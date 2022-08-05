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Спустя три десятилетия после кровавого распада Югославии межэтническая вражда, подпитывающая конфликт, продолжается. Косово провозгласило независимость от бывшей югославской Республики Сербии в 2008 году, но Сербия отказывается его отпустить. В середине 2022 года произошла эскалация конфликта, которая вызвала опасения насилия на юго-восточной границе ЕС, прежде чем ситуация была разрядилась. Российское вторжение в Украину добавило противостоянию новое измерение, поскольку Европейский Союз оказал давление на Сербию с целью разорвать отношения с Москвой.

1. Какова тема последнего обсуждения?

Косово, в котором преобладают албанцы, имеет население 1,8 миллиона человек, но в нем проживает более 100 000 сербов. Напряженность обострилась в августе, когда косовские власти попытались заставить сербское меньшинство обменять свои текущие документы, удостоверяющие личность, и номерные знаки, чтобы они соответствовали документам остального населения. Многие сербы расценили административный приказ как оскорбление и угрозу своей идентичности. Позже директива была приостановлена ​​​​до переговоров при посредничестве ЕС в конце месяца.

2. Каковы истоки спора?

Протесты вспыхнули в Косово в 1981 году после смерти коммунистического диктатора Югославии Иосипа Броза Тито. Первоначальное требование этнических албанцев преобразовать Косово из провинции в составе Сербии в федеративную республику в составе Югославии разожгло сербский национализм и помогло Слободану Милошевичу прийти к власти в Сербии в 1987 году, когда он пообещал остановить сепаратизм. Но его репрессии усилили требования большинства в Косово добиваться полной независимости. В 1998 году на территории разразилась война, в результате которой погибло более 10 000 человек. Боевые действия закончились в 1999 году, когда бомбардировки НАТО вынудили сербские силы покинуть Косово, и примерно 200 000 сербских мирных жителей также бежали. Сербия пообещала не соглашаться на отделение того, что она считает своим историческим сердцем, и эту позицию поддерживают Россия, Китай и даже пять стран Европейского Союза. READ Враг Кремля Навальный критикует суд, который может посадить его на годы Глобализм

3. Как повлияла война России на Украину?

Геополитические разногласия вокруг Косово обострились после нападения Владимира Путина на Украину, открыто поддерживающего Сербию. Путин критикует Запад за то, что он называет двойными стандартами. Он сравнил проблему Косово, которую признала большая часть западного мира, с проблемой двух регионов на востоке Украины, которые с 2014 года контролируются поддерживаемыми Россией сепаратистами. Напротив, лидеры Сербии и Косово использовали войну на Украине для усилить свою риторику. Существует риск того, что эскалация может распространиться на другие части неспокойных западных Балкан, включая Боснию и Герцеговину. Однако миротворческие силы под руководством НАТО численностью около 3800 солдат годами помогали поддерживать мир в Косово и заявили, что готовы вмешаться, если стабильность окажется под угрозой.

4. Кто основные игроки?

Премьер-министр Косово Альбин Курти обвинил Сербию в том, что она служит интересам России, а президент Сербии Александр Вучич заявил, что косовские власти пытаются использовать дискомфорт вокруг Украины в своих целях. У обоих есть соперники дома, которые сомневаются в том, как они справляются с повторяющейся напряженностью, но их население по-прежнему в значительной степени укоренилось в соперничающем национализме. Соединенные Штаты в целом имеют большее влияние, чем Европейский Союз, на руководство Косово, в то время как Сербия ищет поддержки у Москвы, а также у Вашингтона и Брюсселя в урегулировании конфликта. Вучич осудил вторжение в Украину в ООН, при этом воздержавшись от принятия санкций ЕС против России. В 2022 году Вучич пробыл президентом еще пять лет, а его партия получила большинство в парламенте. Отказ Курти идти на какие-либо уступки Сербии еще больше осложнил любые переговоры с соседней страной. READ Смерть подтверждена после того, как Tornado прибыл на склад Amazon в Иллинойсе

5. Что можно сказать об отношениях ЕС с Сербией и Косово?

Сербия и Косово подписали при посредничестве ЕС в 2013 году соглашение о торговле, энергетике и коммуникациях, которое предусматривало предоставление косовским сербам некоторой автономии. Позже Косово заявило, что не предоставит автономию меньшинству, и потребовало полного признания Сербии до дальнейшего рассмотрения. Хотя Европейский Союз остается основным инвестором в обеих странах, прогресс в их усилиях по присоединению к блоку был медленным. Сербия ведет переговоры о своем присоединении и продвинулась в этом процессе дальше, чем Косово, которое еще не стало официальным кандидатом. Европейский Союз сделал разрешение кризиса между ними условием присоединения. Разочарование в блоке растет в Сербии, где Европейский Союз считается все более неуловимым и озабоченным своими проблемами.