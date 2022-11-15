Как украинцы используют пиратские фильмы, чтобы донести правду о войне до российских зрителей

В последние месяцы многие россияне, пытавшиеся посмотреть такие популярные шоу, как «Ходячие мертвецы» и «Очень странные дела», были прерваны необычной рекламой. Спектакль прерывает мужчина в белом гимнастерке, который рассказывает истории о войне на Украине.

«Я знаю, что это не то содержание, которое вы ожидали, но это то, что вам нужно увидеть. Это незаконная правда о войне России на Украине», — сказал мужчина, прежде чем клипы начали воспроизводить дом, взрывающийся от ракетного удара, или родители плачут над телом убитого ребенка, Или тела вытаскивают из-под завалов.

Мужчина в куртке — украинец Владимир Бирюков, один из восьми журналистов и активистов цифровой кампании под названием Сеульская правда. Его участники взламывают пиратские фильмы на торрент-трекерах, чтобы обойти российскую цензуру и транслировать настоящие кадры с войны в Украине.

Сегодня большинству россиян нелегко смотреть популярные голливудские фильмы, такие как «Матрица» или «Доктор Стрэндж». В ответ на вторжение России в Украину крупные международные продюсерские компании и потоковые сервисы, включая Netflix, Disney и Warner Bros., приостановленный Показывайте свои фильмы в России.

В результате к цифровому взлому обращаются многие россияне — даже некоторые российские кинотеатры. Экран честно Пиратские фильмы, чтобы остаться в бизнесе. Довоенные фильмы и сериалы американского производства Состоящий из Почти 70% российского кинорынка.

Привычки цифровых хакеров привлекли внимание маркетинговых агентств 72andSunny и Nebo. Ранее в апреле две компании, связанные с Украиной, запустили программу «Потоки правды», чтобы «распространять правду о войне в Украине среди россиян».

Это работает следующим образом: участники Torrents of Truth загружают видео о войне на популярные торрент-трекеры — RuTracker, Demonoid или The Pirate Bay — маскируя себя под пиратские фильмы, музыку или шоу Netflix. Каждая контрафактная версия содержит военные кадры, которые прерывают фильм, как рекламные ролики.

«Потоки правды» — одна из многих украинских цифровых инициатив, направленных на взлом российской пропаганды. Украинские хакеры-активисты пытаются достичь аналогичных целей с помощью скоординированных распределенных атак типа «отказ в обслуживании» (DDoS), порчи российских веб-сайтов и захвата подконтрольных Кремлю телеканалов.

Хотя оценить влияние этих мер сложно, поскольку в России нет массовых антивоенных или антирежимных протестов, Бирюков убежден, что все киберусилия дают украинцам преимущество перед Россией. Ведь российская пропаганда по-прежнему сильно опирается на телевидение, которое имеет меньшее влияние на подрастающее поколение.

«Интернет может стать противоядием от российской пропаганды», — сказал он The Record. «Если бы Украина не была так успешна на информационном фронте, возможно, мир больше поверил бы тому, что говорит Россия».

Обход российской цензуры

С самого начала войны Кремль пытался скрыть от простых людей весь масштаб своей военной деятельности в Украине. Например, правительство приказало российским СМИ назвать войну «спецоперацией», направленной на «дискредитацию» Украины и ее «разоружение».

Чтобы проникнуть за «железный занавес» России, украинцы отправляли сообщения россиянам в социальных сетях или даже звонили им по номерам телефонов, которые хакерские активисты просочили с российских сайтов и из государственных архивов.

Все эти усилия носили хаотичный и плохо скоординированный характер. Настоящие торренты стали более надежной альтернативой.

«Перед запуском проекта мы опросили российских диссидентов, чтобы понять, какие сообщения будут наиболее убедительными», — сказал Кокошко The Record.

Например, оказывается, что многие россияне не знают, где взять достоверную информацию о войне, поэтому в каждую папку с пиратским фильмом Torrents of Truth добавляет текстовый файл со списком достоверных источников новостей.

Еще одной отличительной чертой кампании является то, что она не обвиняет конкретно русских в войне и зверствах их армии, а скорее призывает их к действию.

Всего Torrents of Truth загрузил 21 торрент-файл на RuTracker, Demonoid, The Pirate Bay, 1337x и другие популярные в России торрент-трекеры. Среди этих файлов недавно выпущенные фильмы и сериалы, такие как «Матрица», «Озарк», «Очень странные дела» и «Острые козырьки».

По словам Кокошко, самой сложной частью процесса было добиться того, чтобы фильм попал в торрент и не был забанен. Еще одна проблема заключалась в том, чтобы сделать контент популярным, и именно здесь загруженные фильмы получают наибольшую популярность.

Она сказала, что у некоторых торрентов было более тысячи загрузок, но сколько россиян просмотрело контент, сказать невозможно.

По оценкам Torrents of Truth, так говорят около 43% россиян. получить фильмы Телепередачи нелегально. «Это означает, что около 62 миллионов человек в России могут стать мишенью нашей кибер-работы», — заявили основатели проекта.

Опасность говорить правду

Говорить правду в России опасно. Кремль заклеймил российских оппозиционных журналистов и знаменитостей «иностранными агентами», заставив их покинуть страну. Независимые иностранные СМИ также запрещены в России.

Те, кто выступает против кремлевского дезинформационного романа может быть оштрафован До 45 000 долларов или до 15 лет тюрьмы.

Разработчикам Torrents of Truth угроз от россиян пока не поступало, потому что название проекта не фигурирует в видео, которое русские заливают на торрент.

Владимир Бирюков

Примерно в то же время, когда проект был запущен, хакеры слили личные данные Бирюкова, в том числе его номер телефона и паспортные данные, и разместили их в приложении для обмена сообщениями Telegram.

«Русские начали угрожать мне в сети и продолжают это делать, потому что я говорю правду о войне», — сказал Бирюков. Он не знает, связаны ли эти угрозы с его участием в проекте или с другой его деятельностью. Бирюков — известная за рубежом личность — его часто приглашают выступить на зарубежном телевидении о войне на Украине и российской пропаганде.

Бирюков, уверяет он, не испугался угроз. Он сказал, что Torrents of Truth будет продолжать свою киберкампанию до тех пор, пока война не закончится или русские не перестанут воровать контент.

По его мнению, если другие хакерские активисты продолжат атаки на информацию, рано или поздно они дадут результат. Он сказал: «Это тоже пропаганда». «Если вы продолжите повторять свое сообщение, в конце концов люди начнут верить, что, возможно, с их страной что-то не так, и что то, что мы им говорим, правда».