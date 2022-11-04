Как язык искажает ваше восприятие времени и пространства

испанский одноязычный Найдите мяч, используя внутреннюю ссылку Кадр 78% времени и одноязычный английский 52% времени. Англоговорящие выбирают внутренний фрейм только в том случае, если используется притяжательное предложение «мяч слева от собаки». Фраза не была важна для говорящих по-испански. Они просто предпочитали внутренний каркас, если только вещь не была неодушевленной — это была ваза или машина, а не собака, статуя или человек.

в Продолжить изучение, Тенбринк показал, что испано- и англоговорящие носители находились где-то посередине между одноязычными испано- и англоязычными носителями, и на них больше повлияла система отсчета, более распространенная в стране, в которой они живут. по-разному, — говорит Тенбринк, — Когда говорящий говорит на обоих языках, его предпочтения меняются по-разному. Я подумал, что это очень круто, потому что люди обычно не понимают, что их предпочтения меняются, потому что они выучили второй язык».

В любом случае, кое-что нужно иметь в виду, если вы выбираете место для встречи с кем-то, кто говорит на другом языке.

Носители некоторых языков также больше внимания уделяют действиям, чем более широкому контексту. При просмотре видео, содержащих действия, оно обычно нравится носителям английского, испанского, арабского и русского языков. Опишите, что произошло с точки зрения действия, как «человек, идущий». С другой стороны, говорящие на немецком, африкаанс и шведском языках сосредоточились на общей картине, включая конечную точку, описывая ее как «человека, идущего к машине».

Атанасопулос вспоминает случай, который показал, как это может помешать навигации. Работая над языковым проектом, он отправился на прогулку с группой международных исследователей в английскую сельскую местность. С целью перехода из города в деревню они должны были пройти через частную усадьбу, идя по полю, согласно инструкции, на которой появляется табличка с надписью: «Идти по полю по диагонали». Для говорящих по-английски и по-испански это было трюизмом. Но говорящий по-немецки колебался, выглядя немного смущенным. Когда я показал дорожку через поле, а в конце ее была церковь, я наконец сделал вывод: «А, значит, нам идти к церкви?» Ей нужны были начальная и конечная точки, чтобы визуализировать диаметр, на который ссылался маркер.

По мере роста этого объема исследований становится все более очевидным, что язык влияет на то, как мы думаем и воспринимаем окружающий мир. Это не означает, что какой-либо язык «лучше» другого. Как утверждает Тенбринк, «язык будет развивать то, что нужно его пользователям».

Но понимание того, как различаются языки, может помочь вам лучше думать, ориентироваться и общаться. И хотя многоязычие не обязательно сделает вас гением, мы все можем обрести новую перспективу и более гибкое понимание мира, выучив новый язык.

* Мириам Франкель и Мэтт Уоррен — научные журналисты и авторы. Вы ясно мыслите?

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