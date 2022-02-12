Как чеченское похищение раскрывает проблемы Путина дома

МОСКВА. Президент России Владимир Путин напрягает свои военные и дипломатические мускулы в напряженном противостоянии с Западом из-за Украины, время от времени демонстрируя силу и угрозу в своем стремлении к глобальному влиянию. Но недавнее похищение 52-летней женщины-диабетика в центральной части России Он объяснил, что г-н Путин все еще сталкивается с раздражающими проблемами на своем заднем дворе, которые требуют умелого политического жонглирования.
Женщину Зарему Мусаеву вытащили из дома в тапочках и затолкали в черный внедорожник. После того, как люди, представившиеся сотрудниками милиции, ворвались в ее квартиру и избили ее мужа, Саиду Янгулбаеву, 63-летнего федерального судью в отставке из Чечни, и их адвоката.
Мужчины заявили, что должны были отвезти пару в Чечню, более чем за 1100 миль, чтобы допросить их в качестве свидетелей по делу о мошенничестве, но вскоре стало ясно, что похищение г-жи Мусаевой было частью охоты на двух их сыновей. Видные критики правительства разозлили чеченского диктатора Рамзана Кадырова.
Теперь, три недели спустя, г-н Янгулбаев бежал из России со своей дочерью, опасаясь за их безопасность, а г-жа Мусаева была взята под стражу по обвинению в нападении на сотрудника полиции, хотя ее адвокаты говорят, что она «еле ходила». Г-н Кадыров пообещал «позаботиться» о семье, заявив: «Семью Янгулбаевых ждет место в тюрьме или под землей».
Этот инцидент обнажил — не в первый раз — недостатки дьявольской сделки, которую г-н Путин заключил с г-ном Кадыровым, безжалостным лидером, который осуществляет почти полный контроль в Чечне, нестабильном регионе Северного Кавказа, где преобладают мусульмане. Население составляет 1,4 миллиона человек.
Жестокие эксцессы чеченского лидера являются частью множества внутренних трудностей, с которыми сталкивается г-н Путин, даже несмотря на то, что он занимает все более агрессивную позицию на мировой арене, концентрируя войска на границе с Украиной и стремясь переписать архитектуру европейской безопасности.
Г-н Путин наблюдает за плохо функционирующей экономикой, которая вращается только вокруг нефти и сырьевых товаров. Ему пришлось расправиться с русскими противниками, такими как Алексей А. Навальный, многих уводивший в ссылку под угрозой тюремного заключения. Он подавил критику в СМИ и попытался переписать российскую историю, ликвидировав самую известную российскую правозащитную группу, чья работа разоблачала жестокость советских времен.
Г-н Кадыров оказывает мощную электоральную поддержку г-ну Путину, одновременно подавляя сепаратистские настроения и политическую оппозицию в своем регионе. Взамен он получает непомерный бюджет и возможность управлять Чечней как своей вотчиной и безнаказанно преследовать несогласных с ним.
Но публичный характер похищения г-жи Мусаевой и молчаливое согласие Кремля нарушили этот баланс. Члены семьи записали этот эпизод на пленку и почти сразу же разместили его в социальных сетях, к большому разочарованию россиян, возмущенных снисходительностью г-на Путина к г-ну Кадырову.
«Путин заключил договор с Кадыровым и отдал ему чеченский народ в рабство», — сказал Илья Яшин, российский оппозиционный политик, написавший доклад о чеченском лидере в 2016 году после убийства лидера оппозиции Бориса Немцова в Москве. Он сказал, что похищение представляло собой силовую игру, которая показала, что Кадыров стоит выше закона.
Реакция в России едва ли помешала Путину неустанно преследовать свои стратегические цели. Но это создавало тревожный внутренний фон. В последние недели, Действия чеченского лидера широко освещались в независимых российских СМИ. Петиция г-на Яшина об отстранении г-на Кадырова от поста президента Чечни собрала 200 000 подписей.
Это был не первый случай, когда чеченские силы эффективно действуют за пределами своего региона — считается, что союзники г-на Кадырова несут ответственность за убийства его критиков в России и Западной Европе. Но Ольга Садовская из российского Комитета против пыток сказала, что инцидент, произошедший в Нижнем Новгороде, всего в 420 км от Москвы, показал, что «география этих похищений расширяется».
Два сына г-жи Мусаевой, Абубакар, 29 лет, и Ибрагим, 27 лет, говорят, что, по их мнению, их мать была арестована, потому что власти не смогли связаться с ними после того, как они бежали за границу, опасаясь, что их подвергнут пыткам и даже убьют.
Абубакар Янгулбаев, юрист-правозащитник Комитета против пыток, был занозой в боку г-на Кадырова из-за работы организации, разоблачающей нарушения прав человека в Чечне. Широко распространено мнение, что Ибрагим Янгулбаев стоит за популярным Telegram-каналом 1ADAT, который призывает к независимости Чечни от Москвы и публикует материалы, оскорбляющие г-на Кадырова и правительство.
