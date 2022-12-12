Как хорошее спортивное мастерство и освоение космоса помогают PR-сторителлингу

Картинки Игроки мужской сборной по футболу утешение для своих иранских противников После того, как Иран проиграл чемпионат мира, люди по всему миру переехали. Всего за несколько мгновений на футбольном поле эти спортсмены разрушили множество барьеров: политическое соперничество, традиционные гендерные роли и соперничество.

Особенно в это время года наше поляризованное общество может извлечь уроки из этого проявления человечности. Как коммуникаторы, мы тоже можем.

В нашу миссию входит формирование мировосприятия людей. На самом деле, в мире могло бы быть больше примеров, когда люди объединяются, а не разделяются.

а Хороший спорт Он в первую очередь хороший человек. Хорошее спортивное мастерство ставится выше преданности команде, даже победы. Означает уважение к сопернику и честную игру Принимайте потери с достоинством и вставать, когда он падает (и помогать упавшему противнику).

Точно так же вызывающие абоненты могут проявлять хорошее спортивное мастерство. Мы сталкиваемся с выбором формулировки потенциально вызывающих разногласия вопросов — какие слова использовать, изображения для публикации, повествования для выделения — будь то в пресс-релизе, публикации в социальных сетях или выступлении руководителя.

Вот несколько идей, как показать хорошее спортивное мастерство в рассказывании историй:

Без профилирования. Люди — личности. Они не являются их правительствами, религиями, национальностями, способностями или политическими взглядами. Рассказывая истории, используйте эти ярлыки только в случае крайней необходимости. Найдите точки соприкосновения. избегать Обе стороны неправильные уравнения. У всех одни и те же основные потребности: еда, кров, безопасность, любовь и удовлетворение. Начните свою историю там. Не создавайте конфликт. В каждой хорошей истории, конечно же, есть конфликт. Но это не должно исходить из искусственных различий между нами и ними. Пусть ваш герой преодолеет препятствие или достигнет цели, не создавая внешнего врага.

Еда на вынос за 250 миль

Помимо контакта и спорта, еще одной сферой, где царит хорошее спортивное мастерство, является освоение космоса. Космическая гонка в годы холодной войны началась с успеха Советского Союза Спутник Спутники.

Во многом эта гонка закончилась всего через 6 лет после США в 1969 году. Посадка Аполлона на Луну. Что эволюционировало, так это десятилетия международного сотрудничества в космосе.

Аполлон Союзпервая американо-советская космическая миссия, состоявшаяся в разгар холодной войны.

Даже сегодня, несмотря на большую напряженность, США и Россия сотрудничают по Международная космическая станция. совсем недавно, в сентябре Запуск астронавтов НАСА На станцию ​​на российском космическом корабле.

Пока их правительства спорят, астронавты и космонавты остаются, в прямом и переносном смысле, на высоте 254 мили над схваткой. Они ученые и исследователи, но они также и товарищи по команде.

Что коммуникаторы могут сделать из этого?

Оставайтесь на задаче. Не позволяйте проблемам за пределами вашей линии остановить прогресс вашей команды. Поддержите своих коллег. Неважно, что происходит в других местах организации — работайте с коллегами как сплоченная команда. Сосредоточьтесь на общей картине. Астронавты и космонавты на космической станции могут смотреть в окно на красоту Земли внизу. Когда они возвращаются к работе, они знают, что их усилия приносят пользу этой далекой планете.

Как коммуникаторы, мы можем помочь преодолеть разногласия в обществе, если сосредоточим наше повествование на том, что делает нас людьми. Истории нужны интересные, сложные, несовершенные персонажи, которые борются с трудностями. Это то, чем я занимаюсь — на Земле и в космосе.

Мелисса Мэтьюз — основатель Коммуникации Грин Спринг