Как Starlink держал Украину онлайн

29 марта Украинские войска ворвались на разрушенные улицы Ирпеня к северо-западу от Киева, усыпанные черным мусором и трупами. Разрушения уничтожили все 24 городские вышки сотовой связи и помешали травмированным выжившим сообщить своим друзьям и родственникам, что они в безопасности. «Большинство этих базовых станций были серьезно повреждены, — говорит Константин Науменко, руководитель отдела планирования и развития сетей беспроводного доступа сотовой сети Vodafone Украина. Всего через два дня с помощью Илона Маска город снова в сети.

Airbin был повторно подключен 31 марта после того, как инженеры Vodafone Украина прибыли с белой круглой спутниковой антенной, известной производителем как Dishy McFlatface — станцией обслуживания спутникового интернета Starlink, предоставленной SpaceX Маска. Инженеры установили приемник и его роботизированную базу на мобильную базовую станцию ​​на краю Ирбина, которая была отключена и включена, и подключили генератор. Через несколько часов город вернулся в сеть, как и его жители. «Первое, что они делают, — звонят своим родственникам, чтобы сказать, что они в безопасности, — говорит Номенко.

Скорость, с которой «Ирпень» была подключена к сети, свидетельствует об изобретательности задействованных инженеров и ловкости, с которой украинское правительство использовало терминалы Starlink. После вторжения в Россию страна получила более 10 000 устройств, отчасти благодаря финансированию и другой помощи со стороны правительства США. Станции уже стали центральным элементом реакции страны на войну, найдя применение как в гражданских, так и в военных целях.

Предоставлено Vodafone Украина

Быстрый и масштабный запуск Starlink в Украине стал незапланированным экспериментом над потенциальной геополитической мощью спутниковых интернет-сервисов следующего поколения. Если SpaceX или аналогичные провайдеры захотят, высокоскоростной интернет с неба может стать мощным способом обеспечения связи для людей или групп населения, находящихся в неблагоприятном положении из-за войны или авторитарного правительства. — говорит Роуз Крозье, научный сотрудник Центра глобального развития, аналитического центра, базирующегося в Вашингтоне, округ Колумбия. SpaceX не ответила на запросы о своей работе в Украине или о том, будет ли она предоставлять Starlink в других зонах конфликта или местах, где доступ в Интернет ограничен.

SpaceX запустила более 2000 спутников Starlink с 2019 года. Предоставляет интернет-услуги На большую часть Европы и в части Центральной и Южной Америки, Новую Зеландию и южную Австралию. Это самый зрелый из трех проектов, в том числе один от Amazon, где было создано новое поколение высокоскоростных интернет-сервисов с использованием множества небольших спутников на низкой околоземной орбите.

Но не война привела Starlink в Украину, а возможность сервиса улучшить связь в стране с обширными сельскими районами. Министерство цифровой трансформации Украины связалось со SpaceX за несколько месяцев до начала войны, говорит консультант по вопросам управления Антон Мельник. Руководители Starlink поговорили с министром цифровых технологий Украины Михаилом Федоровым об активации сервиса в конце февраля. Несколько дней спустя вторглась Россия, и служба Маска стала привлекательной по другой причине.

Через два дня после вторжения в Россию Федоров Он написал в Твиттере запрос на станции Starlink в Маске.. Спустя десять часов генеральный директор SpaceX подтвердил, что сервис Starlink «активен» в Украине. Буквально через два дня, 28 февраля, Федоров выложил фото Грузовик сложен высоко Со Starlink и квадратами . Сам открывает поднос с тарелками.