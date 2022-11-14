Как «Улица Сезам» прижилась в постсоветской России

с адресом Куклы в Москве: безумная неожиданная правдивая история создания «Улицы Сезам» в России, новая книга Наташи Лэнс Рогофф обещает многое. Вы могли бы быть эпопеей Рогоффа о творчестве Юлица Сесамрусская версия Улица Сезам-Это действительно безумие? На самом деле может. Кампания Sesame Workshop по созданию шоу с Рогоффом, ответственным за EP, натолкнулась на несколько препятствий и неудач, которые вызывают восхищение. В книге Рогофф красочно рассказывает историю, развернувшуюся в постсоветской России, показывая, как творческие коллективы преодолевали огромные культурные различия, чтобы создать уникальное российское детское шоу. В этом отрывке Рогофф приводит Юлица Сесам Художественный руководитель Маша Рыбасова впервые присоединилась к своей американской коллеге на съемках своего шоу.

Мечтой Маши было побывать у нее Улица Сезам в Нью-Йорке. При разработке русской декорации я погрузился в американский шоу-фольклор, и вот настал день посетить студию, где все начиналось в Квинсе. Я тоже там — две недели дома.

В тот момент, когда она ступает на самую известную улицу Америки, она останавливается как вкопанная, ошеломленная необъятностью этой улицы и количеством оборудования. Она задирает шею к потолку, глядя на решетку освещения — перекрещивающиеся металлические дорожки, идущие по всей длине студии, и тщательно продуманные детализированные декорации заполняют каждый дюйм студии.

Я вижу, как ее глаза расширяются, понимая, что она, вероятно, даже не признает и четверти технологий в студии. Российское телеоборудование отстает от Запада на века.

Она замечает нарисованные пейзажи, свисающие с проводов, свисающих с потолка, и озадаченно спрашивает: «Почему вид свисает с потолка?»

Прежде чем я успеваю ответить, американский режиссер Лиза Саймон снова приглашает актеров на съемочную площадку. Они возвращаются на свои места, стоя перед подвешенными пейзажами на уровне макушек. Каждый кукольник поднимает руку, поддерживающую куклу, и начинает представление. Камера кадрирует действие, происходящее над головами кукловодов, в кадре на фоне живописного панно. Маша с трепетом наблюдает, как кукловоды удобно двигаются, манипулируя куклами стоя. Маша складывает руки вместе, как в молитве.

«Это чистая гениальность!»

— Да, гений Джима Хенсона, — ответил я, упиваясь ее ликованием. Я шепчу ей, что работа с этими тяжелыми поролоновыми и тканевыми куклами физически утомительна, и Джим Хенсон придумал подвешивать пейзажи, чтобы кукловоды могли сохранять свою энергию и появляться.

Гуляя по студии, Маша осматривает реалистичные декорации и реквизит. Когда вы видите гнездо Большой Птицы, она поднимает свою крошечную рамку через верхний край и заглядывает внутрь. Ее глаза метались от одной детали к другой, впитывая все жадным взглядом. Она сидит на знаменитой коричневой скале между живыми кадрами и просит меня сфотографировать ее.

Замечательный рисунокЮлица Сезам» Фон для студийного набора «Соседство», дизайн арт-директора Маши Рыбасовой. (Рисунок предоставлен Машей Рыбасовой..)

Американские продюсеры и кукловоды возрождают Машу в виде солдата, увольняющегося с фронта. Уже несколько месяцев они слышат об испытаниях и невзгодах российского производства и всегда рады помочь. Маша очень осторожно извлекает файл Юлица Сесам Рисуйте планы из ее сумки. Виктор ДиНаполи, Улица СезамАрт-директор, вы проводите с ней полдня, рассматривая ее подробные рисунки и миниатюрные макеты. Он предлагает перенастроить декорации и реквизит, чтобы улучшить набор кукольных фотографий — создать больше укрытий для кукловодов во время их выступления.

Маша поначалу относилась к Виктору довольно уважительно, но вскоре два художника нашли общий язык, не имеющий никакого отношения к моему переводу. Это приятно видеть.

Через несколько часов с Виктором мы возвращаемся в студию и разговариваем с главным звукорежиссером, директором по свету и операторами, которые дают ценную информацию. Я опаздываю с переводом и видеозаписью этих разговоров, чтобы позже обратиться к ним, когда Маша вернется домой. Наконец, я прекратил свой допрос. Улица Сезам Коллеги, они обратились ко мне и сказали: «Я думаю, что мы можем это сделать, но нам понадобится много помощи».

«Мы здесь для вас», — уверяю я ее.

Экипаж устраивает еще одну сцену. розетта, Улица СезамПервая двуязычная анимационная кукла, говорящая по-испански и по-английски, в исполнении Кармен Осбер Вертис надевает себя на Ролли, небольшая прямоугольная тележка на колесах. Наклонившись так, чтобы макушка ее головы не попала в кадр камеры, Кармен вытягивает руку в воздух, чтобы привести Розиту в действие, опираясь спиной на поролоновую спинку. Маша наблюдает, как Кармен ногами двигает тележку, что позволяет марионеткам двигаться более плавно и контролируемо. Режиссер крикнул: «Снято».

Возвращая съемочную группу к следующей сцене, Маша идет к фургону: прямоугольному, обтянутому пенопластом куску дерева с прикрепленными к днищу резиновыми колесами. Осторожно толкая тележку, она восхищается тем, как плавно она катится по полу.

