Как украинские художники сопротивляются войне России

С тех пор, как шесть месяцев назад Россия вторглась в Украину, страну покинули более 12 миллионов украинцев. Поскольку украинцы продолжают мигрировать по Европе, есть и реальные опасения по поводу планов России полностью вытеснить украинскую культуру.

Еще до провозглашения независимости в 1991 году Украина всегда отличала свою культуру от российской. Несмотря на то, что российская пропаганда утверждает обратное, еда, язык и искусство уникальны для Украины. Российские военные нацелились на школы, больницы и украинские дома, но они также разрушили и разграбили украинские художественные галереи. Около 2000 произведений искусства. Лаборатория мониторинга культурного наследия, управляемая Музеем естественной истории Вирджинии в партнерстве со Смитсоновским институтом, уже зарегистрировала более 110 памятников, уничтоженных российским оружием. Искусство можно считать тривиальным, особенно во время войны. Однако искусство дает призму, через которую можно понять, казалось бы, непонятную ситуацию. Это может быть средством вселить уверенность в трудные времена и средством дать отпор без применения оружия. После вторжения многие украинские артисты отправились в благотворительные туры, исполняли стихи на «Грэмми» и даже присоединились к войне. Мы поговорили с тремя украинскими художниками из разных сфер, чтобы узнать, что они думают о создании искусства и каковы их надежды на лучшее будущее.

Фо Шоу, Музыканты Украинское хип-хоп трио бежало из Киева в Германию в начале войны. На данный момент. Сестры Бетти, Мириам и Сиона Эндейл не писали новых песен или рэпа и не играли на радио. «Вы можете себе представить, что мы музыканты и не умеем слушать музыку», — говорит Бетти. «Мы постоянно смотрим новости, общаемся с нашими людьми. Мы работаем над эвакуацией людей и сбором пожертвований на нужды военных. Но это вторжение их ничуть не удивляет. Для Фо Шоу действия президента России Владимира Путина в Крыму в 2014 г. показывают большие планы на будущее.Этот инстинкт в 2020 г. привел к написанию песни «You Cry Now» для Евровидения. READ Россия объявляет о возмездии за бан RT на YouTube - EURACTIV.com Они не выиграли. Но Петти говорит, что они знали, что Украина станет «горячей темой». «Сейчас песня стала более актуальной», — говорит он. «Это о войне». Как исполнители хип-хопа, корни их музыки основаны на бунте и сопротивлении. Война не побеждает их, а только дает им больше боеприпасов для достижения своей цели: Путина. Но на данный момент группа сосредоточена на том, чтобы помочь всем, чем они могут. Общая идея состоит в том, что художники должны концептуализировать кризис как можно быстрее. Но для Pho Show они не войдут в студию в ближайшее время, так как предпочитают подождать, пока пыль окончательно не уляжется.

«Сначала моей первой реакцией был гнев. Я написал рэп о Путине, потому что был очень зол, но эту песню я закончу позже», — говорит Петти. «Я хочу выпустить ее, когда мы приблизимся к успеху, потому что песня такая смелая. Это песня протеста». Как и все остальные, поэт и писатель Елена Москович больше читает об истории, которая привела к войне в Украине. Он отмечает, что как художник он чувствует, что может быть политическим послом своей страны. «Вопросы вроде «как дела» благонамеренны, но и утомительны, потому что вы не только рассказываете о себе, но и представляете геополитическую ситуацию», — говорит она. Издание Московича создает персональные коллажи из фотографий его семьи в Украине. «Это было немного неожиданно, — говорит он. «Это пришло очень интуитивно». Это центральное место в подходе Московича к творчеству во времена кризиса. «Нет ничего плохого в том, чтобы бороться или отступать. Я не знаю, почему на нас так сильно давят, чтобы мы творили, несмотря ни на что», — говорит он, добавляя, что не сразу обращается к искусству об Украине для общественного потребления. READ США просят Россию объяснить «провокации» на границе с Украиной | Джо Байден Новости

«Есть момент, чтобы горевать, и есть момент, чтобы быть непродуктивным», — говорит он. «Почему бы не использовать это время, чтобы восстановить хоть какую-то ценность в этом состоянии ощущения полной бесполезности?» Лика Спиваковска, художник До войны Лика Спиваковская владела двумя художественными галереями в Украине. Как художник, он понимает важность сохранения искусства. Поскольку здания продолжали разрушаться, многие галереи поспешили перенести свою работу в более безопасные места. Но Спиваковская полагала, что искусство было бы еще безопаснее в другом месте: в Интернете. Когда русские собрались сжечь ее художественную галерею, она и другие спаслись, как смогли. Он попросил украинских художников представить свои работы и стал партнером NFT Gallery в Пуэрто-Рико, чтобы продать их с аукциона, вырученные средства пойдут на помощь Украине. «Говорю вам, я не знаю, как работают NFT», — говорит Спиваковска. «Но время было на исходе, поэтому я сделал это». Галерея Украина работает Открытое море А Спиваковская собрала около 600 работ, относящихся к конфликту.