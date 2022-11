Как украинцы используют пиратские фильмы, чтобы донести правду о войне до российских зрителей

Дарина Антонюк, независимый корреспондент The Record в Украине. Она пишет о стартапах в области кибербезопасности, кибератаках в Восточной Европе и состоянии кибервойны между Украиной и Россией. Ранее она была технологическим корреспондентом Forbes Украина. Ее работы также публиковались в Sifted, The Kyiv Independent и The Kyiv Post.