Как Honkai: Star Rail использует технологию искусственного интеллекта для дополнения разработки

Все больше и больше игровых студий активно обсуждают и изучают значение новых технологий искусственного интеллекта в разработке, в том числе miHoYo, разработчик Honkai: Star Rail.

Четвертая игра в серии Honkai, запущенная на прошлой неделе для ПК и мобильных устройств, превращает гачу и другие системы, знакомые по предыдущему открытому миру Genshin Impact, в классический формат RPG со знакомыми намёками на предыдущие игры Honkai.

И, как и Genshin Impact, Honkai: Star Rail — масштабная игра, в которой со временем планируется расти. Он создан командой разработчиков из более чем 500 человек, но даже с таким количеством людей неудивительно, что разработчики по крайней мере использовали некоторые методы искусственного интеллекта, чтобы избавиться от некоторых элементов дизайна ручной работы.

«Наша команда уделяет большое внимание ИИ, особенно его влиянию на игровую индустрию», — говорится в ответе команды разработчиков Honkai: Star Rail на вопрос IGN о развитии технологий ИИ. «На самом деле, мы уже интегрировали некоторые из новейших технологий искусственного интеллекта в Honkai: Star Rail. Эти технологии были реализованы для улучшения внешнего вида и моделей поведения персонажей, а также для повышения захватывающего игрового процесса с более естественным представлением в целом. ”

Тем не менее, в Honkai: Star Rail есть некоторые области, которые, по мнению miHoYo, ИИ еще не готов коснуться, хотя это может быть в будущем. В частности, программирование контента — в Honkai: Star Rail вы не найдете написания ИИ, особенно учитывая, насколько игра основана на сюжете. Тем не менее, miHoYo заявляет, что более глубокое применение ИИ для программирования было «определенно интересным».

При этом мы также обнаружили, что текущее применение ИИ все еще ограничено. Это больше похоже на метод «вишенки сверху», когда мы дополняем то, что у нас уже есть, а не на фундаментальном решении проблем с нуля. Мы сосредоточимся на [repercussions] И развитие искусственного интеллекта, и придумать более мощное применение в будущем. «

Что ждет Honkai: Star Rail

В том же интервью мы также спросили о будущих планах по контенту для Honkai: Star Rail. MiHoYo не предоставил много новых конкретных деталей, заявив, что планы на будущее будут раскрыты, когда студия будет готова. Но уже подтверждено, что Honkai: Star Rail — это долгосрочная игра с «всегда планом и целью», которая, как и Genshin Impact, имеет будущие специальные программы для объявления крупных обновлений и введения нового игрового контента.

Мы также узнали, что, хотя в Honkai: Star Rail есть несколько знакомых лиц из предыдущих игр Honkai, и она является духовным продолжением этой серии, другие кроссоверы, такие как Genshin Impact или другие, не обсуждаются. Однако miHoYo говорит, что на данный момент слишком рано рассматривать какой-либо из них. Так что нет Paimon в Honkai: Star Rail… пока.

Наконец, miHoYo также подтвердил, что у него нет «конкретных обновлений, касающихся других платформ», когда мы спросили о версиях для Xbox и Switch. Версия для PlayStation, однако, Он все еще находится в разработке, дата пока не объявлена. . В частности, было объявлено о выпуске Genshin Impact для Nintendo Switch, но по-прежнему отсутствует работа над мобильными устройствами более двух лет после его первоначального выпуска для ПК, PlayStation и мобильных устройств.

Мы следим за Honkai: Star Rail с момента его выпуска, включая его поклонников. Необъяснимая любовь к какой-то дряни . Если вы работали с Honkai: Star Rail самостоятельно, Наши путеводители по Вики здесь, чтобы помочь .

Ребекка Валентайн — репортер новостей IGN. Вы можете найти ее в Твиттере @твит.