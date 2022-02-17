Как Chrome OS Flex может превратить ваш старый MacBook в ноутбук iCloud

Большинство пользователей Mac не мечтают заменить macOS чем-либо, кроме последнего обновления, но Google, по крайней мере, хочет, чтобы вы рассмотрели другой вариант: Chrome OS.

Google описывает свою новую Chrome OS Flex как «бесплатный и надежный способ» установить операционную систему Google онлайн на любой Mac или ПК. Целевая аудитория — это школы и компании, нуждающиеся в деньгах, которые ищут «современные вычисления с облачным управлением», но это также очень заманчиво для обычных пользователей. Chrome OS Flex предлагает тот же забавный интерфейс, что и файл. Хромбук (за исключением приложений для Android) с обширной библиотекой веб-приложений и расширений Google.

Звучит безумно, но это не так. Chrome OS Flex не рассчитана на производительность современных устройств Apple Silicon Mac. Вместо этого он предназначен для тысяч компьютеров Mac и ПК, пылящихся на полках и спрятанных в ящиках, которые годами не включались и не обновлялись. Он медленный и громоздкий, с недостаточным пространством или памятью, но в нем еще осталось немного жизни. И Google хочет выжать из них все до последнего.

Chrome OS никогда особо не заботилась о спецификациях, как работают Mac и ПК. Конечно, вы можете получить Chromebook Core i7 с 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти, но высококлассные характеристики в значительной степени не нужны. Chrome разработан как быстрая облачная операционная система, которая не увязнет в файлах журналов и кеше. Таким образом, Chrome OS Flex требует только 4 ГБ ОЗУ и 16 ГБ памяти, поэтому любой старый Mac справится с задачей. Google заявляет, что Chrome OS Flex можно установить за «несколько минут», и она была протестирована на Mac в начале года. Макбук 2009Хотя в основном любая последняя модель будет работать, если у вашего Mac есть работающее подключение к Интернету.

С Chrome OS Flex и iCloud ваш старый Mac снова может стать мощной машиной. IDG READ С переходом на Wear OS Samsung хочет, чтобы владельцы первых часов Android перешли на Tizen.

Генеральный директор Google Сундар Пичаи написал в Твиттере, что он обеспечивает «такую ​​же скорость, безопасность и простоту Chrome OS для существующих устройств», и это звучит как отличное решение. Chrome OS Flex идеально подходит для старого Mac, который не может должным образом запускать Big Sur или Monterey, который вы хотите подарить ребенку или пожилому родителю. Приложения Google явно находятся в центре внимания, но вы также можете получить доступ к приложениям iCloud: Mail, Contacts, Calendar, Photos, Drive, Notes и Reminders, а также Pages, Numbers и Keynote.

Для начала вы можете зарегистрироваться для получения раннего доступа на Веб-сайт Chrome OS Flex. После регистрации и загрузки файла Инструмент расширения восстановления ChromeGoogle предоставит инструкции о том, как создать загрузочный диск на USB-накопителе с объемом памяти не менее 8 ГБ, который можно использовать либо для постоянной установки Chrome OS Flex на ваш Mac (и замены уже имеющейся версии macOS), либо для его запуска. непосредственно с USB-накопителя. Чтобы загрузиться с диска на вашем Mac, удерживайте Command-R при запуске и выберите инструмент безопасности запускаи выберите Разрешить загрузку с внешнего или съемного носителя. Затем перезапустите, удерживая клавишу Option, и выберите Chrome OS Flex Drive.

Я давно пользуюсь Mac, но у меня также есть Chromebook. Chrome OS очень легкая по сравнению с Windows и macOS, при этом большая часть тяжелой работы выполняется в облаке. Загрузка занимает секунды, приложения открываются в один миг, и ни о каких замедлениях речи быть не может. В то время как даже новейшие компьютеры Mac могут испытывать большие нагрузки, а их обновление занимает полчаса или больше, машины с Chrome OS требуют минимального обслуживания или знаний. Короче, они просто работают. И теперь ваш старый Mac тоже будет работать.