Скажите ей, что тележка незаменима для кукловодов, которые используют ее для выполнения небольших движений, например, когда куклы раскачиваются взад и вперед от смеха. Маша указывает, что в Москве огромный дефицит, и нам нужно будет купить в Америке резиновые колеса, петли и дерево, чтобы их можно было воспроизвести в Москве, а также сотни ящиков с гвоздями. К концу дня я шучу с ней, что список предметов, которые она хочет, чтобы я отправил в Москву, звучит как список заказов военного времени на поставку полумиллиона солдат. Я просто кивнул. Мы оба знаем, что доставка чего-либо в Россию была бы кошмаром, требующим безумного количества документов, не говоря уже о высоких таможенных сборах и возможности повреждения или кражи.

Пока мы разговариваем, я замечаю, как Маша задыхается при виде Элмо, которого играет Кевин Клэш. «О, я не могу в это поверить! Это Элмо!» — прорычала она, взволнованная, когда ей было четыре года.

— Ты хочешь с ним встретиться? Я спрашиваю.

Маша, переполненная эмоциями, едва могла реагировать. Мы подходим к Кевину, который гуляет с куклами, ожидая возобновления съемок.

Голосом трехлетнего Элмо, громким, пронзительным голосом, он говорит: «Элмо хочет с тобой познакомиться».

Маша так смущенно наклоняет голову, что она почти исчезает у колен Кевина. Маленькая куколка наклоняется к Маше, и она мягко подбадривает: «Не бойся», — говорит Эльмо.

Маша начинает смеяться и прикрывает рот рукой.

Он зовет Кевина на съемочную площадку и, отсняв сцену, приглашает Машу присоединиться к нему в гостиной для кукловодов. Не до конца веря своему счастью, Маша следует за ним.

«Это большая честь для всех Улица Сезам Чтобы встретиться с вами и принять участие в помощи России, — признался Кевин, пока я переводила, — он идеальный посол.

Маша глубоко взволнованно кивнула. Моя двенадцатилетняя дочь, которую тоже зовут Маша, любит Элмо. Улица Сезам Английские видео, которые Наташа сняла обо мне с моей дочерью, — в конце ее голос становится громче.

Кевин, рука которого все еще держится внутри обмякшего тела Элмо, внезапно поднимает ее, отчего голова Элмо трещит, и Маша от удивления чуть не сбивается с ног.

«Правда? Маленькая Маша тоже любит Элмо?» — спрашивает Кевин голосом своего персонажа. И затем, все еще голосом Эльмо, он импульсивно заявляет: «Давайте позвоним дочери Маши, чтобы Элмо мог поздороваться!»

Маша возражает: «Но в Москве час ночи». Кевин отмахивается от ее страхов. Следующие несколько минут мы учим Кевина, как сказать по-русски «Элмо Гуд Луппет(«Элмо любит тебя») и «Спокуини ночи» («доброй ночи»).

Я использую телефон в гостиной и прошу оператора студии позвонить в Москву. Муж Маши отвечает и будит дочь. Через минуту мы слышим ошеломляющий голос Маленькой Маши. Когда она слышит голос Элмо, она кричит от радости, что слышно на всю комнату.

Мы все смеемся, и у меня перехватывает горло. Момент просто волшебный — наблюдать, как пронзительный голос Элмо доносится по телефонным линиям из Нью-Йорка до молодой девушки в Москве, чтобы сказать: «Спокойной ночи».

Кевин вешает трубку и обхватывает своими тощими красными ручками маленькую Машу. Она так счастлива, что даже сдерживает слезы. Я никогда раньше не видел ее такой.

Зеленый студийный свет начинает мигать; Стрельба вот-вот начнется. Возвращаемся в группу.

Вечером того же дня я увидела, как Маша рисует в своем блокноте. Я смотрю, как она рисует ползучий плющ на многоквартирном доме из искусственного кирпича на улице Сезам, 123. В комиссионном магазине Finders Keepers Маша берет большую желтую пластиковую свинью и сжимает ее, затем проводит пальцами по комбинезону перед магазином, чтобы посмотреть, из чего он сделан. Она смотрит на меня. «Это сталь», — говорит она.

Ее любимая часть американской группы — дерево у улицы.

«Это правда?» — спросила она, потирая лист бумаги между большим и указательным пальцами.

Я сказал им: «Они фальшивые».

«У нас нет ничего похожего на эти искусственные деревья», — говорит она, недоверчиво качая головой. Я помню, дизайн Маши требует этого. [Ulitsa Sezam Muppet] Зелибоба жить внутри дерева, а ее рисунки включают пятнадцатифутовый дуб, и я нервничаю. Придется ли нам отправлять целое дерево в Россию? Судя по всему, да.

Возвращаемся в художественный отдел, и Виктор помогает Маше просмотреть каталоги сценического реквизита в поисках нужного ей дубового листа. При каждом перелистывании страницы Маша качает головой: «Нет, нет, не это. Листья русского дуба отличаются от листьев американского дуба. Листья русского дуба имеют всего шесть точек и закруглены на кончиках, а листья американского — восемь точек и имеют заостренные концы». У крупнейшей дизайнерской фирмы Нью-Йорка есть все неправильно — неправильно — неправильно уезжает в Россию. Она рисует правильные листья из каждого угла, чтобы помочь нам понять, где найти нужные листья после того, как она уйдет.

Я хотел сказать Маше, что она должна забыть о шестиконечных дубовых листьях, но не смог. «Каждая садоводческая деталь должна быть правдой, если зрители поверят шоу», — торжественно говорит она.

Я восхищаюсь ее страстью.

Цитата из книги Куклы в Москве: безумная неожиданная правдивая история создания «Улицы Сезам» в России Наташа Лэнс Рогофф. Используется с разрешения издателя Rowman & Littlefield. Все права защищены.