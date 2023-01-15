Как это остановить и почему углекислый газ имеет значение

Ученые всего мира стремятся узнать больше о том, как повышение средней температуры по всему миру влияет на погоду. Они говорят, что становится все более вероятным, что изменение климата увеличит интенсивность, частоту или продолжительность погодных явлений.

Это приводит к более высоким температурам во время волн тепла и увеличению процента осадков к сильным штормам. Это также может привести к тому, что погодные явления произойдут вне времени или места, где они обычно происходили в прошлом.

Но что вызывает изменение климата? Почему глобальные температуры растут? Является ли теплый климат ответственным за стихийные погодные явления? Вот некоторая основная информация:

Что означает изменение климата?

Погода – это то, что вы видите за окном. Климат – это то, что происходит в районе в течение нескольких лет или десятилетий. Изменение климата — это наблюдаемая разница в долгосрочных трендах температуры воздуха, воды и океана, а также погодных условий в долгосрочной перспективе.

Станции мониторинга по всему миру дополняют растущий объем информации о том, как меняются температура и осадки. У некоторых есть десятилетия измерений, в то время как у других есть данные более чем за столетие. В Японии зафиксировали начало цветения сакуры более 1200 лет назад.

Ученые используют эти исторические записи для изучения роста средней глобальной температуры. Например, записи показывают, как рано поднимается сок в кленовых деревьях или когда сезоны лесных пожаров начинаются раньше. Они знают, что более высокие температуры задерживают образование льда в районе Великих озер, когда более высокая температура воды приводит к образованию большего количества снега, образующегося при воздействии на озеро.

Определения:Является ли изменение климата тем же, что и глобальное потепление?

Последствия:Как изменение климата нарушает нашу повседневную жизнь и способствует стихийным бедствиям.

Что является наиболее важной причиной изменения климата?

в Наибольшее влияние на меняющийся климат планеты По данным Агентства по охране окружающей среды США, это выбросы в атмосферу от сжигания нефти, газа и угля для перевозки людей и товаров из одного места в другое и для выработки энергии.

Вот как это работает:

Углекислый газ и другие природные газы всегда были рядом. в атмосфере, поддерживая тепло в мире так же, как оранжерея сохраняет жизнь тропическим растениям зимой. Ученые видят «парниковый эффект» в ледяных кернах, отложениях и годичных кольцах деревьев.

в атмосфере, поддерживая тепло в мире так же, как оранжерея сохраняет жизнь тропическим растениям зимой. Ученые видят «парниковый эффект» в ледяных кернах, отложениях и годичных кольцах деревьев. Недавние измерения показывают, что выбросы углекислого газа растут . С 1958 года уровень содержания углекислого газа в атмосфере, измеренный в обсерватории Мауна-Лоа на Гавайях, вырос с 316 частей на миллион до 417 частей на миллион.

. С 1958 года уровень содержания углекислого газа в атмосфере, измеренный в обсерватории Мауна-Лоа на Гавайях, вырос с 316 частей на миллион до 417 частей на миллион. Измеренное в таких малых количествах изменение может показаться незначительным. Однако из-за того, что количество углекислого газа увеличилось более чем на 30%, говорят НАСА и другие организации. Изменения оказывают значительное влияние на средние глобальные температуры. .

. Национальные и международные исследования подтверждают, как это сделать Избыток углекислого газа задерживает избыточную энергию Это заставляет планету нагреваться быстрее.

Если двуокись углерода удвоится по сравнению с доиндустриальным уровнем, сквозняк Самая последняя национальная оценка климата Он сказал, что глобальные температуры могут подняться на 4,5-7,2 градуса, что приведет к смертельным волнам тепла, неурожаю и другим каскадным эффектам по всему миру.

Каковы другие причины изменения климата?

Производство, добыча полезных ископаемых и лесозаготовки.

Выброс метана и закиси азота также способствует глобальному потеплению.

Южное колебание Эль-Ниньо, модель изменения температуры воды в Тихом океане, может изменить погодные условия.

Извержения вулканов могут производить выбросы двуокиси углерода, нагревающие землю, а также аэрозольные частицы, обладающие охлаждающим эффектом.

Как остановить изменение климата

Так что же можно сделать, чтобы предотвратить катастрофические последствия, если выбросы и температура будут продолжать расти?

Ученые Организации Объединенных Наций и правительства всего мира говорят, что выбросы ископаемого топлива должны быть сокращены и в ближайшее время, чтобы избежать «катастрофических последствий». Согласно данным исследования, чтобы удержать рост средней глобальной температуры на уровне 2,7 градуса по сравнению с концом XIX века, к 2050 году мир должен достичь «чистого нуля» выбросов углекислого газа. Самая последняя оценка климата.

Мир не может сократить все выбросы, поэтому для достижения нулевых выбросов необходимо удалять углекислый газ из воздуха как естественными, так и механическими средствами, сообщает Межправительственная группа ООН по изменению климата. Сюда входят такие меры, как сохранение и защита лесов и водно-болотных угодий, в которых накапливается углерод, и разработка технологий, способных эффективно поглощать углерод из воздуха.

Другие подходы, рекомендуемые Организацией Объединенных Наций и другими организациями, включают менее углеродоемкий образ жизни и увеличение использования возобновляемых источников энергии.

Согласно Национальной оценке климата, даже если мир достигнет нулевого уровня выбросов, будет невозможно предотвратить уже происходящее потепление.

Копать глубже:

Дина Войлс Пулвер освещает вопросы климата и окружающей среды для USA TODAY. С ней можно связаться по адресу [email protected] или @dinahvp в Twitter.