Как университеты способствуют развитию предпринимательства – TechCrunch

Ранее в этом году, 15 крупных американских университетов объединили свои усилия, чтобы открыть единое окно, в котором компании и стартапы могут открывать и лицензировать патенты.

Работая на концерте, Браун, ваше агентство, Колумбия, Корнелл, Гарвард, Иллинойсский университет, Мичиган, Северо-Западный, Пенн, Принстон, Государственный университет Нью-Йорка Бингемтон, Калифорнийский университет в Беркли, Калифорнийский университет, Университет Южной Калифорнии и Йельский университет создал LLC Technology Licensing Program LLC (UTLP), чтобы создать центральную группу из лицензированных IP-адресов.

UTLP появляется по мере того, как все больше высших учебных заведений увеличивают свои инвестиции в канал предпринимательства, чтобы помочь большему количеству студентов запускать стартапы после окончания учебы. В некоторых случаях школы действуют как ускорители, предоставляя учащимся ресурсы и помогая им связаться с венчурными капиталистами в поисках начального финансирования.

Чтобы лучше взглянуть на новую программу и лучше понять процесс перехода от университета к стартапу, мы поговорили с:

Инициатива UTLP, похоже, больше сосредоточена на лицензировании интеллектуальной собственности существующих компаний, нежели на ускорении открытия университетов.

Орен Герсковец: Усилия UTLP на самом деле гораздо больше связаны с лицензированием из-за несколько нарушенного интерфейса между университетами и очень крупными технологическими компаниями, когда речь идет о лицензировании интеллектуальной собственности. Но я знаю, что UCSC и многие из наших коллег, особенно за последние три-семь лет, феноменально изменились, чтобы помочь студентам нашего факультета осуществить свои предпринимательские мечты и запустить стартапы на основе этой захватывающей университетской технологии.

Слово «сломанный» прыгнуло мне в лицо. Исторически в чем проблема?

Орен Герсковец: На протяжении десятилетий университеты были источником удивительных изобретений, спасающих жизни и улучшающих качество жизни. Было много новых лекарств и медицинских устройств, улучшений кибербезопасности и поисковых систем, таких как Google, которые вышли из университетов за эти годы, которые финансировались и разрабатывались в лабораториях на федеральном уровне, а затем были лицензированы либо для стартапа, либо для отрасли. . И это было круто. По крайней мере, за последние два десятилетия этот интерфейс работал очень хорошо в некоторых областях, но хуже – в других. Итак, в науках о жизни, в энергетике, в передовых материалах, в этих отраслях довольно часто эти инновации, оказывающие огромное влияние на общество, на самом деле основаны на одном, двух или трех ключевых моментах. Например, есть один или два патента, которые составляют основу нового грозного лекарства от рака.

В сфере технологий, однако, это совсем другая динамика, потому что слишком часто эти изобретения невероятно важны, поскольку они открывают совершенно новое поколение продуктов и услуг, но проблема в том, что новое устройство, такое как iPhone, или какой-то предмет программного обеспечения Вы можете положиться на десятки или даже сотни инноваций из разных университетов всего за одну или две.

Очевидно, что не каждый взлом требует запуска стартапа. Я предполагаю, что подавляющее большинство из этих вещей в будущем, и было бы гораздо разумнее работать с существующими компаниями.

Дженнифер Дайер: Мы все вновь сосредоточились на инновациях в университете и помощи нашим студентам и преподавателям, которые хотят создавать компании и действительно запускать эти компании. Если вы посмотрите на космос, то помогите научить наших студентов тому, что запуск компании в сфере высоких технологий может означать, что им придется пойти и получить 100 разных лицензий, так что, вероятно, это не имеет смысла. Мы лицензируем неэксклюзивную и никому не мешаем продвигать эту технологию. Это, пожалуй, первое собрание нестандартных основных патентов в области высоких технологий, что делает его в некоторой степени уникальным. Потому что, если вы оглянетесь назад, большинство комплексов было связано со стандартными основными патентами.

Вопрос эксклюзивности интересен. Вы не дадите исключительных прав на правильные сборы?