Как этот астронавт справился с американо-российскими отношениями в космосе

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Марк Ванде Хэй, 55 лет, астронавт НАСА, чей последний полет на Международную космическую станцию ​​занял 355 дней и установил рекорд самого продолжительного космического полета американского астронавта. Он живет в Хьюстоне со своей женой. Когда люди думают об астронавтах, они часто думают об освоении космоса, но, учитывая ваш рекорд 355 дней в условиях микрогравитации, я хотел спросить о вашем физическом восстановлении — его важности и о том, что помогает нам учиться.

Что ж, когда мы, в конце концов, отправимся на Марс, мы собираемся совершать очень длительные космические полеты такого рода, просто чтобы попасть туда, наверное. Марс — это просто очень долгий путь. Трудно даже понять это расстояние.

Это действительно займет год, чтобы добраться туда?

может быть. Я не хочу упоминать, сколько времени — технический прогресс мог бы сократить его, — но путешествие в один конец важно. И потом, конечно, нужно находиться там какое-то время, буквально до тех пор, пока планеты не сбалансируются должным образом, наверное, чтобы вернуться домой. Потом еще долгий путь обратно. И все это без присутствия медицинского персонала, как это было, когда я приехал, чтобы меня принять. Поэтому нам очень важно понять, что человек может делать после длительного пребывания в невесомости — как он может себя вести на Земле, что он может сделать, чтобы позаботиться о себе.

Когда я вернулся в Казахстан, я прошел несколько медицинских осмотров в течение первого часа после моего возвращения на Землю, чтобы попытаться оценить, насколько вы функциональны. Потом еще через восемь часов. Снова в течение 24 часов и снова через неделю. Просто пытаюсь увидеть, как быстро мы восстановимся. И поскольку у нас не так много точек данных, очень важно, чтобы мы собирали данные.

Что-то из этого было для вас неожиданным?

Я был на самом деле приятно удивлен, потому что я мог так хорошо ходить. Но как только я закрыл глаза, я понятия не имел, в какую сторону я поднялся. И поэтому, чтобы сделать шаг вперед, я прислонился к человеку рядом со мной, потому что не мог оставаться в вертикальном положении без посторонней помощи, когда мои глаза были закрыты.

Как бы вы описали это тому, кто не проходил через эту ситуацию? Вам кажется, что вы во сне и пытаетесь двигаться? Или под водой?

Боже мой, ну, я пойду вперед и скажу это — надеюсь, это не слишком смущает меня. Но это было похоже на пьяного подростка, пытающегося скрыть тот факт, что ты расстроен своими родителями. Чтобы иметь возможность ходить, но вам нужно было вкладывать много умственной энергии в ходьбу, чтобы она казалась более естественной, чем обычно. READ Английский - это язык науки, но точность затруднена, если вы не носитель языка.

За две недели до твоего возвращения домой [aboard a Russian spacecraft]Россия вторглась УкраинаНапряженность между США и Россией обострилась. Я был там с двумя русскими космонавтами. Как это было для всех вас, как людей, как представителей ваших стран?

Все вышеперечисленное, я бы сказал. Я был одним из их товарищей по команде. Мы были частью команды. Я много тренировался с моими российскими коллегами. Особенно с Петром [Dubrov]; Все 355 дней я провел в космосе с Петром. На данный момент они были, и я уверен, что до конца моей жизни они будут очень близкими друзьями. Так что на человеческом уровне я определенно говорил с ними о том, что они думают по этому поводу. Я не хочу давать их ответы. Но, знаете ли, они люди. Источники информации, на которые мы полагаемся при формировании нашего мнения, оказывают значительное влияние. Источники информации, которые люди используют, меняют их точку зрения. Иногда для меня это был шанс задать вопросы, иногда это был шанс проделать дыры в логике людей и сказать: «Эй, ты думал об этом?»

Я, конечно, не сомневался в том, как отнесется ко мне российская космическая программа. Откровенно говоря, наше взаимодействие и партнерство с русскими были одной из причин, по которой мы смогли профинансировать космическую программу. Потому что людей, которых не волнует освоение космоса, некоторые из этих людей очень заботятся о международных отношениях. И поэтому то, что в космической программе происходило что-то, что позволило нам расширить международное сотрудничество, сделало наше сотрудничество с русскими или Советским Союзом в то время чем-то очень важным во время холодной войны.

Можете ли вы поделиться выводами из такого рода сотрудничества, которые люди, занимающиеся международными отношениями, или правительственные лидеры в разных странах могут использовать при прокладывании мирного пути вперед?

Я думаю, что ключ к успеху для всех, кто вовлечен, заключается в том, чтобы просто поинтересоваться, какова точка зрения другого человека, и быть достаточно скромным, чтобы понять, что, возможно, мы недостаточно хорошо понимаем, и попытаться продолжать задавать вопросы. Если каждый подходит к вещам с этой точки зрения, есть большая надежда.

