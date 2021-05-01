Как ядерная катастрофа на Чернобыльской АЭС повлияла на историю России и современной Украины

Общий вид заброшенного города Припять, примерно в 3 км от Чернобыля. … [+] Атомная электростанция в Украине, вторник, 4 февраля 2020 г. (AP Photo / Efrem Lukatsky) Агентство новостей



1 мая был одним из самых больших праздников в советском календаре – Днем труда. В 1986 году то, что произошло несколькими днями ранее, было омрачено празднованием по всему Советскому Союзу: Чернобыльская ядерная катастрофа. Неуверенный ответ советского руководства заключался в том, чтобы забрать жизни и, возможно, ускорить распад самого Советского Союза.

В ночь с 25 на 26 апреля произошел взрыв на Чернобыльской атомной электростанции, которая тогда называлась Украинской Советской Социалистической Республикой, одной из пятнадцати республик, входящих в состав СССР. В результате взрыва высвободилось большое количество смертоносного радиоактивного материала, который затем распространился за пределы зоны бедствия.

Кремль пытался скрыть чернобыльскую катастрофу

Советские власти изначально пытались скрыть катастрофу. 30 тысяч жителей соседнего города Припять не были выселены из домов до 27 апреля. Но масштаб опасности был таков, что молчать нельзя. В течение нескольких дней в Скандинавии были обнаружены необычно высокие и тревожные уровни радиации. Секрет больше не может быть сохранен.

Кремль пытался промолчать, но их усилия не увенчались успехом. 29 апреля, Лондон Раз На первой полосе со ссылкой на сообщения из Стокгольма, Швеция, содержалось предупреждение о «массовой утечке ядерного оружия на советском заводе».

Вскоре западные корреспонденты в Москве осознали, что разворачивается за пределами советской столицы. Советские власти должны были отреагировать – но неохотно. «Они намеренно пытались скрыть происходящее», – сказал Филип Таубман, который в то время находился в Москве в качестве репортера Нью-Йорк Таймс , Он сказал мне в интервью для моей книги, Московское представительство: репортажи о России от Ленина до Путина.

Действительно, советское руководство сейчас попалось, по крайней мере частично, в ловушку, созданную им самим. В рамках программы реформ, известной как «перестройка» или «реконструкция», которую Михаил Горбачев начал, когда в прошлом году стал лидером Советского Союза, журналистов поощряли откровенно рассказывать о недостатках плановой коммунистической экономики.

“Злится из-за того, что не откровенен”

Это распространилось на беспрецедентное сомнение в официальных заявлениях в обществе, где Коммунистическая партия доминирует в средствах массовой информации. Табман процитировал пресс-конференцию, посвященную Чернобылю, как один из первых случаев, когда он увидел советских репортеров, «рассерженных отсутствием откровенности» в официальных заявлениях.

Файл. На этой фотографии, сделанной 1 мая 1986 года в украинской столице, Киеве, люди собираются, чтобы отпраздновать май месяц. … [+] Через несколько дней после фатального взрыва четвертого блока Чернобыльской АЭС. (Фото AP) Агентство новостей



Митинги ко Дню труда продвигаются вперед

Оглядываясь назад, можно сказать, что одним из наиболее тревожных аспектов первоначального освещения событий было то, что московские власти настаивали на том, чтобы первомайские митинги в Киеве продолжались в обычном режиме – чтобы попытаться убедить людей в том, что все в порядке. Те, кто празднует праздник на улицах, подвергают себя опасности радиации.

Но такая жестокость имела свою цену. Это подорвало уверенность в способности властей управлять автомобилем. Один из самых последних рассказов о катастрофе можно найти в многочисленных интервью, которые лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич дала о своей книге. Молитва Чернобылю (Также переводится как Звуки из Чернобыля).

Одним из источников, использованных создателями сериала HBO об Армагеддоне, была работа Алексиевича. Чернобыль. Автор рассказал о теледраме А. Интервью 2019 года для RFE / RL.

Протест – и конец советской системы

«Чернобыль спровоцировал массовое движение протеста против властей», – писал историк из Гарварда Сергей Блохи в своей книге 2014 года: Последняя Империя: Последние дни Советского Союза.

Сам Советский Союз распался в 1991 году. Взрыв в реакторе стал расколом в Советском Союзе, который не только унес бесчисленное количество жизней – природа излучения и его задержка означает Истинное число погибших, возможно, никогда не будет известноНо это также способствовало упадку политической системы.