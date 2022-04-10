Как украинский режиссер годами предупреждал нас о путинской России

Сергей Лозница Донбасс, Фильм украинского режиссера, из-за которого состоялся фестиваль в 2018 году, который сейчас кажется устаревшим, начинался с двух разных новелл. Мы наблюдаем, как пожилая женщина надевает кольца вокруг глаз в трейлере для макияжа — она часть «штаба» «обычных людей», наряду с полицейскими и фальшивыми трупами, которые помогут продать последствия националистической «атаки» во имя телепропаганды пророссийской. 2014 год, место, согласно внутреннему названию, «Оккупированная Украина». Помощник и ее коллеги-актеры ведут ее на съемочную площадку, где происходит управляемый взрыв. Как только начали появляться телекамеры, мы переходим к внутренней части политического митинга. Высокопоставленный министр только что закончил петь национальный гимн страны и собирался начать слушания, когда входит женщина и выливает ему на голову ведро с густыми коричневыми фекалиями. Между участниками вспыхивает жаркий спор. Послание Лозницы ясно: сепаратистская катастрофа была организована. Настоящее дерьмо. Добро пожаловать в путинскую Россию.

Возможно, величайший из оставшихся в живых режиссеров Украины и один из самых категоричных и критических критиков прошлого, настоящего и шаткого будущего Восточной Европы, Лозница бросал гранаты, подобные этим двум схемам — первый из многих поворотов. ДонбассЧерная комедия Бездна в трагедии места преступления — С начала двадцать первого века. Однако, если вы не посещаете регулярно кинофестивали, не храните религиозные советы о знаменитостях мирового кино или не являетесь подписчиком MUBI, вы, вероятно, не слышали о его работах. (Тем более, что диаграмма Венна между этими тремя категориями представляет собой в основном безупречный круг.) Эта пародия принесла ему премию «Особый взгляд» в Каннах, когда она впервые была показана там четыре года назад, и только сейчас она получает более широкое распространение в Америке. Время идеально, к сожалению и отвратительно.

Итак, если на то пошло, это тот факт, что Малыш яр. контекст, Его документальный фильм 2021 года о резне украинских евреев под Киевом, которая произошла во время Второй мировой войны, за последние несколько недель начали показывать по всей стране, как и… Найти новости о массовых захоронениях в Буче Он начал распространяться. Как и многие другие документальные фильмы Лозницы — его работы из реальной жизни составляют немногим более трех четвертей его фильмографии — он использует множество архивных материалов, чтобы превратить урок истории в неотразимое напоминание о забытых ужасах, рассказ о многолетней истории его народа. борьба за выживание и поучительная история. Использовать контекст В названии оно содержит здесь множественное число. И если вы живете в Нью-Йорке или его окрестностях, IFC не просто проводит скрининг Донбасс Но также покажите многие из предыдущих работ Лозницы, особенно те, которые трудно найти. Квадрат (2014), Жизненно важная хронология «революции достоинства», свергнувшей бывшего президента/нынешнего изгнанника в России Виктора Федоровича Януковича.

Все три этих фильма занимают поля и снимают Молотова в связи с тем, что сейчас происходит в его родной стране (Лузница в настоящее время живет в Берлине), и все они иллюстрируют, как режиссер использовал средства массовой информации для восхваления и критики своей родины. «Я хочу, чтобы моя страна стала лучше» Об этом режиссёр цитирует Slate.. «Необходимо признать и подумать о существующих проблемах. Если кто-то не хочет об этом думать, это их проблема, а не моя». Это одно из его менее смущающих недавних заявлений о войне Путина с украинским народом. Открытое письмо Лозницы в Европейскую киноакадемию Обвиняемая организация из «погребения»[ing] голову в песок… Неужели вы — поборники гуманизма, защитники прав и достоинства человека, поборники свободы и демократии — боитесь называть войну войной, осуждать варварство и выражать свой протест? Потом ушел из группы.А когда Лозница выразил гнев, что повсеместный бойкот российских артистов был не только националистическим ответом на международное военное преступление, но и «подарком защитникам Кремля от Украинской киноакадемии» Его тоже выгнали из академии..

Ирония заключается в том, что, учитывая то, как идиоты в большом мировом киносообществе избегали режиссера или получали его язвительные комментарии, любопытные американские кинозрители, возможно, наконец-то стали более восприимчивы к тому, что он сказал о России. затяжная агрессия в регионе и как он это сказал. На прошлой неделе мой коллега пожаловался, что, хотя было бы здорово, если бы самый выдающийся украинский режиссер-ветеран «отдохнул», было бы неплохо, если бы ей не нужно было всемирно признанное военное преступление и опустошение страны. что Лозница держит близко и дорого его сердцу, чтобы вдохновить ее.

Ирония, однако, является основным цветом в палитре этого режиссера. снова кружить, чтобы Донбасс, Его самый заметный (и самый важный для просмотра) фильм, который в настоящее время находится в прокате: это сатира, созданная вокруг серии отдельных, но иногда сквозных зарисовок, вдохновленных кадрами с мобильных телефонов и клипами на YouTube, снятыми во время войны на Донбассе в 2014 году. Коррумпированный чиновник сообщает своим сотрудникам, что кража медикаментов исправлена, прежде чем раскрыть, что он был вдохновителем аферы. Пророссийские сепаратисты останавливают автобусы, полные бегущих граждан, воруют их еду и вербуют их для участия в боевых действиях или еще хуже. Свадьба превращается в беспроигрышный «патриотический» бардак. С предателем обращаются как с туристической достопримечательностью, высмеивают, а затем убивают на городской площади.

Эффект подобен наблюдению за фреской, которую рисуют снаружи внутрь, медленно раскрывая общество, подпитываемое властью, коррупцией и ложью, и внешнюю силу, использующую внутреннюю гниль нации во имя завоевания. Увидеть это на экране в 2018 году было достаточно, чтобы удовлетворить вас. Увидев все это в 2022 году, вы почувствуете, что наступили на фугас, о котором кто-то кричал быть здесь, Всего в нескольких шагах от того места, где все ходили годами. Однажды Лозница инсценировала и задокументировала недавнее вторжение России в Украину. Теперь он переживает это, хотя и на расстоянии. Боль все еще режет, несмотря на шум. Донбасс Он заканчивается обратным вызовом к открытию, в котором вновь рассматриваются «плохие актеры», которые помогли развеять фальшивые новости. Прежде чем титры превратились в 12-минутный 12-минутный кадр, эта сцена розыгрыша стала местом самых настоящих массовых зверств. Смотреть, как это разворачивается почти в реальном времени, — это кошмар, а то, что происходит за кадром, в реальном мире, еще хуже.