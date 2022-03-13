Как украинские паралимпийцы преодолели страх и тревогу

ПЕКИН. С тяжелым сердцем и невообразимой тревогой спортсмены паралимпийской сборной Украины две недели назад прибыли в Китай, стремясь завоевать медали и своими спортивными достижениями привлечь внимание к бедственному положению своей страны.
Они сделали и то, и другое.
Украинские спортсмены, изолированные от своих близких, многие из которых укрылись в подвалах и гаражах под обстрелом российского оружия, стали центральной темой мероприятия, проводимого раз в четыре года, что отчасти зависит от их настойчивости.
Украина завоевала 28 медалей, в том числе 10 золотых, за первые восемь дней мероприятия (второе по величине), а их мужество и решимость перед лицом стрессовых эмоциональных и физических условий снискали им широкое сочувствие и уважение.
«Мы даже не можем себе представить, через что они проходят», — сказал Джейк Адиков, американский конькобежец, который был одним из немногих, кто выиграл золото, соревнуясь с украинскими фигуристами. «Мы все поддерживаем их».
Еще до открытия игр Украина была в центре внимания мероприятия, поскольку Международный паралимпийский комитет запретил участие всех российских спортсменов из-за вторжения их правительства в Украину. Белорусская делегация также была запрещена из-за поддержки этой страной вторжения.
На пресс-конференции на следующий день Валерий Сучкевич, глава паралимпийской делегации в Украине, поблагодарил МОК и сообщил миру, что украинские спортсмены останутся в Китае, чтобы служить своей стране, участвуя в Играх, хотя и трудно.
«Наши солдаты воевали на Украине», — сказал он. Он сказал. «Мы, паралимпийская команда, проводим бои в Пекине».
Украина гордится своим успехом на Паралимпийских играх, особенно на Зимних играх, где она доминировала в двух видах спорта, в которых участвовала, — биатлоне и лыжных гонках.
Днем спортсмены бегали и тренировались. По ночам они проводят время в своих телефонах, общаясь с близкими, на которых на Украине напали. Большинство спортсменов говорили, что не могли спать от беспокойства и страха, а когда они появлялись на дистанции, на их лицах и в плохом поведении было видно психическое напряжение.
Однако в первый день соревнований украинцы задали тон, завоевав три золотые медали в биатлоне и семь медалей в сумме, включая спринтерский зачет среди слабовидящих у мужчин. Почти не праздновали.
Церемонии награждения стали грустными и душераздирающими моментами, поскольку страсть и восхищение переполняли как спортсменов, так и зрителей. Трудно было представить, о чем думали фигуристы, такие как золотая медалистка Оксана Шишкова, когда получали свои медали под сине-желтым флагом Украины, или как им удавалось сосредоточиться на гонке.
«У нас у всех там семьи», — сказала Шишкова. «Мы просто не знаем, что делать. Мы действительно напуганы».
Некоторые справились со сложными условиями, сосредоточившись на достижениях, например, Виталий Лукьяненко из Харькова, города, подвергшегося последней атаке. По словам Сушкевича, главы делегации, пока он готовился к соревнованиям, его семья искала подземное убежище и не спала сутки от беспокойства.
Сушкевич сказал, что Лукьяненко был настолько истощен физически и эмоционально, что Сушкевич не думал, что ему следует соревноваться.
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Но Лукьяненко вышел на старт, поклявшись не чувствовать боли, и завоевал золотую медаль.
«Если бы вы знали ситуацию, это было бы чудом», — сказал Сушкевич.
Для других ночи страха и беспокойства сказались на заснеженных гоночных трассах, и их время было медленнее, чем обычно. Юлия Батенкова-Бауман, муж и дочь которой все еще находились в Киеве, общалась со многими журналистами из разных стран и неоднократно сквозь слезы рассказывала свою историю, надеясь, что это вызовет международную поддержку Украины. Она рассказала о кошмарах и сказала, что постоянное беспокойство «убивает ее».
«Я не могу показать здесь лучшие результаты, потому что не могу спать по ночам», — сказала она. «Я всегда думаю о своей семье».
В начале первой недели Сушкевич, передвигающийся в инвалидной коляске, стремился привлечь внимание к бедственному положению людей с инвалидностью, застрявших в зданиях в Украине. «Инвалидная коляска не может спастись от бомб», — сказал он. Слепые люди не могут избежать бомб.
На второй неделе, пока украинские спортсмены продолжали собирать медали, они провели внеочередное пикетирование в физкультурном поселке и подняли транспарант с призывом к миру.
За два дня до этого Анастасия Лалитина была вынуждена сняться с соревнований по биатлону. Паралимпийский комитет Украины сообщил, что российские войска захватили отца 19-летней девушки, военнослужащего украинской армии.
Но в пятницу она вернулась на соревнования при поддержке подруг по команде.
«Мы истощены эмоционально и физически из-за этой ситуации», — сказала Шишкова, завоевавшая две золотые и одну серебряную медали. «Но мы здесь, чтобы представлять нашу страну, чтобы прославить нашу страну, чтобы сказать миру, что Украина существует, и мы существуем».
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