Потом случилась Украина.

Бумажный тигр?

Аналитики говорят, что неудачи России на Украине, международные бойкоты и разрушительные санкции открыли политический ящик Пандоры, о чем свидетельствуют неоднократные столкновения в Нагорном Карабахе на этой неделе.

«Москва, ослабленная в Украине и не заинтересованная в отчуждении Баку, не хочет вмешиваться напрямую, помимо миротворческой миссии в Нагорном Карабахе», — сказал Аль-Джазире Кеворк Осканян, преподаватель Эксетерского университета в Англии.

Токаев, сидевший рядом с Путиным в июне, разозлил многих в Кремле, заявив, что его страна не признает два пророссийских сепаратистских правительства в Украине.

Между тем недавние сообщения Москвы о закупках беспилотников иранского производства и северокорейского оружия показывают, насколько истощен ее военно-промышленный комплекс и сильно зависит от западных микрочипов, считают аналитики.

Давление Запада подталкивает Москву к Пекину

«Поскольку до войны Россия нуждалась в Китае больше, чем Китай в России. После начала войны это предубеждение стало еще сильнее», — сказал Al Jazeera китаевед и эксперт московского аналитического центра Carnegie Politica Темур Умаров.

Зависимость часто связана с разочаровывающе трудным перенаправлением экспорта энергоресурсов из Европы в Китай. По мере того, как вступают в силу западные ограничения на импорт технологий, Россия все больше зависит от китайских ноу-хау.

«Россия полностью отрезана от мирового рынка технологий, остается только Китай», — сказал Умаров.

Но более серьезная проблема заключается в том, что другие бывшие советские страны также склоняются к Китаю — особенно в Центральной Азии, «мягком подбрюшье» России, по словам предшественника Путина Бориса Ельцина.

«Мы увидим новый лагерь для противодействия США, но не «российскоцентричный», как это пытается представить Кремль, а в виде «Пекина и его союзников», — пишет киевский аналитик Икар Тишкевич. на Facebook.

Добро пожаловать Си

В первый день саммита ШОС президент Киргизии Садир Дзабаров заставил Путина ждать его. Совместное заявление — Хотя в Кыргызстане находится российская военная база, не менее миллиона его граждан работают в качестве трудовых мигрантов в России.

За несколько часов до прибытия в Самарканд Си провел переговоры с Джабаровым в Казахстане и дал понять, что Пекин будет следить за напористостью Москвы в Центральной Азии.

«Как бы ни менялись международные спекуляции, мы будем твердо поддерживать защиту независимости, суверенитета и территориальной целостности Казахстана и… будем твердо выступать против вмешательства любых сил во внутренние дела вашей страны», — сказал Си Токаев.

Его комментарии были восприняты как отсылки к недавним заявлениям российских политиков о государственности и границах Казахстана.

В начале августа бывший президент России и высокопоставленный силовик Дмитрий Медведев написал на своей странице в российской социальной сети «ВКонтакте», что Казахстан — «искусственное государство», и обвинил его руководителей в «геноциде этнических русских». Подобные обвинения со стороны Кремля предшествовали аннексии Крыма в 2014 году и войне на Украине. Служба новостей Медведева позже заявила, что его страницу «взломали», и удалила сообщение.

В июне один из российских депутатов намекнул, что Москва может аннексировать северный Казахстан, в котором проживает большое количество этнических русских.

«Есть много городов с преобладающим русским населением, которые имеют мало общего с так называемым «Казахстаном», — сказал Константин Затулин.

Некоторые наблюдатели считали, что борьба России на Украине лишь усугубила ослабление влияния России в бывших советских республиках, которое уже начало ослабевать.

«Процесс начался раньше и стал более заметным. Они поняли, что Россия не является бесспорным лидером в их регионах, и строят свою политику в соответствии с реальностью», — сказал «Аль-Джазире» Сергей Бысюкин, активист оппозиции в изгнании из Рязани на западе России. .

Другие сравнивают войну на Украине с советско-афганским конфликтом 1979–1989 годов и его ролью в распаде бывшего Советского Союза.

«Все это показывает, как действовали центробежные силы после поражения Советского Союза в Афганистане», — сказала «Аль-Джазире» Нигара Кидоидова, лидер оппозиции в изгнании из Узбекистана.

Он сказал, что слабость России в Украине запустила процессы, подобные тем, которые привели к распаду Советского Союза.

«Думаю, та же участь ждет и Россию», — заявила Китоидова.