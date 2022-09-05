Как это работает? — Российская звезда Андрей Рублев указывает на привилегированное отношение к таким игрокам, как Александр Зверев и Маттео Берреттини, на ATP Tour.

Андрей Рублев вернулся на корт и вышел в четвертый круг Открытого чемпионата США. Игрок пропустил весь травяной сезон из-за запрета на участие российских и белорусских игроков. в мире нет. Он сделал 11 камбэков в сезоне на кортах с твердым покрытием и показывает достойную форму. Он мудро провел время перед началом Открытого чемпионата США.

Однако он выразил сомнения и негодование по поводу того, что не может быть рядом с большими звездами, как другие игроки. Рублев рассказал о некоторых случаях, когда он выражал недоумение по поводу того, как игроки получали места в первом ряду.

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Андрей Рублев сомневается в недостатках IMG в концертах и ​​других играх

Рублев посетил Гарри Стайлса и 21 пилота. игрок Он сказалИ «По понедельникам и пятницам я ходил к Гарри Стайлсу, а по вторникам — к Twenty Pilots». Он очень любил Twenty One Pilots и сказал: «Я хотел снова пойти в Twenty Pilots, но они выступали только один раз».

Теннис — ATP Masters 1000 — Мастерс Монте-Карло — Загородный клуб Монте-Карло, Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция — 16 апреля 2021 г. Реакция россиянина Андрея Рублева во время его четвертьфинального матча против испанца Рафаэля Надаля (REUTERS/Eric Gaillard)

Кроме того, его спросили, может ли он встретиться с ними, в шутку вкопавшись в международную группу управления (IMG). Он сказал, «Нет, они не делают эти вещи для меня». Рублев поделился своим недоумением по этому поводу и сказал: «Я не знаю, как все игроки встретились со всеми звездами». Он рассказал об одном случае и сказал: «Вы не представляете, однажды я попросился на игру НБА в Майами, и мне дали последний и последний ряд наверху. И я думаю, что в то время я был в десятке лучших».

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в мире нет. 11 Он действительно пытается найти способ быть в первом классе. Он сказал, «И тут я вижу всех ребят, Зверева, Сунего, Берреттини, Радда, они все в первом ряду, фотографируются со всеми звездами, и я говорю: «Как это? «Я все еще хочу знать, как это делается».

Рублев в харде

Рублев не мог играть на основных травяных кортах из-за запрета Уимблдона на участие российских и белорусских игроков. Он выразил обеспокоенность жертвами российско-украинского конфликта и призвал к миру. Игрок вернулся на Citi Open и дошел до полуфинала.

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На Открытом чемпионате США он дошел до четвертого раунда Большого шлема и будет стремиться выиграть свой первый титул Большого шлема. В этом раунде он встретится с британцем Кэмероном Норри. Как вы думаете, сможет ли Рублев выиграть US Open в 2022 году?