«Это процесс захвата заложников с требованием определенных людей — меня и моего брата — вернуться в Чечню для казни Кадыровым», — заявил Абубакар Янгулбаев в видеоинтервью из неизвестного европейского города, где он искал защиты. «Это типичное террористическое поведение».
Таня Лукшина из Хьюман Райтс Вотч сказала, что принудительное возвращение г-жи Мусаевой в Чечню «соответствует давней схеме коллективного наказания, когда чеченское руководство преследует целые семьи, даже дальних родственников, за предполагаемые действия одного из ее членов».
Власти Чечни сослались на яростную демонстрацию 2 февраля в столице Грозном, о которой, по их словам, Он привлек сотни тысяч человек – непроверенное число – в качестве доказательства поддержки жесткой позиции г-на Кадырова в отношении семьи Янгулбаевых. Участники оскорбили семью и сожгли их фотографии.
«Так г-н Кадыров показывает Кремлю, что он все контролирует», — сказала Лукшина, имея в виду митинг.
Два брата говорят, что они могут быть более полезными для своей матери со стороны. Правозащитники говорят, что обвинение г-жи Мусаевой — это сомнительный способ держать ее под стражей не менее двух месяцев, несмотря на то, что по российскому законодательству диабетики не могут содержаться в спецприемниках.
На слушаниях в Верховном суде Чечни в четверг она потребовала, чтобы ее поместили под домашний арест, заявив: «Я тихо умираю». Ее просьба была отклонена. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.
Действия против семьи Янгулбаевых и их сторонников вызвали лишь сдержанную реакцию Кремля. После встречи г-на Путина с г-ном Кадыровым в Москве на прошлой неделе официальный представитель Кремля Дмитрий С. Песков сообщил, что двое мужчин «обсудили экономические вопросы», и добавил, что «затрагивались вопросы, связанные с работой правоохранительных органов», без каких-либо подробностей и осуждения.
Перед этой встречей г-н Кадыров назвал Елену Милашину, известную журналистку, освещающую нарушения прав человека в Чечне, и главу Комитета против пыток Игоря Каляпина «пособниками террористов» из-за их поддержки Янгулбаевых. Он сказал, что чеченские власти «всегда ликвидировали террористов и их пособников», и попросил Правоохранительные органы почему бы не возбудить против них уголовные дела.
Песков заявил, что комментарии представляют собой «личное мнение» чеченского лидера.
Некоторые критики интерпретируют молчание Кремля по этому вопросу как признак слабости путинского правительства.
«Это свидетельствует о том, что в борьбе с г-ном Кадыровым, условно говоря, федеральная власть слаба, и Кремль чувствует и понимает эту слабость», — сказала г-жа Садовская из Комитета против пыток.
Многие аналитики говорят, что г-на Путина просто не волнуют действия Чечни, какими бы жестокими они ни были, до тех пор, пока никто из его близких не станет мишенью. Москва вела две войны против чеченских сепаратистов, в 1994–1996 и 1999–2009 годах, в которых погибло более 160 000 человек.
Г-н Кадыров воевал на стороне своего отца против России в первую чеченскую войну, но во время второй войны оба перешли на сторону России, став влиятельными людьми. Нынешние войны рассматриваются как поворотный момент для постсоветской России, потому что кампания против Чечни укрепила имидж Путина, способствовала его приходу к власти и фактически положила конец периоду открытости и либерализма, последовавшему за распадом Советского Союза. . союз.
Отец г-на Кадырова, Ахмед, стал первым президентом Чечни, но был убит в 2004 году. Его сын вступил в должность в 2007 году, вскоре после того, как ему исполнилось 30 лет. С тех пор сочетание принудительного насилия и безоговорочной поддержки г-на Путина удерживает его у власти.
Он регулярно получает более 95 процентов голосов на выборах. Он выступает за консервативную интерпретацию ислама, которая подавляет права женщин, а его силы безопасности организовали массовые аресты представителей ЛГБТ.
«Чечня — это классическая диктатура во главе с сумасшедшим тираном, который использует закон только в личных целях», — заявил в интервью Абубакар Янгулбаев. И каждый год Путин говорит, что Кадыров великий человек.
Его брат Ибрагим, выступающий за независимость Чечни, сказал, что считает г-на Кадырова «чисто кремлевским проектом», используемым для подавления оппозиции таким людям, как он, стремящимся к независимости от власти Москвы.
«Путин поставил Кадырова у власти, чтобы силой удерживать Чечню в таком состоянии, чтобы Чечня вообще не думала о независимости», — сказал он, поэтому его сторонники «похищают людей, которые говорят то, что думают».
Алина Лубзина участвовала в подготовке отчета.
«Любитель алкоголя. Дружелюбный вебоголик. Пожизненный телеведущий. Гордый интроверт».