Как художники, стоящие за “Stiel”, воплотили в жизнь путешествие Акивы

Джошуа сказал: «Успех в мире искусства – это то, что должно отражать своего рода самосознание, но для харедианцев такой успех не имеет значения, потому что вещи не оцениваются с точки зрения индивидуума или личного успеха». Саймон, бывший директор и главный куратор Музеев Израиля в Бат-Яме и профессор Пенсильванской академии изящных искусств в Филадельфии. «Если есть что-то, что не служит общественным интересам или не поддерживает религиозный истеблишмент, тогда для этого нет места».

В иудаизме прямо не запрещено изготовление предметов искусства – вторая заповедь («Не создавай себе кумира любого вида или изображения чего-либо на небе, на земле или в море») трактуется по-разному. Но, как говорится, посадите двух евреев в комнату и получите три мнения.

Илон иногда знает давление оппозиции. Хотя он не является строгим православным, но считает себя религиозным и художником-любителем. Задолго до того, как он начал работать на Shtisel, он написал короткометражный фильм о художнике-харедим, которого также звали Акива. Несколько месяцев спустя Илон встретил своего будущего писателя Йехонатана Индорского, который вырос в Хареди и посещал семинарию. Вместе они адаптировали телевизионную концепцию и добавили персонажей, создав расширенную семью Штисел.

Чтобы полностью реализовать это видение, им нужны были художники, чьи работы казались оригинальными в контексте. Он познакомился с Илоном Хальберштадтом в религиозной начальной школе только для мальчиков, где они быстро увлеклись своим совместным творчеством, вместе создавая комиксы, в том числе то, что Илон назвал «дикой» адаптацией Книги царей.

Позже они вместе учились в Иерусалиме у молдавского художника. Леонид Балаклав, Который находился под влиянием стиля постимпрессионизма в обоих. В Хальберштадте, который также является набожным человеком, Илон увидел подход к живописи, который может заменить Акиву.

«Этот аромат был рожден от Менахема», – сказал Илон о стиле Акивы. «Они разделяют юмор, сострадание и человеческую точку зрения. Кроме того, они принимают хрупкость всех существ».