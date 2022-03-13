Как украинские паралимпийцы преодолели страх и тревогу

ПЕКИН. С тяжелым сердцем и невообразимой тревогой спортсмены паралимпийской сборной Украины две недели назад прибыли в Китай, стремясь завоевать медали и своими спортивными достижениями привлечь внимание к бедственному положению своей страны.

Они сделали и то, и другое.

Украинские спортсмены, изолированные от своих близких, многие из которых укрылись в подвалах и гаражах под обстрелом российского оружия, стали центральной темой мероприятия, проводимого раз в четыре года, что отчасти зависит от их настойчивости.

Украина завоевала 28 медалей, в том числе 10 золотых, за первые восемь дней мероприятия (второе по величине), а их мужество и решимость перед лицом стрессовых эмоциональных и физических условий снискали им широкое сочувствие и уважение.