Вы служили в армии, прежде чем стать космонавтом. Сформировал ли этот уровень международного сотрудничества с так называемым «врагом» холодной войны — вы выросли в ту эпоху, как и я — ваше представление о своей роли в вооруженных силах или роли вооруженных сил в целом? READ ОБСЕ должна участвовать в обсуждении предложений России по европейской безопасности - министерство иностранных дел - армия и оборона

О Господи. Это большой вопрос. Так что я определенно думаю, что для среднего американца у нас нет возможности общаться с русскими. Раньше я был вторым пилотом российского космического корабля. У меня было много возможностей пообщаться с русскими. И из-за этого в русской культуре есть много действительно крутых вещей, которые я считаю удивительными. И у нас есть стереотипы о русских, и я понимаю, что у нас есть некоторые искаженные взгляды. Например, какое-то время во время моей предыдущей поездки мы встречались раз в неделю и смотрели фильм. Американская группа поддержки на месте действительно хорошо координировала свои действия с режиссерами, которые были рады поделиться с нами своим фильмом. Еще до того, как он появится в кинотеатрах, мы получим последние блокбастеры и посмотрим их вместе. Много боевиков. И я однажды понял, что все плохие парни были русскими.

да. Даже думать об этом у меня мурашки по коже, потому что в какой-то момент я посмотрел на своих товарищей-астронавтов и сказал: «Как вы себя чувствуете при этом?» И они сказали: «Это немного страшно, когда мы видим, что все в Соединенных Штатах и ​​средства массовой информации в Соединенных Штатах изображают русских злыми». И поэтому мы перешли к тому, что вместо того, чтобы просто получить последний фильм, каждый получил роль, чтобы выбрать фильм, который они видели и хотели поделиться со всеми остальными. Из-за этого он стал больше похож на кинофестиваль, веселее и менее неловко.

С такой уникальной точкой зрения, эта небольшая группа из вас, чем бы вы поделились с людьми — простыми людьми, военнослужащими — в обеих странах?

Я бы сказал, что очень легко ненавидеть человека или группу людей, о которых вы ничего не знаете. Я думаю, что люди склонны помещать людей в категорию «других». И если вы держите его достаточно далеко, очень легко подумать о нем плохо. Поэтому я думаю, что если мы собираемся иметь более мирное будущее, мы должны искать возможности для общения и общения, откровенно говоря, с людьми, которых мы, возможно, пытаемся избегать. И, честно говоря, это относится и к политике в Соединенных Штатах.

Беспокоитесь ли вы о том, что дальнейшее ухудшение отношений, даже после вашего возвращения домой, может сделать с космической программой, если сотрудничество прекратится? И вы думаете, она будет?

Я думаю, что это намного выше моей зарплаты — к счастью, мне не нужно беспокоиться о таких вещах. И в Космическом центре имени Джонсона, и в штаб-квартире НАСА есть действительно хорошие люди, которые очень много работают. Поэтому я уверен, что у нас есть нужные люди с нужным набором навыков и правильной точкой зрения, чтобы попытаться заставить все двигаться вперед. И я знаю, что с российской стороны есть люди, которые делают то же самое и действительно пытаются найти способы сотрудничества. Поэтому я думаю, что лучше всего сказать, что я оптимист. Это совсем не то, что не дает мне спать по ночам. Я не говорю, что у меня есть какое-то особое понимание, которое позволяет мне знать, что будущее будет именно таким; Я просто говорю, что я надеюсь на это. READ Российская ракета Союз выводит на орбиту спутник для сбора разведданных - Spaceflight Now

Значит, все эти посты в Твиттере тебя не беспокоят?

Я слышал об этом от своей жены. Некоторые намеки заключались в том, что мои товарищи по команде могут оставить меня позади. Я рассмеялся, когда услышал об этом. Я сказал: «О, это невозможно». Это не было чем-то, о чем мы беспокоились. Я имею в виду, самый трудный разговор был не с моими товарищами по команде. Это было с моей женой, которая пыталась сказать, типа: «Это абсолютно невозможно».

Я думаю, что самым трудным для меня было увидеть, как из-за недостатка фактов пробелы заполнены предположениями. И во многих случаях это выглядит так, как если бы эти предположения были правдой. И это меня обеспокоило, когда я увидел, что известные СМИ заполняют эти пробелы, но с уверенностью. Я живу историей. я Он знал Факты очевидны. Мы не часто оказываемся в таких ситуациях. Так что это был действительно хороший урок для меня, чтобы узнать, как вы должны быть такими особенными, потому что, если вы принимаете все это и просто впитываете все без критического взгляда на эти вещи, вы можете пойти по неправильному пути.

Это не первый случай, когда у нас возникают конфликты с Россией или Советским Союзом в ходе нашего сотрудничества в космических программах. И я думаю, что очень важно, чтобы мы продолжали это сотрудничество, потому что все пути к миру, откуда бы мы ни начинали, всегда включают в себя разговоры. И у нас должны быть такие отношения, в которых мы можем разговаривать с людьми, которые доверяют друг другу, чтобы достичь того, чего мы все хотим.