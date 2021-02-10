Как я могу улучшить международный набор персонала в нашу компанию? TechCrunch

Вот еще одна версия Из нашей колонки советов «Дорогая Софи», в которой даются ответы на иммиграционные вопросы о работе в технологических компаниях.

«Ваши вопросы жизненно важны для распространения знаний, которые позволяют людям во всем мире подниматься выше пределов и реализовывать свои мечты». Софи АлькорнИммиграционный поверенный Кремниевой долины. «Независимо от того, работаете ли вы в отделе кадров, являетесь основателем или ищете работу в Кремниевой долине, мне это нравится. Ответьте на ваши вопросы В моей следующей колонке “.

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Дорогая Софи:

Нам было нелегко заполнить вакансии инженеров и другие должности в нашей компании, и мы планируем предпринять более согласованные усилия по набору персонала на международном уровне.

Есть ли у вас предложения по привлечению рабочих из-за границы?

– Активно в Pacifica

Уважаемый проактивный,

Да, у меня есть много предложений о том, что вы можете сделать для поддержки международных талантов, заинтересованных в переезде в Соединенные Штаты. Иммиграция – это огромное преимущество для привлечения лучших и ярких членов команды со всего мира. Обеспечение иммиграционной безопасности с помощью визовой практики и программ грин-карт способствует удержанию этих выдающихся людей. Рассмотрите возможность спонсирования иностранных студентов и других подходящих кандидатов для участия в лотерее H-1B, которая состоится в марте.

В настоящее время лотерея H-1B будет случайной, а не платной. Мы ожидаем, что процесс электронной лотереи будет проходить в следующие сроки:

9 марта, 9:00 по тихоокеанскому стандартному времени: открывается регистрация на H-1B.

25 марта, 9:00 по московскому времени: процесс регистрации H-1B завершается.

31 марта: Вы узнаете, были ли получатели H-1B выбраны электронным способом в этом начальном раунде розыгрышей.

1 апреля: первая дата подачи заявок H-1B, указанная в лотерее для запроса, – 01.10.2021 или более поздняя дата начала.

30 июня: Последний ожидаемый день для завершения подачи ходатайств H-1B, определенных в первом раунде лотереи.

После 30 июня: вторая лотерея может быть проведена для заявок, поданных в марте.

Благодаря H-1B и другим проактивным мерам иммиграционной поддержки, которые вы можете предпринять, члены вашей международной команды получат большее чувство иммиграционной безопасности. Это позволяет им сосредоточиться на своей работе, а не беспокоиться о своем иммиграционном статусе. Вот мои рекомендации по привлечению международных талантов из-за границы и повышению производительности и лояльности.

Установите иммиграционную политику вашей компании

Я рекомендую работать с опытным иммиграционным адвокатом, который может помочь вашей компании разработать иммиграционную политику, основанную на основных ценностях вашей компании, бюджете найма и иммиграции, а также плане роста. Думайте об иммиграции как о выгоде и способе выделить вашу компанию среди других при найме лучших специалистов. Предоставление иммиграционных льгот и иммиграционной безопасности имеет большое значение для повышения лояльности и долголетия членов команды.

Для некоторых компаний лучшей политикой может быть отсутствие политики, но важно обсудить ее и то, как это повлияет на вашу способность принимать решения и составлять бюджет. Что касается других компаний, они применяют ограниченную иммиграционную политику, например, как можно быстрее нанять 40 инженеров. Даже с децентрализованной рабочей силой новый сотрудник может быть счастлив переехать из Украины в Айдахо, даже если ваша компания там не находится.