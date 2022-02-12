Как чеченское похищение раскрывает проблемы Путина дома

МОСКВА. Президент России Владимир Путин напрягает свои военные и дипломатические мускулы в напряженном противостоянии с Западом из-за Украины, время от времени демонстрируя силу и угрозу в своем стремлении к глобальному влиянию. Но недавнее похищение 52-летней женщины-диабетика в центральной части России Он объяснил, что г-н Путин все еще сталкивается с раздражающими проблемами на своем заднем дворе, которые требуют умелого политического жонглирования.

Женщину Зарему Мусаеву вытащили из дома в тапочках и затолкали в черный внедорожник. После того, как люди, представившиеся сотрудниками милиции, ворвались в ее квартиру и избили ее мужа, Саиду Янгулбаеву, 63-летнего федерального судью в отставке из Чечни, и их адвоката.

Мужчины заявили, что должны были отвезти пару в Чечню, более чем за 1100 миль, чтобы допросить их в качестве свидетелей по делу о мошенничестве, но вскоре стало ясно, что похищение г-жи Мусаевой было частью охоты на двух их сыновей. Видные критики правительства разозлили чеченского диктатора Рамзана Кадырова.